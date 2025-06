Vélo électrique en USB-C, vélo pliant français et réglage automatique : voici 3 produits marquants récompensés à l’Eurobike 2025

L’Eurobike 2025 a récompensé une trentaine de produits, dont neuf avec une médaille d’or. Trois d’entre eux nous ont particulièrement marqués, avec, en prime, la présence d’une marque française.

L’édition 2025 de l’Eurobike a une nouvelle fois été l’occasion de mettre en lumière les innovations les plus marquantes du secteur du vélo. Parmi la trentaine de produits récompensés cette année, 9 ont reçu une médaille d’or, parmi lesquels 3 ont particulièrement attiré notre attention. Belle nouvelle : une marque française a été primée, selon le communiqué de presse officiel.

Ampler Bikes GmbH – Nova

Les vélos électriques ne sont pour l’instant pas soumis à une norme concernant les chargeurs, comme c’est le cas pour les smartphones. Pourtant, Ampler Bike a présenté en avril dernier deux modèles capables de se recharger via USB-C, et c’était selon nous une excellente idée.

« Le jury a jugé ce chargeur éprouvé et facile à utiliser particulièrement attractif pour les personnes extérieures au monde du cyclisme traditionnel. Outre cette caractéristique phare, le jury a également été impressionné par le design épuré et élégant du vélo et par sa fabrication en Europe », peut-on lire.

Eovolt – Afternoon Pro (UTO, UTO PRO16)

Eovolt a profité de l’Eurobike 2025 pour présenter sa toute nouvelle stratégie, et surtout son nouveau nom : UTO. Le Eovolt Morning Pro, que nous avions pris en main aux Prodays 2024, et renommé pour l’occasion UTO PRO16, a ainsi séduit le jury pour plusieurs raisons.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

« Le vélo électrique pliant Afternoon Pro du fabricant français Eovolt a impressionné le jury sur trois points : son design est original, avec des formes claires et organiques qui intègrent harmonieusement et discrètement les fonctions et la transmission électrique ». A aussi été salué « le mécanisme de pliage, intuitif et facile à utiliser, offrant un retour haptique et acoustique clair et inspirant confiance » ainsi que la fiche technique séduisante.

Hepha – ErgoAdjust

Et si votre vélo était capable de lui-même d’ajuster son ergonomie et donc votre position de conduite ? C’est l’idée derrière ErgoAdjust , qui « équipe tous les points de contact des vélos Hepha concernés de graduations distinctes. À partir des données du cycliste, l’application Hepha suggère des ajustements ergonomiques, facilement transposables au vélo, même par les non-experts, grâce à ces graduations. »

Un moyen ici d’optimiser les réglages d’un cycle et d’éviter les effets néfastes d’une mauvaise position, comme des douleurs par exemple.

Source : Hepha