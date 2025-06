Le téléphone Trump n’est plus « Made in America » et ce n’est pas un hasard

Malaise autour du Trump Mobile T1. Le smartphone, lancé en grande pompe pour les partisans de l’ancien président, a discrètement retiré toute mention « fièrement fabriqué aux États-Unis » de son site web.

Annoncé il y a quelques jours, le Trump Mobile T1, c’est ce smartphone conçu pour transformer les électeurs de Donald Trump en abonnés, avec une partie des bénéfices reversée à sa campagne.

L’un de ses arguments de vente les plus forts, en parfait accord avec le message politique « America First », était sa prétendue origine américaine. Pourtant, cette affirmation a discrètement, mais totalement disparu du site officiel du produit comme l’a remarqué The Verge.

« Proudly Made in America » ? Plus maintenant

Jusqu’à récemment, le site de Trump Mobile mettait en avant, via des bannières et des mentions explicites, que le téléphone était « FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS » ou encore « fièrement fabriqué aux États-Unis ». C’était un élément central de son identité patriote. Or, sans aucune communication officielle, toutes ces mentions ont été effacées. Le site se contente désormais de vanter les mérites techniques et l’affiliation politique du smartphone, mais son origine est passée sous silence.

Les slogans ont été remplacés par les moins pompeux « Performances haut de gamme. Fièrement américain », « conçu avec les valeurs américaines à l’esprit » en précisant que « des mains américaines se cachent derrière chaque appareil ».

En haut : Une bannière sur la page d’accueil de Trump Mobile le 17 juin. En bas : La même bannière le 25 juin // Source : Mashable

La réalité derrière le marketing politique

Bref, dans la bataille s’est perdue l’origine du produit. Pourtant, contacté par Ars Technica, un porte-parole de Trump Mobile a déclaré : « Les téléphones T1 sont fièrement fabriqués aux États-Unis. Toute spéculation contraire est tout simplement inexacte. Nous sommes impatients de les lancer plus tard cette année. »

Un avis que ne partagent pas des experts du marché comme l’analyste Max Weinbach, lequel a suggéré que l’appareil ressemblait en réalité à un modèle étranger rebrandé. En l’occurrence, on parle du Wingtech REVVL 7 Pro 5G, fabriqué par le fournisseur chinois Luxshare et vendu 169 dollars outre-Atlantique contre 499 dollars pour le T1 !

Néanmoins, dans le redesign de ses slogans, Trump Mobile a aussi modifié les caractéristiques du T1 qui n’a plus un écran de 6,78 pouces, mais de 6,25 pouces, ce qui ne colle plus avec le smartphone de Luxshare.

Cela ne clarifie pas pour autant l’origine du T1, mais Weinbach déclare à CNN qu’en réalité « seuls quatre ou cinq fabricants de smartphones seraient capables de fabriquer un tel produit. Ils sont tous basés en Chine. »

Petite ouverture du côté d’Eric Trump, vice-président exécutif de la Trump Organization, qui précise à CNN que « à terme, tous les téléphones pourront être fabriqués aux États-Unis. » En clair, ce ne sera pas le cas dans un premier temps.

Surtout, il y a aussi un souci de coût qui ne colle pas avec la réalité du marché. En comparaison, Dan Ives, directeur de la recherche technologique de Wedbush Securities, affirme qu’un iPhone moderne fabriqué aux États-Unis coûterait environ 3 500 dollars.

Difficile de croire à un Trump Mobile T1 à 500 dollars made in USA, à moins qu’il n’ait la dégaine d’un 3310.

Quant à la suppression des affirmations patriotiques, elle expose la contradiction entre un discours politique et la réalité de la production électronique mondialisée. Le smartphone patriote a, semble-t-il, les mêmes origines que ceux qu’il prétend combattre.