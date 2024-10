Les futurs vélos électriques d’Intersport devraient bientôt goûter à ce nouveau moteur prometteur

Fournisseur des vélos électriques Intersport Nakamura, le chinois Ananda démarre la production du nouveau moteur central puissant M5000 pour VTC et VAE performants. De quoi espérer le voir débarquer sur les futurs vélos électriques d’Intersport.

Le moteur pour vélos électriques Ananda M5000. // Source : Ananda

Derrière les cadors du moteur pour vélo électrique, de Bosch à Bafang en passant par Shimano ou Yamaha, les autres récupèrent souvent des miettes. Toutefois, Ananda tire plutôt bien son épingle du jeu, en fournissant plusieurs marques connues, comme Nakamura, la branche vélo d’Intersport. Et son tout nouveau moteur devrait accentuer son attractivité, le M5000.

Des arguments de poids

L’Ananda M5000 est un moteur central qui fonctionne sur un système 36 volts, et délivre un couple maximal de 75 Nm. Il viendrait ainsi concurrencer le Bosch Performance Line, le Yamaha PW-S2, le Shimano EP6 ou encore le Bafang M410.

Le moteur ne pèsera que 2,5 kg à terme. // Source : Ananda

Son poids de 2,8 kg est dans la moyenne de ses rivaux, mais Ananda indique vouloir le réduire à 2,5 kg d’ici la fin d’année. « La conception allégée est atteinte grâce à des innovations diverses, comme l’optimisation du champ magnétique en remaniant le rotor et le stator », précise la marque dans son communiqué de presse.

Assez silencieux (moins de 50 dB), l’Ananda M5000 s’associe uniquement avec un écran central 2,4 pouces, à commande déportée. Cependant, nous n’avons pas de précision sur les tailles et types de batteries compatibles.

Un nouveau moteur pour les futurs vélos électriques Intersport Nakamura ?

Si l’on vous parle de ce moteur, c’est que le fabricant chinois fournit Intersport, comme expliqué plus tôt dans cet article. Sa marque de vélos Nakamura, la deuxième la plus populaire en France, les utilise sur ses vélos électriques les plus performants, comme le Crossover XV. Ils n’opèrent pas sous le nom original Ananda, mais celui de Naka E-Power, car les moteurs utilisés sont recalibrés dans l’usine MFC de Machecoul.

Les dérailleurs sont ussi compatibles. // Source : Ananda Ce moteur accepte le variateur Enviolo Automatiq. // Source : Ananda

Justement, ce moteur Ananda M5000 se destine aux vélos électriques urbains comme aux modèles VTC et trekking. Le constructeur ajoute que la transmission automatique par variateur Enviolo Automatiq est compatible, en plus des dérailleurs classiques et moyeu à vitesses intégrées type Shimano Nexus.

L’Ananda M4000. // Source : Ananda Ce petit moteur arrière R920 de 2 kg vise les vélos gravel. // Source : Ananda Le R920 intègre 3 vitesses automatiques. // Source : Ananda

Tout cela viendrait-il favoriser une nouvelle génération de VTC électriques Intersport Nakamura ? D’autres nouveautés débarqueront sous peu, comme l’Ananda M4000 (80 Nm, 3,3 kg) qui pourrait être un autre candidat, tandis que le bloc arrière R820 propose 40 Nm et le R900 une boîte auto à vitesses intégrées.