Test du Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 Aura Edition : le juste choix

Les nouveaux Core Ultra 200V d’Intel sont désormais bien là. Après une première génération qui n’a fait que lentement marcher, celle-ci doit absolument courir pour être sûr de ne pas se faire distancer par les efforts d’AMD et la nouvelle attaque de Qualcomm sur le marché.

Pour se rendre compte de ses capacités, on ne peut pas particulièrement faire confiance au premier ordinateur venu ou à celui fourni par la marque : il faut l’observer sur le terrain. C’est avec cette mentalité que nous avons approché le Yoga Slim 7i Gen 9 Aura Edition.

Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 Aura Edition (15″ Intel) Fiche technique

Modèle Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 Aura Edition (15″ Intel) Taille de l’écran 15,3 pouces Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d’affichage LCD Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core Ultra 7 256V Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 512 Go Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1460 grammes Hauteur 13,9 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Lenovo pour ce test.

Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 Aura Edition (15″ Intel) Design

Un Yoga Slim est un Yoga Slim. Cette catégorie de la marque n’est pas particulièrement focalisée sur un point très différenciant. Nous n’avons pas forcément la plus grande légèreté, ou le format le plus mince du monde. Mais une chose est sûre : le Yoga Slim 7i Gen 9 Aura Edition coche bien des cases. Nous sommes d’abord sur un format 15 pouces, qui se fait de plus en plus rare dans une industrie qui se refocalise sur le 16 pouces.

Crédit photo : OtaXou

Mais surtout, nous ne sommes jamais ni trop épais à 1,39 centimètre, ni trop lourd à 1,467 kilogramme pour cette diagonale. La coque en métal gris foncé n’est pas la plus tendance, mais est définitivement dans une forme de sobriété passe-partout pouvant être rassurante. C’est dans les formes utilisées que l’on reconnaît bien Lenovo : cette petite excroissance pour lever facilement le capot, tout d’abord, et les bords très arrondis du châssis qui font un rappel aux origines transformables de la gamme.

Crédit photo : OtaXou

Sorti de ces deux points, il est difficile d’adorer ou de détester le Yoga Slim 7i Gen 9 Aura Edition. C’est tout simplement un très bon PC portable passe-partout, qui remplit bien sa mission d’être « slim » pour un 15 pouces sans forcément décrocher des mâchoires sur son passage.

Clavier et pavé tactile

L’autre marque de fabrication de Lenovo est à voir du côté du clavier. Nous retrouvons toujours cette forme si particulière de leurs touches, qui s’arrondissent légèrement sur le bas. Les switchs classiques utilisés ici sont bien serrés et rebondis, à l’exception près des touches Entrée, Retour et l’espace qui auraient mérité d’être un peu moins « légères ».

Crédit photo : OtaXou

Le pavé tactile est d’une diagonale très satisfaisante et la glisse est très bonne. Il aurait cependant mérité d’avoir un clic un peu plus franc et moins audible, puisqu’il donne ici l’impression d’être quelque peu « accroché » sur le retour.

Connectique

À gauche, nous pouvons profiter d’un port HDMI 2.1, un port USB-C Thunderbolt 4 et une prise combo jack. À droite, nous avons le droit à un port USB A 3.2 Gen 2, un second port UBS-C Thunderbolt 4, la touche de verrouillage de l’appareil et un interrupteur électrique de la webcam.

Une plutôt bonne connectique, même si sur ce format 15 pouces, nous sommes aussi en droit d’attendre un peu plus. La configuration aurait profité d’un lecteur de cartes SD plein format, mais le Yoga Slim 7i Gen 9 Aura Edition reste satisfaisant sur cet aspect.

Webcam et audio

L’ordinateur portable intègre une webcam 1080p très basique, dont l’amélioration du traitement du signal par les SoC Intel n’est pas particulièrement bien marquée ici. L’image est granuleuse et très délavée, ce qui est loin de correspondre au standard qu’a imposé Qualcomm cette année avec ses puces Snapdragon.

Il en va de même pour l’expérience audio. Les haut-parleurs sont bien placés sur les deux côtés du clavier, mais on n’en tire pas grand-chose. Ils sont à peu près au niveau d’un smartphone d’entrée de gamme, et peuvent développer un volume sympathique, mais sans aucune qualité.

Les basses sont inexistantes, les mediums sont noyés, les aigus ne passent qu’à moitié… Suffisant pour une petite session YouTube avant de dormir, mais rien de bien transcendant.

Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 Aura Edition (15″ Intel) Écran

Le Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 Aura Edition intègre une dalle IPS LCD de 15,3 pouces supportant une définition de 2880 x 1800 pixels, soit légèrement supérieure au Quad HD au ratio 3:2. Cette dalle supporte un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, mais est réglée par défaut à 60 Hz.

Crédit photo : OtaXou

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons retrouver une couverture en volume de l’espace DCI-P3 de 105,3% pour 148,7% de l’espace sRGB. La luminosité maximale est mesurée à 477 cd/m², ce qui est correct sans être particulièrement important. En pleine lumière, avec cet écran glossy, le Yoga Slim 7i Gen 9 Aura Edition sera difficile à lire.

Crédit photo : OtaXou

Le ratio de contraste est mesuré à 1495:1, excellent pour une dalle IPS LCD, avec un Delta E00 moyen de 1,87 pour un écart maximal de 4,61 sur les tons bleus ciels. La température de couleurs moyenne est de 6558K, tout simplement parfaite. Une très belle dalle donc, qui ne fait que souligner toujours plus le manque d’un lecteur de cartes SD pour les créatifs en voyage.

Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 Aura Edition (15″ Intel) Logiciel

Publicité pour Dropbox, McAfee préinstallé par défaut… Lenovo ne lésine toujours pas sur les publicités préinstallées, ce qui est bien dommage. Pensez à tout désinstaller dès que vous ouvrez cet ordinateur portable pour la première fois.

Autrement, le logiciel Lenovo Vantage et ses réglages de performance par profil d’usage sont agréables à utiliser. Que le constructeur utilise proprement l’IA pour l’optimisation de l’usage de l’ordinateur est une bonne idée, et son interface quelque peu chargée a le mérite de bien expliquer aux utilisateurs ses fonctionnalités.

Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 Aura Edition (15″ Intel) Performances

Dans notre exemplaire de test, nous retrouvons une configuration centrée autour du Intel Core Ultra 7 256V, un SoC à 8 cœurs — 4 performances, 4 efficients — pour une fréquence turbo maximale de 4,8 GHz. Il est lié à 16 Go de RAM LPDDR5X à 8533 MHz. L’espace de stockage est ici de 512 Go en PCIe 4.0.

Crédit photo : OtaXou

Benchmarks

Les performances que nous attendons sur le Core Ultra 7 sont là… et ne sont pas là, tout à la fois. Sur le multi core, le score de 624 points n’est pas particulièrement impressionnant, et est même très décevant en considérant que plusieurs concurrents directs peuvent dépasser les 1000 points aisément aujourd’hui, surtout sur ce format 15 pouces. En single core, le score de 120 points est par contre très bon, et pour un usage plus typé bureautique, cette mesure reste la plus importante actuellement.

La partie graphique Arc 140V est toujours aussi impressionnante… sur le papier. le score de 3187 points sur Steel Nomad Light fait plaisir, mais la réalité de l’usage sur le jeu vidéo et les tâches créatives n’est pas aussi brillante. Sur ce point, AMD reste le maître étalon de ces SoC, avec un Qualcomm qui doit encore faire ses preuves loin derrière sur sa première génération.

Côté NPU, soit les calculs d’intelligence artificielles, le score de 1659 points en calculs en entiers est très bon, mais reste un brin en dessous d’AMD, et surtout de Qualcomm, avec une différence d’une centaine de points. Les usages IA locaux restant encore très marginaux, cette partie du système n’est pas encore très importante au quotidien.

L’espace de stockage est un peu décevant. Si le taux de lecture séquentielle de 6106 MB/s est excellent, le taux d’écriture séquentielle de 2999 MB/s est décevant dans le contexte de fin de vie du PCie 4.0. Si à l’usage, la différence ne se ressentira pas nécessairement, une mémoire plus équilibrée aurait été plus appréciée au tarif de l’appareil face à ses concurrents.

Refroidissement et bruit

La gestion thermique du Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 Aura Edition est excellent. L’ordinateur chauffe à peine, avec un maximum de 38°C au châssis. Les performances sont maintenues dans ce contexte qui plus est, et les ventilateurs s’activent quasiment jamais et sont à peine audibles.

Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 Aura Edition (15″ Intel) Autonomie

Le Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 Aura Edition intègre une batterie de 70 Wh, rechargée par le biais d’un bloc d’alimentation de 65W fourni au format petit et allongé. L’ordinateur est compatible avec la norme Power Delivery, permettant de le recharger avec n’importe quel chargeur de cette norme.

Crédit photo : OtaXou

Sur un usage bureautique, l’écran réglé à une luminosité de 50%, nous retrouvons entre 9 et 10 heures d’usage sur cet appareil. C’est quelque peu décevant, surtout en considérant que cette puce est capable de bien plus. Nous sommes ici plutôt dans les tranches haut de gamme de 2023 ou 2022, qui sont aujourd’hui correctes et sympathiques, mais pas innovantes.

Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 Aura Edition (15″ Intel) Prix et disponibilité

Le Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9 Aura Edition est d’ores et déjà disponible en France au prix de départ de 1499 euros.