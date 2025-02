À l’occasion d’un événement presse organisé à Paris, Frandroid a pu découvrir en avant-première le tout dernier vélo électrique entrée de gamme de Decathlon, le Rockrider E-ACTV 100. Sa grande force ? Son prix de 999 euros, associé à un niveau d’équipement franchement décent.

Source : Decathlon

Voici le Rockrider E-ACTV 100, le dernier vélo électrique d’entrée de gamme de Decathlon, que Frandroid a pu découvrir lors d’un événement presse organisé à Paris. Il s’agit du tout nouveau « cycle électrique premier prix de Decathlon », nous indique un représentant de la marque. « Avec, comme grosse volonté, de retrouver l’ADN du groupe : l’accessibilité ».

Un prix sous les 1000 euros

Il faut dire qu’à 999 euros – voire 599 euros avec la prime vélo de l’Ile-de-France – , ce E-ACTV 100 fait partie des VAE parmi les plus abordables du marché. Avec, comme force complémentaire, le nom, le soutien et la force de frappe de Decathlon, qui jouit d’un SAV disponible partout en France. Un gage d’assurance et de sécurité pour n’importe quel utilisateur, à n’en pas douter.

Quelle est la cible du Rockrider E-ACTV 100 ? « Ceux et celles qui veulent faire du vélotaf la semaine, mais aussi des sorties périurbaines le week-end », poursuit notre interlocuteur.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Decathlon a naturellement fait des choix « forts » et assumés pour tirer le prix vers le bas. « Par exemple, la selle, c’est la même que celle qu’on vend chez Decathlon. Mais pour ce modèle, on a demandé au fournisseur d’enlever les marquages et de réduire le niveau de finition. Du coup, ça abaisse les coûts. C’est anecdotique certes, mais ça illustre le travail qu’on fait pour contenir au maximum le prix. Et sur une production à grosse échelle, ça peut se sentir ».

Aussi, le lieu d’assemblage impacte directement le prix final : c’est en effet dans ses usines italiennes et roumaines que cela se passe, soit des sites où les coûts sont moindres. Decathlon nous a directement confirmé qu’un assemblage réalisé dans son usine française de Lille, par exemple, coûtait plus cher à l’entreprise. Le cadre, lui, est fabriqué en Chine.

Capteur de rotation

Autre petite concession cette fois-ci liée à l’équipement : l’absence de porte-bagages de série. En revanche, le groupe français vous pousse à en acheter un au prix de 49 euros (40 kg de support de charge), car en échange… vous recevez aussi une béquille gratuite – la béquille n’est donc pas fournie de série non plus. Heureusement, les garde-boue avant et arrière, ainsi que les éclairages, équipent le vélo par défaut.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Quid du moteur et de la batterie ? Car c’est avant tout le nerf de la guerre pour un vélo électrique. Le bloc moteur se situe au niveau du moyeu arrière et est associé à un capteur de rotation, et non un capteur de couple qui apporte un comportement plus naturel, vif et dynamique au vélo. Pour autant, le capteur de rotation se montre plutôt réactif d’après nos premiers essais.

D’un couple de 45 Nm, le moteur est celui-là même qui équipe les Riverside 100E, nous souffle-t-on. Il provient donc d’Asie, mais a été éprouvé sur des milliers de modèles électriques signés Decathlon. De son côté, la batterie revendique une capacité de 356 Wh, pour une autonomie de 70 km en mode Eco, et 35-40 km en mode Boost – le mode Normal s’intercale entre les deux.

Fourche suspendue et batterie amovible

Bonne nouvelle : la batterie est amovible. Pratique pour la recharger chez soi si vous n’avez pas de lieu de stockage dans votre immeuble. En revanche, le couvercle de la batterie ne se dissocie pas d’elle. Par conséquent, en cas de batterie retirée, c’est tout l’intérieur du cadre et l’électronique qui sont potentiellement vulnérables. En réalité, vous êtes obligés de retirer la batterie pour la recharger, car aucun port de charge n’est présent sur le vélo.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Decathlon

Pour apporter une dose de confort intéressante à l’utilisateur, Decathlon a ajouté une fourche suspendue d’un débattement de 60 mm, ainsi que des pneus d’une largeur de 48 mm. En pratique, c’est très intéressant – à lire dans notre prise en main. Ajoutez à ça une transmission Microshift à 6 vitesses – entrée de gamme, donc – et des freins à disque mécaniques signés Tektro – rassurants sur le papier, donc.

Decathlon a noué un partenariat avec SP Connect pour intégrer de série un support SP Connect : avec la coque compatible, vous pouvez ainsi installer votre téléphone en un tour de main. Très pratique. La connectivité est aussi de mise avec l’application mobile Decathlon Ride, afin de consulter son autonomie restante ou l’état de sa batterie, par exemple.

Une disponibilité courant mars

Pour le rayon d’action restant, vous pouvez aussi vous référez aux quelques leds présentes sur le display, avec une estimation somme toute relative. Ce petit ordinateur de bord, très simple dans son usage, sert aussi à changer de mode, allumer les lumières, éteindre ou allumer son vélo.

D’un poids de 23 kg, le Decathlon Rockrider E-ACTV 100 sera officiellement lancé mi-mars en taille S/M et L/XL, en cadre haut et cadre bas. « On a lancé les premiers rounds de production. Toute l’industration s’est bien passée », nous indique-t-il. Il n’y a donc pas de raison à ce qu’il y ait du retard dans le calendrier commercial. Rappel du prix : 999 euros.