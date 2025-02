J’ai roulé avec le nouveau vélo électrique Decathlon à moins de 1000 euros : de bonnes premières impressions pour un prix imbattable

Lors de sa présentation lors d’un événement presse organisé à Paris, Frandroid a pu prendre en main sur une dizaine de kilomètres le tout dernier vélo électrique de Decathlon (999 euros), le Rockrider E-ACTV 100. Voici nos premières impressions.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Le nouveau vélo électrique Decathlon Rockrider E-ACTV 100 a de quoi exciter les foules avec son prix canon de 999 euros. Appliquez-lui une aide financière, comme celle de l’Île-de-France à 400 euros, et vous obtenez un VAE pour seulement 599 euros. Cela fait de ce cycle électrique l’un des moins chers du marché.

Nous avons rédigé un article complet qui présente en long et en large les caractéristiques de ce modèle. Mais surtout, nous avons aussi pu le prendre en main le temps d’1h, sur une petite dizaine de kilomètres, dans les rues de Paris. Quelles sont nos premières impressions après quelques tours de roue ? Voici un petit retour d’expérience.

Un capteur de rotation plutôt réactif

Rentrons de suite dans le vif du sujet avec le moteur (45 Nm de couple) du Decathlon Rockrider E-ACTV 100, qui est ici associé à un capteur de rotation. Ce type de capteur – opposé au capteur de couple – a la fâcheuse tendance de générer une légère latence entre le premier coup de pédale et l’arrivée de l’assistance électrique. Cela peut provoquer un à-coup plus ou moins intense, et un effet on-off assez palpable.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

La bonne nouvelle, c’est que tous ces effets présentés sont relativement atténués sur le Rockrider E-ACTV 100. Belle surprise : ce dernier se montre plutôt réactif – mais moins qu’un vélo avec un capteur de couple -, l’assistance en mode Boost est puissante au démarrage sans vous brusquer outre-mesure, et l’effet on-off est plutôt bien géré.

Vous n’aurez pas un contrôle aussi précis de l’engin qu’avec un capteur de couple. Mais dans l’ensemble, ce capteur de rotation offre un comportement électrique plus que décent pour un vélo électrique vendu 999 euros.

Le mode Eco en bon gestionnaire

Dans notre cas, nous avons privilégié le mode Boost pour profiter d’une belle fulgurance au démarrage, avant de switcher en mode Normal pour gérer les reprises entre 10 et 25 km/h et conserver une vitesse de croisière. Le mode Normal apporte dans ce cas un meilleur calibrage et une meilleure maîtrise du vélo – sur du plat, entendons-nous.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Le mode Eco n’est à notre goût pas assez puissant. Il vous servira surtout si vous êtes en rade d’autonomie. Malheureusement, le parcours imaginé par Decathlon ne nous a pas permis de gravir des grosses côtes ; sur les petites que nous avons empruntées, le mode Boost était préférable et privilégié pour rouler sans trop d’effort.

La fourche suspendue fait la différence

L’autre point fort de ce Rockrider E-ACTV 100, c’est sa fourche suspendue de 60 mm de débattement, particulièrement efficace et agréable. Elle permet d’amortir de nombreux chocs à l’avant, sans trop plomber la dynamique du vélo. Sur les quelques kilomètres parcourus, elle nous a en tout cas conquis.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Le petit bémol à émettre concerne les freins à disque mécaniques signés Tektro. Mais attention : les vélos testés ont été sortis de leur carton la veille de l’essai. Les freins n’étaient donc pas rodés au début, un peu plus à la fin. Dans les deux cas, j’ai trouvé qu’ils manquaient un peu de mordant.

L’absence d’une béquille de série est un manque qui devrait se sentir – il est toutefois possible d’en avoir une en cas d’achat d’un porte-bagages à 49 euros. C’est bête, mais c’est un élément que j’utilise régulièrement sur mon vélo électrique au quotidien.

Une transmission entrée de gamme

Quant à la transmission Microshift à 6 vitesses, on sent que l’on a affaire à un système entrée de gamme. C’est correct, mais cela manque parfois de précision et de fluidité, sans que cela ne soit rédhibitoire non plus. C’est un coup de main à prendre, et c’est surtout un choix assumé pour tirer le prix vers le bas.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Les premières impressions de ce Decathlon Rockrider E-ACTV 100 sont globalement très bonnes, dès lors que l’on met en perspective son tarif de 999 euros. Le vélo est globalement bien équipé – garde-boue, fourche suspendue, feux avant et arrière, SP connect pour le téléphone – et est très simple d’usage grâce à un petit display composé de quelques boutons seulement.

Un test bientôt dans nos colonnes

Il convient désormais de le tester au moins pendant une semaine – restez connectés, cela devrait arriver bientôt – pour l’essayer en profondeur.