Zenbook A14 : noté 9/10, cet ultraportable avec écran OLED passe sous les 1000 €

Asus a choisi Qualcomm pour équiper son Zenbook A14 d’un processeur puissant, peu énergivore et taillé pour toutes les tâches IA. Un compagnon de route parfait, disponible à moins de 1000 € sur le site de la Fnac.

Zenbook A14 // Source : Asus

Trouver le bon équilibre entre les performances, le gabarit et le prix, voici le casse-tête que doivent résoudre les constructeurs d’ultraportables.

Pour y parvenir avec son Zenbook A14, Asus fait le choix audacieux d’un processeur Snapdragon, encore davantage réputé pour ses accomplissements sur mobile. Pourtant, ces puces mobiles font des merveilles sur les ordinateurs portables. Noté 9/10 sur Frandroid et actuellement disponible sur le site de la Fnac pour moins de 1000 €, le Zenbook A14 d’Asus a bien des arguments à faire valoir.

Un processeur parfait pour la productivité

La bonne surprise de cet ultraportable Asus vient donc de son processeur Qualcomm Snapdragon X. Si ses 8 cœurs cadencés jusqu’à 2,97 GHz n’affolent pas les compteurs sur le papier, ils offrent dans les faits des performances largement suffisantes pour tous les besoins du quotidien. Il est par ailleurs doté d’un NPU qui accélère les tâches de travail liées à l’intelligence artificielle, sans consommer autant d’énergie que les composants de pointe dans ce domaine. Le Zenbook A14 s’impose comme l’un des PC portables les moins chers à être certifié Copilot+ par Microsoft : il est donc parfaitement armé pour répondre aux enjeux du moment liés à l’IA.

Zenbook A14 // Source : Asus

Outre sa très grande synergie en termes de puissance, le trio Snapdragon X (processeur) / Hexago (puce IA) / Adreno (puce graphique) ne consomme pas beaucoup d’énergie. L’autonomie bat alors des records quand le bruit des ventilateurs s’avère difficilement audible. Endurant et silencieux, le Zenbook A14 devient le meilleur allié des professionnels toujours en déplacement. On parle tout de même de plus de 20 heures d’utilisation bureautique en une charge pour une chauffe imperceptible, qui ne vient jamais engourdir les doigts pendant les longues réunions.

Un gabarit idéal pour les déplacements

Autre gros avantage de ce Zenbook A14, toujours lié au choix de son processeur : son embonpoint très mesuré et son poids plume. Avec 1,59 cm d’épaisseur et à peine 980 grammes sur la balance, il est très facile à transporter et se glisse dans n’importe quel sac ou besace. Quelles concessions a donc bien pu faire Asus pour offrir une fiche technique aussi fournie ? Pas la connectique, puisque l’ultraportable est doté d’un HDMI pleine taille, de 2 ports USB-C et d’un port USB 3.2, sans oublier la prise jack pour connecter un micro casque.

Zenbook A14 // Source : Asus

Un design sobre qui passe partout, des finitions premium en Ceraluminum (un matériau exclusif à Asus qui mélange la céramique et l’aluminium) qui donnent une véritable impression de solidité, 512 Go de SSD pour stocker ses données : rien n’est laissé au hasard par Asus, qui se paie même le luxe d’équiper son ultraportable d’une dalle OLED de 14 pouces. Contraste, luminosité, intensité des couleurs : le rendu de l’écran est saisissant et rend honneur aux meilleurs films et séries que l’on peut lui soumettre.

Sur les traces de ses concurrents

Plus léger, plus autonome et mieux fourni en connectique que la plupart de ses concurrents, le Zenbook A14 propose aussi un écran OLED de grande taille pour un prix accessible. Si ce n’est pas nécessairement lui qui clôturera l’opposition entre les systèmes d’exploitation, l’ultraportable d’Asus s’impose comme une alternative convaincante.

Zenbook A14 // Source : Asus

Mention spéciale pour l’application propriétaire MyAsus, qui centralise les réglages importants de l’ordinateur : calibration de l’écran, gestion de la batterie (capable de se charger à 60 % en 49 minutes) ou encore profils audio se changent en un clic. Il est suffisamment rare qu’une application installée nativement s’avère convaincante, en termes d’interface et de fonctionnalités, pour qu’on ne le signale pas ici. Le Zenbook A14 est actuellement proposé à 999 euros sur le site de la Fnac.