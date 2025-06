Engwe EP-2 Boost : voici un vélo électrique pliant et tout terrain à moins de 1000 euros

Engwe vient de lancer son tout nouveau vélo électrique : le EP-2 Boost. Sa plus grande originalité ? Son bouton Boost qui offre de la puissance supplémentaire pour gravir les routes les plus escarpées.

Engwe

Vous hésitez entre un vélo électrique pour aller au boulot, et un autre pour vous balader sur les sentiers le week-end ? Engwe vous épargne ce dilemme avec son nouveau vélo électrique EP-2 Boost, que vous pouvez retrouver en promotion au tarif de 949 euros avec le code ENGWER50OFF.

Ce vélo pliable possède tous les atouts pour se faufiler en ville, tout en empruntant des caractéristiques capables de le faire rouler très confortablement sur les chemins. Le petit plus ? Le bouton boost pour libérer plus de couple et grimper les pourcentages les plus élevés.

Un puissant moteur épaulé d’une fonction boost

Démarrer rapidement à un stop ou gravir des routes pentues en fournissant le moins d’efforts possible, voilà la grande force des vélos électriques. C’est ce qui permet d’ailleurs à ce type de véhicule de ne plus être utilisé uniquement pour le loisir, mais bel et bien comme un moyen de locomotion.

Pour cela, encore faut-il une motorisation puissante, capable de vous emmener à 25 km/h en quelques secondes. C’est ce que permet notamment le Engwe EP-2 Boost grâce à son moteur de 250 watts délivrant 55 Nm de couple. Il s’agit de la puissance maximale autorisée dans l’Hexagone.

Engwe

Engwe vous laisse toutefois obtenir du couple supplémentaire grâce au bouton Boost, situé naturellement sous le pouce. Lorsqu’il est enfoncé, le moteur va offrir plus de puissance afin de gravir les pentes les plus raides en fournissant le moins d’efforts possible. C’est aussi très sécurisant pour s’échapper en premier d’un feu tricolore à un carrefour accidentogène. L’assistance électrique s’active automatiquement grâce à un capteur de puissance, soit la meilleure solution pour continuer à développer un pédalage naturel.

Pensé pour les urbains

Engwe annonce une autonomie de 120 km avec le mode le plus économique sur son EP-2 Boost. Mais savez-vous où se trouve la batterie ?

On ne le dirait pas, mais le Engwe EP-2 Boost est un vélo pliable, et la batterie se cache dans le cadre. Vous pouvez y accéder dès lors que vous le pliez, mais n’ayez crainte, la position de la batterie est verrouillée grâce à une clé, empêchant tout vol. Un port présent dans le cadre permet également de recharger le vélo sans enlever la batterie.

Son poids de 30 kilos ne fait pas du Engwe EP-2 Boost le vélo le plus à l’aise pour de la multimodalité. Reste que pouvoir plier son vélo, c’est très pratique pour le faire entrer dans un ascenseur ou le transporter depuis le coffre d’une voiture.

Engwe

Pour le reste, Engwe a pensé à tout. Son EP-2 Boost est équipé d’un porte-bagage arrière, de feux avant et arrière, d’une béquille et d’une sonnette. De quoi rouler avec dès lors que vous l’avez assemblé. Une tâche par ailleurs relativement aisée, même si vous n’êtes pas expert en la matière : la notice et les outils sont inclus dans le carton.

À l’aise sur les chemins

Il suffit de voir la largeur des pneus du Engwe EP-2 Boost pour comprendre qu’il est aussi à l’aise là où la route s’arrête. Crantés et larges de 10 cm, ces pneumatiques n’ont aucun mal à garder de l’adhérence sur sol humide, ou bien sur les sentiers meubles de terre ou de gravier.

L’EP-2 Boost est même équipé d’une fourche avant avec un débattement de 60 mm. Ce n’est pas autant que les VTT premium, mais cela reste suffisant pour gommer les petites aspérités des chemins telles que les roches ou les racines.

Engwe

Notez enfin que le Engwe EP-2 Boost est équipé d’une transmission Shimano à 7 vitesses. De quoi trouver sa fréquence de pédalage idéale, que vous soyez en descente ou en montée. La transmission et le pédalier sont également protégés par des protège-dérailleurs métalliques, afin d’éviter toute casse mécanique dans les sentiers les plus étroits ou lors d’une chute.

Un vélo polyvalent à petit prix

Si le Engwe EP-2 Boost est un vélo à tout faire, son prix lui est bien plus accessible que celui des modèles moins polyvalents. Sur le site de Engwe, vous pouvez en effet retrouver le EP-2 Boost au tarif de 999 euros.

Un prix qu’il est par ailleurs possible de diminuer grâce au code promo ENGWER50OFF, qui offre une réduction de 50 euros. Le Engwe EP-2 Boost tombe alors au tarif de 949 euros.