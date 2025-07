Le Triple Aero 15.6 Pro Max promet de tripler votre productivité avec trois écrans qui se déplient autour de votre PC portable. On l’a testé.

Triple Aero 15.6 Pro Max // Crédits : Frandroid

J’ai toujours été fan des écrans externes portables. Ces dernières années, ils ont énormément progressé en luminosité, consommation et angles de vision. Pratiques pour bosser en déplacement avec un 13 pouces de MacBook. Mais là, Aura pousse le concept à l’extrême avec non pas un, mais trois écrans 15,6 pouces qui se déplient autour de votre laptop.

Le Triple Aero 15.6 Pro Max promet de tripler votre espace de travail et de transformer n’importe quel laptop en station de travail multi-écrans. Sur le papier, ça fait rêver. Dans les faits, après une semaine de tests, la réalité est plus nuancée.

Fiche technique

Chaque écran affiche du Full HD (1920 x 1080 pixels) sur une dalle IPS de 15,6 pouces. La luminosité est annoncée à 350 nits avec support HDR et couverture 100 % sRGB. Correct pour de la bureautique, limite pour de la création graphique exigeante. Le taux de rafraîchissement reste bloqué à 60 Hz, oubliez le gaming ou les animations fluides.

Triple Aero 15.6 Pro Max // Crédits : Frandroid

La connectique mise sur la polyvalence : deux ports USB-C (un pour l’alim, un pour la data) et trois mini-HDMI. De quoi brancher plusieurs sources simultanément. L’alimentation externe de 65 W reste obligatoire – ces trois écrans de 15,6 pouces ne peuvent pas se contenter de la seule puissance du laptop. Cependant, et heureusement, un adaptateur secteur est fourni.

Côté audio, deux haut-parleurs de 2 W font le minimum syndical pour les appels visio. N’espérez pas écouter de la musique dessus. Les dimensions pliées de 420 x 360 x 30 mm et les 3,2 kg sur la balance rappellent qu’on n’est pas dans l’ultra-portable. C’est plus lourd qu’un MacBook Pro 16 pouces, ça donne une idée.

Design et ergonomie

La construction tout aluminium est bonne. La finition Spatial Grey qui s’accorde parfaitement avec les MacBook, châssis rigide, charnières fermes : on sent le produit bien pensé.

Triple Aero 15.6 Pro Max // Crédits : Frandroid

Aura a soigné les détails avec un pied intégré ajustable en hauteur pour s’adapter aux différentes épaisseurs de laptop.

Triple Aero 15.6 Pro Max // Crédits : Frandroid

Le système de pliage reste l’élément central. Les trois écrans se déploient autour de votre laptop pour créer cette fameuse vue panoramique 43 pouces (en largeur cumulée, pas en diagonale). La mécanique fonctionne bien même si tout ça manque de fluidité. Il faut y aller franchement pour déplier et replier l’ensemble.

Triple Aero 15.6 Pro Max // Crédits : Frandroid

Gros bémol du design : un des trois écrans reste exposé face vers l’extérieur une fois le système plié. Aberration totale qui expose inutilement la dalle aux rayures et chocs. Pourquoi ne pas avoir fait en sorte que les trois écrans se replient face contre face ? Mystère. Cette négligence de conception agace.

Triple Aero 15.6 Pro Max // Crédits : Frandroid

Performances : dommage

L’installation demande quelques minutes. Driver à télécharger et installer, puis configuration dans les préférences d’affichage de macOS ou Windows. Rien de sorcier, mais on aimerait du plug-and-play sur un produit grand public. Une fois configuré, les trois écrans s’allument et se comportent comme des moniteurs classiques.

La productivité bondit immédiatement. Fini la danse perpétuelle entre applications sur un seul écran. Mail sur l’écran de gauche, document principal sur l’écran du Mac, références et palettes sur l’écran de droite : le workflow devient naturel. Pour de la bureautique intensive, c’est le jour et la nuit.

Triple Aero 15.6 Pro Max // Crédits : Frandroid

La définition Full HD se montre correcte sans exceller. Sur ces 15,6 pouces, la définition reste confortable pour lire du texte et consulter des tableaux Excel. Mais on regrette l’absence de 2K, surtout quand on a l’habitude des écrans Retina des MacBook. La différence de netteté se voit, même si ça reste utilisable.

Les 350 nits de luminosité suffisent à peine en intérieur, j’ai mesuré à peine 260 nits, donc oubliez en extérieur ensoleillé. Pas de souci dans un bureau ou un café, plus compliqué en terrasse par beau temps. L’antireflet fait son boulot sans miracle. Les angles de vision IPS restent pas fous par contre, comme vous pouvez le constater.

Triple Aero 15.6 Pro Max // Crédits : Frandroid

Dès qu’on s’écarte de la perpendiculaire, les couleurs ternissent et le contraste chute. Pas dramatique, mais décevant.

Les couleurs paraissent fades. Pour de la retouche photo pro, ça manque de précision et de gamut étendu, mais 90 % des utilisateurs s’en accommoderont.

Mais j’ai découvert quelques défauts agaçants à l’usage. Le rendu des caractères manque de netteté, avec un effet de flou ou de pixellisation visible sur les textes, surtout les petites polices. Les lettres bavèrent légèrement, comme si la définition Full HD était mal exploitée. Sur Discord ou les interfaces web, c’est particulièrement visible et fatiguant pour les yeux.

Le mode « triangle » où les trois écrans se replient pour former un cockpit à 360° constitue la bonne idée du produit. En réunion, au lieu que tout le monde se presse autour de votre écran, vous pliez les moniteurs et chacun a sa vue. Génial pour les présentations collaboratives.

Cette configuration triangulaire fonctionne aussi pour l’usage personnel. Quand je veux surveiller plusieurs flux d’informations – mails, réseaux sociaux, chatbot – avoir trois écrans orientés différemment aide à compartimenter visuellement. Plus immersif qu’un setup classique linéaire.

Le 60 Hz bridé tue dans l’œuf toute velléité gaming. Même pour du jeu casual, ce taux de rafraîchissement fait daté. Les animations système manquent de fluidité, le scrolling saccade légèrement. Pour de la vidéo, ça passe, mais on sent les limites dès qu’il faut de la réactivité. C’est histoire de bande passante et consommation énergétique, on ne peut pas faire de magie avec trois écrans simultanés.

L’obligation d’alimentation externe pèse sur la portabilité. 65W, c’est raisonnable, mais ça implique un câble et un adaptateur supplémentaires. Possible de brancher sur une batterie externe costaud, mais ça complique le setup mobile. L’autonomie devient un vrai sujet avec trois écrans à alimenter.

Les haut-parleurs intégrés font leur boulot pour les appels Teams ou Zoom. Audio correct pour de la voix, limite pour de la musique. Le volume pousse suffisamment pour une pièce calme. Pratique d’avoir du son intégré, même basique, plutôt que de sortir les écouteurs à chaque fois.

La stabilité mécanique impressionne une fois déployé. Malgré les 3,2 kg et l’effet de levier des écrans étendus, l’ensemble ne bouge pas d’un poil. Le pied ajustable compense bien les différentes hauteurs de laptop. Pas de vibrations parasites quand on tape au clavier.

Triple Aero 15.6 Pro Max // Crédits : Frandroid

Les connectiques multiples (USB-C + mini-HDMI) permettent de mixer les sources. PC portable principal en USB-C, console de jeu en HDMI, smartphone en USB-C sur le deuxième port. Utile pour comparer des contenus ou surveiller plusieurs appareils simultanément.

Triple Aero 15.6 Pro Max // Crédits : Frandroid

Le changement de sources se fait via les boutons sous l’écran central… attention quand même à ne pas trop multiplier les câbles. C’est rapidement le bordel avec plusieurs câbles HDMI.

Prix et disponibilité

Aura positionne le Triple Aero à 600 euros, souvent en promo à 520 euros. Pour trois écrans 15,6 pouces avec construction aluminium, c’est plutôt compétitif.

La disponibilité se limite au site officiel Aura Displays pour l’instant. Pas encore de distribution en grande surface ou chez les revendeurs tech classiques.

Pour aller plus loin

