Tout-terrain, longtail ou pliant : découvrez le meilleur des vélos électriques ENGWE en promotion pour le Black Friday

Un vélo électrique doté d’une grande autonomie, simple à utiliser et confortable ? C’est en substance ce que propose ENGWE. Mieux, pour le Black Friday, le constructeur propose jusqu’à 800 euros d’économie sur une sélection issue de son catalogue.

LE20 Cargo // Source : ENGWE

Choisir un vélo électrique qui correspond à son usage n’est jamais simple. Surtout lorsque l’on voit le nombre de modèles présents sur le marché, et le prix que peuvent atteindre certains d’entre eux. Il existe toutefois des constructeurs qui arrivent à se démarquer par un positionnement tarifaire intéressant sans pour autant lésiner sur les caractéristiques de leurs vélos. Et ENGWE est de ceux-là.

Le constructeur s’est aussi fixé deux missions : améliorer l’expérience sur les courts trajets et œuvrer pour la protection de l’environnement en démocratisant les vélos électriques, moins polluants qu’une voiture. À l’occasion du Black Friday, le ENGWE propose des réductions de plusieurs centaines d’euros, jusqu’à 800, sur ses modèles les plus populaires. Longtails, cadres bas, modèles pliants, vélos tout-terrain ou tous suspendus (voir tout à la fois) : il y en a pour tous les goûts. Reste à choisir quel modèle vous convient le mieux.

Les promotions ENGWE en bref :

Découvrir les vélos électriques ENGWE en promotion frandroid50

ENGWE L20 : endurance et simplicité d’utilisation

Modèle phare de la marque, le L20 est un vélo électrique pensé pour circuler en ville, mais capable de s’en sortir sur de courtes excursions par monts et par vaux, et qui mise avant tout sur le confort.

Pour ce faire, ENGWE l’a doté d’un cadre semi-ouvert (pour faciliter la montée et la descente de la selle), d’une selle et d’un guidon confortables, d’une suspension légère, mais présente, et surtout, de larges pneus dotés de crampons prononcés. De quoi affronter aisément trottoirs et nids de poule. Un porte-bagage et un panier robustes viennent apporter des emplacements de stockage bienvenus pour le quotidien comme les randonnées.

L20 // Source : ENGWE

Un moteur de 250W logé dans le moyeu arrière assure la propulsion pour une vitesse maximale de 25 km/h, en accord avec les réglementations européennes. La partie freinage est pour sa part assurée par des freins à disques, simples et efficaces.

Quant à l’autonomie, il s’agit, selon le constructeur, de l’un des points forts de ce vélo. Sa batterie lui permet, en théorie, de tenir près de 140 km. Un chiffre qu’il faudra revoir à la baisse en fonction du poids de l’utilisateur et des aides mises en route.

Vendu habituellement 1 199 euros, le ENGWE L20 est proposé à 949 euros pour le Black Friday grâce au code frandroid50.

ENGWE E26ST : un vélo tout-terrain solide sur ses appuis

Vous cherchez un vélo électrique capable de vous accompagner sur tous les chemins de France et de Navarre ? Le ENGWE E26ST possède de sérieux arguments en sa faveur. Reprenant le format semi-ouvert adopté sur la quasi-totalité du catalogue d’ENGWE (pour plus de confort lors de la montée et la descente), ce vélo mise aussi sur une double suspension. Une première sur la fourche avant, et une seconde sous la selle. De gros pneus de 24 pouces (4 pouces de large) viennent compléter cette panoplie.

Le but ? Offrir un vélo confortable et simple à utiliser, pour tous les types de cyclistes et ce, quel que soit le trajet ou le milieu dans lequel on évolue.

E26ST // Source : ENGWE

Vélo tout-terrain oblige, le E26ST dispose d’un solide moteur de 250W avec un torque de 70 Nm pour affronter le relief. Des freins hydrauliques ont été installés pour offrir maitrise et sécurité en toute circonstance. Comme sur le L20, une batterie imposante permet, en théorie, à ce modèle de bénéficier d’une autonomie de 140 km.

Lancé à 1 549 euros, le ENGWE E26ST passe à 1 299 euros le temps du Black Friday grâce à au code de réduction frandroid50.

ENGWE Engine Pro 2.0 : le compagnon parfait pour les (grandes) sorties en extérieur

Avec le Engine Pro 2.0, ENGWE propose un vélo tout-terrain pas tout à fait comme les autres. Pour vous emmener partout là où vous le souhaitez, ENGWE n’a lésiné sur aucun aspect. Larges pneus, cadre tout suspendu, freins hydrauliques et motorisation tout en puissance (grâce à un torque de 75 Nm), le Engine Pro 2.0 ne fait qu’une bouchée des terrains accidentés et autres pentes. D’autant plus que sa batterie de 832 Wh et 16 Ah lui offre une jolie autonomie estimée à 110 km par charge (à ajuster en fonction de l’utilisateur et des aides activées).

Engine Pro 2.0 // Source : ENGWE

Si ce vélo est parfaitement adapté pour vous trimballer partout, la réciproque est tout aussi vraie. Le Engine Pro 2.0 possède en effet un petit truc en plus : il s’agit d’un vélo pliant. En un tournemain, vous pouvez replier le cadre sur lui-même pour un encombrement minimum. De quoi le glisser aisément dans un coffre ou prendre le train sans être inquiété.

Généralement vendu 1 599 euros, ce vélo profite d’une jolie réduction de 300 euros grâce au code frandroid50. De quoi l’obtenir à 1 299 euros dans les jours qui viennent.

Engwe LE20 : un longtail pour transporter qui vous voulez, où vous voulez

Parce qu’il n’y a pas que les excursions sauvages dans la vie, ENGWE vous propose de découvrir son LE20, un vélo électrique cargo de type longtail, parfait pour transporter famille ou marchandise là où vous en avez besoin.

Modulable, le porte-bagage est capable d’accueillir sacoche, sièges pour enfants en bas âge ou plateau capable d’héberger une cargaison volumineuse. De quoi transporter jusqu’à 200 kg au total, et s’adapter à toutes les situations quand vous en avez besoin.

LE20 Cargo // Source : ENGWE

Pour transporter tout ce petit monde, le LE20 peut compter sur une motorisation puissante installée au niveau du pédalier. Avec son torque de 100Nm et un capteur qui offre des démarrages en douceur, la conduite se fera en douceur et sans efforts. Des freins hydrauliques pour la maîtrise, un éclairage avant et arrière puissant et des clignotants pour la sécurité : rien n’a été laissé au hasard.

Pour le Black Friday, le ENGWE LE20 voit son prix passer de 1 699 euros à 1 499 euros grâce au code de réduction frandroid50.