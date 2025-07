Xiaomi Redmi 15 bientôt là : un monstre de batterie 7000 mAh pour moins de 180 euros (mais il y a un piège)

Xiaomi préparerait le Redmi 15 avec sa batterie monstre de 7000 mAh pour moins de 180 € selon les fuites.

Redmi 15 // Crédits : Arsène Lupin

Xiaomi s’apprêterait à dévoiler sa nouvelle arme secrète pour l’entrée de gamme : le Redmi 15 et sa supposée batterie de 7000 mAh qui promettrait une autonomie de plusieurs jours. À moins de 180 € selon les fuites,.

Roland Quandt a balancé les caractéristiques supposées, confirmées par le leaker Arsène Lupin, avec quelques visuels.

La batterie 7000 mAh serait évidemment LA star du show selon ces fuites. Pour vous donner une idée, ce serait 40 % de plus que la plupart des smartphones classiques. De quoi tenir trois jours facile en usage normal. Cette capacité record s’expliquerait par l’utilisation de la technologie silicium-carbone, plus dense énergétiquement que les batteries lithium-ion classiques.

Pour aller plus loin

Les batteries silicium-carbone : on vous explique tout sur la révolution discrète des smartphones

Le revers de la médaille ? Xiaomi aurait prévu 33W de charge filaire. Pour une batterie de cette taille, c’est clairement insuffisant – attendez-vous à plus de 1h30 pour la recharge complète. Pas de charge sans fil non plus selon les fuites, économies obligent sur cette gamme de prix.

L’écran IPS LCD de 6,9 pouces afficherait du Full HD (2340 x 1080) avec un taux de rafraîchissement qui monterait à 144 Hz selon les leaks – du jamais vu sur l’entrée de gamme. Cette fréquence ultra-élevée garantirait une fluidité parfaite pour les jeux et la navigation. Même si on parlerait d’une dalle IPS et non AMOLED, ce 144 Hz constituerait une différentiation dans cette gamme de prix.

La segmentation 4G/5G qui rendrait fou

Voilà où ça se compliquerait selon les leaks. Xiaomi proposerait deux versions du Redmi 15 qui n’auraient quasiment rien en commun à part le nom et la batterie. La version 4G embarquerait un capteur photo principal de 108 MP et une caméra selfie 13 MP. La version 5G ? Capteur principal 50 MP et selfie 8 MP selon les fuites. Logique ?

Pire encore : la version 5G utiliserait le Snapdragon 6s Gen 3 de Qualcomm, tandis que la 4G hériterait d’un processeur mystère octa-core à 2,0 GHz (contre 2,3 GHz pour la 5G).

Résultat supposé : vous paieriez plus cher pour la 5G, mais vous récupéreriez des capteurs photo dégradés. Cette approche pourrait créer de la confusion chez les consommateurs qui ne comprendraient pas pourquoi la version « premium » aurait de moins bons appareils photo.

Proposer encore du 4G en 2025, c’est limite anachronique quand toute la concurrence bascule sur la 5G. Même à 180 €, faire l’impasse sur la connectivité moderne paraît discutable pour un smartphone censé durer plusieurs années.

Le Redmi 15 devrait par contre respecter la nouvelle réglementation européenne IP44 minimum imposée depuis 2024. Cette norme garantit une protection contre les projections d’eau (premier 4) et les corps solides supérieurs à 1mm comme la poussière (second 4). Pas révolutionnaire, mais obligatoire pour commercialiser en Europe. Une protection minimale qui suffit pour les éclaboussures mais pas pour une vraie immersion.

8 Go de RAM pour 180€ : le bon point selon les fuites

Heureusement, Xiaomi garderait une certaine cohérence sur la mémoire selon les informations : 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour les deux versions supposées.

Le NFC et le Bluetooth 5.4 compléteraient un package technique correct pour l’entrée de gamme selon les leaks.

À 170-180 € pour la version 4G selon les fuites, le Redmi 15 se positionnerait dans une zone ultra-concurrentielle. Realme, Honor, même Samsung avec sa série A… tous se battent sur ce segment avec des arguments parfois plus convaincants.

La version 5G serait « légèrement plus chère » selon les sources, probablement autour de 200-220 €. À ce prix supposé, la concurrence deviendrait féroce avec des modèles qui offrent de meilleurs écrans AMOLED ou des configurations photo plus équilibrées.