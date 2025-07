Realme GT 7T : déjà 250 € de remise pour ce smartphone doté d’une batterie XXL lors du Prime Day

Realme a dégainé de nouveaux smartphones cette année, dont le GT 7T. Un modèle qui s’équipe d’une batterie massive et qui devient encore plus intéressant en passant de 649 euros à seulement 399 euros pour le Prime Day sur Amazon.

Le smartphone Realme GT 7T a récemment débarqué sur le marché avec de belles promesses. Sa fiche technique intéressante comporte de bons points, comme sa puce performante, son écran bien calibré et lumineux et surtout son énorme batterie de 7 000 mAh. Peu de temps après sa sortie, il bénéficie déjà d’une réduction de 250 euros grâce aux promotions du Prime Day.

Les points forts du Realme GT 7T

Un écran AMOLED lumineux de 6,8 pouces à 120 Hz

De bonnes performances avec la puce Dimensity 8400-MAX

Une batterie de massive de 7 000 mAh + charge 120 W

Lancé au prix de 649,99 euros, le Realme GT 7T (12 + 256 Go) s’affiche aujourd’hui à seulement 399 euros sur Amazon.

Un grand smartphone soigné

Le Realme GT 7T a les dimensions d’un iPhone 16 Pro Max et est même plus léger avec 206 grammes sur la balance. Au dos, ce n’est pas du verre ou du plastique, mais du graphène que l’on retrouve. Une matière qui permet optimiser le refroidissement de la puce. La texture est soyeuse et agréable en main et les tranches toutes biseautées offrent un bon confort en main. Sa construction est robuste, puisqu’il est certifié IP69.

À l’avant, on a droit à un écran de 6,78 pouces bien équipé : 120 Hz, AMOLED, HDR10+ et Dolby Vision. Il offre une belle luminosité, mais aussi un beau rendu avec de belles nuances des couleurs. L’interface Realme UI 6.0, proche d’Android Stock, est agréable à utiliser et offre une multitude d’outils IA pour le quotidien.

Avec une grosse batterie

Côté performances, le Realme GT 7T embarque un puissant processeur Dimensity 8400-MAX couplé à 12 Go de RAM et à 256 Go de stockage. Une puce moins puissante que celle équipé sur son grand frère, le Realme GT 7, mais elle permet de gérer sans effort le multitâche et les applications gourmandes en ressources comme les jeux 3D.

Sur la partie photo, le GT 7T s’appuie sur trois objectifs photo : un grand-angle de 50 MP, un zoom optique x2 de 50 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. Dans l’ensemble, le rendu des couleurs est vif, plaisant et souvent flatteur, sans tomber dans une sur-saturation excessive. Le résultat en x2 est excellent et le mode portrait offre un bon détourage.

Enfin, Realme parvient à intégrer une grande batterie de 7 000 mAh sur son smartphone, dans à peine 8 mm d’épaisseur. Et comme si ça ne suffisait pas, on peut aussi compter sur une charge filaire de 120 Watts qui permet de charger le téléphone de 0 à 100 % en 45 minutes.

Découvrez plus de détails dans notre test complet sur le Realme GT 7T.

