Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition : Lenovo a déroulé la partition du parfait ultrabook taillé pour la productivité

Ultrabook élégant, résolument tourné vers la productivité, le Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition profite d’un processeur taillé pour l’IA et de nombreuses fonctionnalités innovantes.

Le Yoga Slim 7i Aura Edition // Source : Lenovo

Lenovo prend très au sérieux tous les enjeux liés à l’intelligence artificielle et le prouve avec son Yoga Slim 7i Aura Edition. Un ultrabook qui coche toutes les cases du parfait compagnon des travailleurs et travailleuses de tous horizons. Élégant, discret, léger, mais incroyablement puissant et endurant, l’appareil est un concurrent extrêmement sérieux dans le champ des PC portables tournés vers la productivité. Ce notamment grâce à un processeur Intel Core Ultra dont la réputation n’est plus à faire.

Noté 8/10 par la rédaction de Frandroid, le Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition est actuellement disponible chez Darty pour 1 683 euros.

L’IA au service de la productivité

Ce Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition profite du partenariat de longue date de Lenovo et Intel avec le fameux processeur Intel Core Ultra. Celui-ci dispose, en plus de ses huit cœurs d’une puissance remarquable, d’une unité de traitement neuronal (NPU) capable d’effectuer plus de 40 trillions d’opérations à la seconde. Des capacités mises à profit dans toutes les tâches IA comme la génération de textes, d’images ou de vidéo, les applications spécifiques des logiciels de création et les assistants de productivité.

Le Yoga Slim 7i Aura Edition // Source : Lenovo

Une efficacité que l’on peut aussi mettre à profit avec Copilot+, l’assistant IA de Microsoft. Grâce à l’intégration du processeur d’Intel, ce PC portable vous permet de gagner un maximum de temps sur vos tâches du quotidien : génération de sous-titres, amélioration de dessins simplistes ou ajout de filtres d’image personnalisés sont quelques-unes des possibilités offertes par Copilot. Et ce n’est pas tout, puisque de nombreuses avancées sont promises par le géant américain pour les prochains mois.

Poids plume et écran 2,8K : les caractéristiques d’un ultrabook parfait ?

L’excellent processeur du Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition est accompagné d’une puce graphique Arc, également signée Intel, qui garantit un minimum de chauffe et de dépense énergétique. Des possibilités d’affichage parfaitement mises en valeur par la dalle IPS 2,8K au rendu éclatant. Compatible HDR 400, cet écran de 15,3 pouces profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité sans pareil, en utilisation multimédia comme en jeu.

Le Yoga Slim 7i Aura Edition // Source : Lenovo

Avec 1,39 cm d’épaisseur et moins d’1,5 kg sur la balance, ce Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition n’usurpe pas son patronyme avec un gabarit très contenu, qui se fera facilement oublier dans un sac à dos ou une sacoche. Élégante, sobre dans sa consommation énergétique et performante, la machine dispose d’une autonomie exceptionnelle puisqu’elle endurera aisément une journée complète de travail avec ses 4 cellules Li-Polymère 70 Wh. En outre, sa compatibilité Wi-Fi 7 en fait un appareil bien équipé pour affronter tous les défis de demain.

Un PC qui ne manque pas d’Aura

La polyvalence de ce PC portable ne s’arrête pas à ses capacités IA : il dispose en effet de plusieurs modes d’utilisation spécifiques qui s’adaptent à vos besoins du moment. Se concentrer sur l’essentiel avec le mode Attention, gagner un peu d’autonomie avec le mode Gestion de l’énergie ou encore privilégier la confidentialité avec le mode Protection sont quelques exemples des possibilités offertes par l’appareil. Avec cette Aura Edition du Lenovo Yoga Slim 7i, l’outil se centre en permanence sur votre rythme et vos envies.

Le Yoga Slim 7i Aura Edition // Source : Lenovo

Toujours dans cette optique de faciliter votre quotidien, la fonctionnalité Smart Share vous permet de connecter facilement votre smartphone au PC pour partager tout type de fichiers, en approchant votre appareil Android ou iOS de l’écran de l’ordinateur. Un simple « tap » qui vous fera gagner beaucoup de temps. L’efficacité et la sérénité sont donc les maîtres mots de ce Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, qui s’accompagne du programme Smart Share du fabricant chinois. Ce dernier garantit un support technique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tout simplement imparable.

Le Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition est d’ores et déjà disponible chez Darty au tarif de 1 683 euros.