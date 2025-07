Amazon Prime Day : c’est la grande braderie sur les écrans ! Notre top 9 des meilleures offres TV 4K et vidéoprojecteurs

À l’instar des soldes d’été, le Prime Day d’Amazon est l’occasion de faire de bonnes affaires sur toute la tech, qu’il s’agisse de smartphones, d’écouteurs sans fil, de PC portables et même de TV 4K et de vidéoprojecteurs.

Du 8 au 11 juillet, Amazon organise son Prime Day avec de nombreuses promotions sur toute la tech. Par ailleurs, les membres Amazon Prime peuvent même profiter d’avantages exclusifs. Dans ce guide régulièrement mis à jour, voici les meilleurs bons plans sur les TV 4K et les vidéoprojecteurs.

Les meilleures offres TV 4K et vidéoprojecteurs du Prime Day d’Amazon

Si vous n’êtes pas satisfait de cette sélection, vous pouvez aussi jeter un œil à nos différents guides d’achat sur les TV. Nous avons un guide des meilleurs TV du moment, un autre sur les meilleurs vidéoprojecteurs pas chers, ainsi qu’une sélection sur les meilleurs TV à moins de 600 euros.

Xgimi Horizon Ultra

Autant vendre la mèche tout de suite : le Xgimi Horizon Ultra est un excellent vidéoprojecteur. Il est noté 9/10 dans nos colonnes, avec très peu de choses à lui reprocher. C’est un modèle annoncé lors de l’IFA 2023 qui bénéficie d’une double source de lumière : LED et Laser, avec deux haut-parleurs Harman Kardon de 12 W qui sont compatibles DTS-HD et Dolby Audio, et avec une image 4K, pour ne rien gâcher.

Les points forts du Xgimi Horizon Ultra

La définition 4K avec la compatibilité Dolby Vision

La source de lumière hybride

Les corrections automatiques sont très efficaces

Au lieu de 1 899 euros à son lancement, le Xgimi Horizon Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à 1 299 euros sur Amazon.

LG OLED55B4

La série B4 représente l’entrée de la gamme des téléviseurs OLED chez LG en 2024. Cette référence ne manque pas d’intérêt pour autant : entre sa qualité d’affichage très maîtrisée, sa prise en charge du HDMI 2.1 pour le gaming et ses compatibilités avec les meilleures normes vidéo, il est tout choisi pour être le TV à mettre dans votre salon.

Les points forts du LG OLED55B4

Une dalle 4K OLED de 55 pouces

Un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz

Compatible HDR10, HLG et Dolby Vision

Des ports HDMI 2.1

Au lieu de 1 799 euros lors de son lancement, le LG OLED55B4 est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros sur Amazon.

LG 75QNED77

À côté de ses téléviseurs OLED, LG propose dans son catalogue des modèles équipés de dalles QNED. C’est une sorte de QLED amélioré et qui se révèle être aussi intéressant que l’OLED, avec un prix plus doux.

Les points forts du LG 75QNED77

Un écran QNED de 75 pouces en définition 4K

Upscaling 4K et technologies HDR au programme

WebOS 24 pour la partie TV connecté

Au lieu de 1 499 euros, le LG 75QNED77 est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur Amazon.

Sony Bravia KD-65X85L

Lancée fin 2023, la série X85L de Sony représente le milieu de gamme TV du constructeur nippon. Dalle LED 4K, compatible HDR et Dolby Vision, le HDMI 2.1 et une interface Google TV pour accéder directement à ses applications. Ce TV ne manque pas de ressources et se retrouve même à bon prix pendant le Prime Day.

Les points forts du Sony Bravia KD-65X85L

Installation facile avec plusieurs positions pour les pieds

Belle colorimétrie et beaux contrastes

Aptitudes pour le gaming

Au lieu de 1 390 euros, le Sony Bravia KD-65X85L est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros sur Amazon.

Nebula Capsule 3 Laser

Le vidéoprojecteur Nebula Capsule 3 d’Anker a de nombreux atouts pour lui. Déjà, sa taille, il est à peine plus grand qu’une canette et surtout : il est disponible en deux versions. La classique LED avec sa luminosité à 200 ANSI lumens et la version Laser, qui est celle qui nous intéresse le plus pendant le Prime Day, qui monte à 300 ANSI lumens. Ils peuvent tous les deux projeter une image Full HD de 40 pouces minimum, jusqu’à 120 pouces maximum.

Les points forts du Nebula Capsule 3 Laser

Son format ultra-compact et son design réussi

La qualité d’image supérieure avec la technologie laser

L’intégration d’Android TV pour accéder directement à tout

Au lieu de 799,99 euros, le Nebula Capsule 3 Laser est aujourd’hui disponible en promotion à 529 euros sur Amazon.

Même chose pour le Nebula Capsule 3 de base. Au lieu de 499,99 euros, on le retrouve à 339 euros sur Amazon.

Xgimi MoGo 3 Pro

Les cinéphiles qui ne tiennent pas en place vont adorer le XGIMI MoGo 3 Pro. Ce mini vidéoprojecteur 1080p est conçu pour transformer n’importe quel mur blanc en écran géant. Avec son design compact, il tient dans un sac et se branche partout, de la chambre au jardin avec Google TV et toute la SVoD. Le tout, accompagné d’une base trépied PowerBase, pour une stabilité parfaite et une autonomie rallongée. La rédaction lui a d’ailleurs collé un solide 8/10, preuve qu’il ne bluffe pas sur ses promesses.

Les points forts du Xgimi MoGo 3 Pro

Une projection Full HD 1080p avec 450 lumens ISO

Un système audio intégré signé Harman Kardon

Le trépied d’inclus

Au lieu de 579 euros, le Xgimi MoGo 3 Pro avec son trépied est aujourd’hui disponible en promotion à 479 euros sur Amazon.

Samsung U8075F

Reconnu pour ses TV QLED, Samsung pense aussi aux clients moins fortunés et propose des modèles d’entrée de gamme avec ses Crystal UHD. Pas d’aptitudes pour le gaming ou une technologie d’écran avancée, mais de la 4K sur une dalle LED et l’interface Tizen pour la partie Smart TV. Lors du Prime Day, le modèle de 65 pouces et celui de 55 pouces sont en promotion.

Les points forts du Samsung U8075F

Dalle LED 4K avec compatibilité HDR10

L’interface Tizen

Un design fin et une installation facile

Au lieu de 699 euros, le Samsung U8075F de 65 pouces est aujourd’hui disponible en promotion à 629 euros sur Amazon. Idem pour le modèle de 55 pouces que l’on retrouve à 529 euros au lieu de 599 euros.

