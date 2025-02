Les moteurs Ananda R400 et F400 pour vélos électriques montrent que le moyeu a toujours de l’avenir, misant ici sur un poids contenu et un couple élevé.

Source : Ananda

En Europe, derrière Bosch, Shimano et Bafang, les autres fabricants de moteurs pour vélos électriques peinent à se faire une place. Toutefois, la concurrence est de plus en plus féroce, en partie venant de Chine avec Ananda, dont on connaît la base présente chez les Intersport Nakamura à moteur central.

Ananda croît au moteur moyeu

La marque dévoile deux nouveaux moteurs pour 2025, les R400 et F400. Ce sont des assistances de type moyeu, que l’on intègre donc dans la roue arrière (R400, R pour rear, arrière en anglais) ou la roue avant (F400, F pour front, avant en anglais).

La version F400 pour roue avant. // Source : Ananda

Pendant que Bosch, Shimano et Yamaha ne misent que sur le moteur central, Ananda croit donc au moteur moyeu en parallèle de son nouveau M5000. “À la fois silencieux, puissant et léger,” selon la firme chinoise, le moteur moyeu “permet aujourd’hui de réduire le poids du vélos et les coûts de production”.

Ces deux nouveautés sont une évolution des M107/M108, dont le stator et le carter ont été modifiés.

Un couple élevé tout en silence ?

Les Ananda F400 et R400 n’indiquent pas une puissance de 400 W, car ils respectent bien la législation de 250 W maximum en Europe. Leur fonctionnement est possible en 36 V ou 48 V en fonction de la batterie choisie, et leur couple varie de 45 à 50 Nm. Ce dernier est donc élevé, de quoi procurer des accélérations assez vives, davantage que le M107 (30 Nm) ou le M131 (43 Nm) vu sur les Shiftbikes.

Transmissions courroie ou chaîne via dérailleur sont possibles. // Source : Ananda

Le poids de 2,3 kg (2,2 kg pour la version avant) permet aussi une intégration sur des vélos électriques urbains de tous types, même légers, sachant que le grand frère R510 est imposant (60 Nm mais 2,8 kg). Ils sont conçus pour fonctionner avec une courroie (monovitesse) ou des des transmissions par dérailleur, avec des cassettes de 7 à 10 vitesses.

Premiers vélos électriques dès mars

Ces moteurs Ananda visent ainsi essentiellement des modèles urbains ou VTC. Enfin, Ananda appuie sur le silence relatif de ses nouvelles assistances pour VAE, avec un bruit inférieur à 50 dB.

Ces moteurs visent des vélos électriques plutôt urbains. // Source : Ananda

Déjà en production depuis janvier 2025, les moteurs Ananda R400 et F400 intégreront prochainement des vélos électriques. Les premiers modèles entrent en action dès le salon Cyclingworld fin mars (Allemagne).