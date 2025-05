7000 mAh et de la vidéo sous-marine, ces deux smartphones cassent les codes

Realme doit présenter demain deux nouveaux smartphones, mais on peut déjà les voir avec leurs fiches techniques sur Amazon Allemagne.

Realme GT 7 // Source : Amazon

Le constructeur chinois Realme tiendra une conférence de presse demain à Paris. L’occasion pour lui de présenter deux nouveaux smartphones : les GT 7 et GT 7T.

Bévue de la part d’Amazon, ils apparaissent déjà dans ses listings avec leurs principales caractéristiques, leurs prix allemands et les combinaisons de mémoire disponibles. Même leur date d’expédition est mentionnée. Bref, c’est un leak en bonne et due forme.

Realme GT 7, puissance et autonomie

Le Realme GT 7 est le plus haut de gamme des deux. Il met en avant une énorme batterie de 7000 mAh. « Chargez une fois, utilisez pendant trois jours », telle est la promesse écrite noir sur blanc sur la page d’Amazon.

Realme GT 7 // Source : Amazon

Une charge rapide de 120 Watts la complète pour passer de 0 à 100 % en 45 minutes.

Côté design, on a un smartphone qui semble arborer un écran plat avec de fines bordures. Il est protégé par un verre ArmorShell censé le protégé des dégâts de chute jusqu’à 1,5 mètre. Il est en outre certifié IP69 et est donc totalement waterproof.

Realme GT 7 // Source : Amazon

Son dos paraît mat. Plastique ou verre dépoli, rien n’est précisé. En revanche, Realme indique que « le dos sert aussi de chambre à vapeur ». Un matériau avec une bonne conductivité doit être à l’oeuvre.

Le contour de l’appareil est plat avec des arrêtes en biseau. La prise en main devrait être confortable. Aucune mention sur les dimensitions ou le poids, malheureusement.

Realme GT 7 // Source : Amazon

À l’intérieur, le GT 7 s’articule autour d’un Dimensity 9400e, une puce tout juste inférieure au Dimensity 9400 que l’on a déjà croisée sur le Find X8 Pro d’Oppo et qui y fait des merveilles.

La fiche du GT 7 indique un score de 2,4 millions de points sur Antutu et qu’il surpasserait le Snapdragon 8 gen 3, la puce haut de gamme de 2024 de Qualcomm. Est précisé qu’avec elle, aucune latence en jeu sur PubG en 1,5K à 120 images par seconde.

Concernant la dalle, on reste sur une diagonale de 6,78 pouces 120 Hz, comme sur le précédent GT 6 sorti l’an dernier. Sa luminosité maximale serait de 6000 nits.

Realme GT 7 // Source : Amazon

La photo est assurée, quant à elle, par un trio de capteurs de 50 MP, 50 MP et 32 MP. Pas de précision sur eux, si ce n’est le principal qui est un IMX906 déjà vu sur le Xiaomi 14T, notamment, et qui produit des clichés nets, lumineux et offre une bonne polyvalence.

Dans un communiqué diffusé par ianslive.in, on lit aussi que « la série GT 7 introduit une première mondiale : l’enregistrement vidéo sous-marin 4K, spécialement conçu pour gérer les couleurs et l’éclairage sous-marins. Elle ajuste la balance des blancs et la mise au point en temps réel. » Si l’on comprend bien, avec un GT 7, plus besoin d’action cam.

Ce GT 7 est affiché en deux versions sur Amazon :

GT 7 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 749,99 euros

GT 7 avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage à 799,99 euros

GT 7T : le même en moins puissant et avec un capteur en moins

Le GT 7T est le petit second. C’est le même en moins performant puisqu’il est basé sur un Dimensity 8400-Max. Il partage en revanche l’écran de 6,78 pouces et la très grande batterrie de 7000 mAh.

Realme GT 7T // Source : Amazon

On lit aussi sur sa fiche qu’il est IP69 et que sa conception a été renforcée avec « une couche oléophobe plus épaisse [qui, NDLR] associée à de nouveaux matériaux nanoparticulaires augmente considérablement la dureté et la durabilité du revêtement. L’intérieur du téléphone est renforcé par une structure métallique robuste et incrustée de plusieurs couches de mousse. Ce design « airbag » assure une résistance maximale aux chutes et aux flexions. »

Côté photo, il n’a que deux capteurs :

un IMX896

et un ultra grand-angle de 8 MP

Il a également un capteur avant, qui n’est pas précisé ici.

Deux versions sont disponibles :

GT 7 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 649,99 euros

GT 7 avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage à 699,99 euros

Le GT 7T se décline en trois coloris : jaune, bleu et noir. Le GT 7 est limité à du noir et du bleu. Tous deux fonctionnent sous Android 15 avec l’interface realme UI 6.0.

On y trouve également de l’IA avec Gemini, mais aussi des outils propres à Realme comme :

AI Planner qui détecte les informations importantes sur l’écran et crée automatiquement des plannings ou des listes de tâches.

AI Gaming Coach pour booster les jeux

AI Travel Camera qui capture nettement les scènes rapides en 1/10266 de seconde

HyperImage+, la suite d’édition d’images et vidéos par IA de Realme.

