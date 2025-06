Lidl n’a pas attendu très longtemps pour baisser le prix de son nouveau vélo électrique pas cher

Si vous souhaitez investir dans un vélo électrique pour vos petits trajets urbains, le Crivit Classique de Lidl est idéal. Déjà à un tarif très attractif, le voilà en promo à 999 euros au lieu 1 099 euros.

Jamais Lidl n’a Ă©tĂ© aussi actif dans les vĂ©los Ă©lectriques en 2025. Après avoir dĂ©gainĂ© il y a quelque mois ses Crivit Y3 et X3 et un VTT Ă©lectrique allĂ©chant, la firme allemande dĂ©voile un nouveau vĂ©lo Ă©lectrique, moins cher, le Crivit Classique. Il a beau faire quelques concessions, il reste une belle porte d’entrĂ©e pour les cyclistes recherchant un vĂ©lo Ă©lectrique simple, abordable et prĂŞt Ă l’emploi pour les dĂ©placements quotidiens en ville. Bonne nouvelle, le voilĂ dĂ©jĂ disponible avec 100 euros de rĂ©duction.

Ce qu’il faut retenir du Lidl Crivit Classique

Un vélo à cadre ouvert bien équipé

Un moteur de 40 Nm

Une batterie de 355 Wh

Avec un prix barrĂ© Ă 1 099 euros, le vĂ©lo Ă©lectrique Lidl Crivit Classique se trouve actuellement en promotion Ă 999 euros sur la boutique de l’enseigne. Pour 50 euros de plus, vous pouvez retrouver l’Ă©dition limitĂ©e Lidlize, qui est aussi en promotion.

Un vélo classique mais bien fini

Le Crivit Classique est un vĂ©lo Ă©lectrique entrĂ©e de gamme qui adopte une esthĂ©tique sobre dont le cadre en aluminium est bien assemblĂ©, mĂŞme si les soudures restent visibles. Son coloris noir est basique, mais si vous souhaitez un peu de couleur, vous pouvez vous tourner vers l’Ă©dition Lidlize.

Le confort n’est pas nĂ©gligĂ© non plus sur cette rĂ©fĂ©rence. Son cadre ouvert est très pratique et facilite l’enjambement, quant Ă ses roues de 27,5 pouces, des pneus Schwalbe Big Ben, ils permettent d’amortir les chocs et les aspĂ©ritĂ©s sur la route et offrent une conduite plus agrĂ©able. Niveau Ă©quipements, on retrouve l’essentiel Ă savoir, des garde-boue, la bĂ©quille, la sonnette et le porte-bagages arrière supportant jusqu’à 25 kg. Le poids du vĂ©lo s’Ă©lève quant Ă lui Ă 24 kg.

Avec des concessions Ă prendre compte

Ce VAE s’équipe d’un moteur arrière Ananda M131SD de 40 Nm, avec une puissance de 250 W. Ce n’est pas le puissant du marchĂ©, mais c’est tout Ă fait suffisant pour une utilisation en ville. Trois niveaux d’assistance sont disponibles, et un mode Boost, bien pratique pour les cĂ´tes, est aussi mis Ă disposition.

Les concessions, se font au niveau de la transmission. Pas de courroie, mais un dĂ©railleur Shimano Tourney 7 vitesses. Lidl fait aussi l’impasse sur le capteur de couple, ici c’est un capteur de rotation qui donne une assistance dès que les pĂ©dales tournent, moins fluide que sur les modèles Ă©quipĂ©s d’un capteur de couple. Quant aux freins Ă disque, ils sont mĂ©caniques, des Tektro M280.

Enfin, amovible et logĂ©e dans la tige de selle, la batterie de 355 Wh offre d’après le constructeur une autonomie de 60 Ă 70 km selon l’utilisation.

Pour vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour choisir son vélo électrique.

