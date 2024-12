Comment ce motoriste chinois pour vélo électrique souhaite devenir un incontournable sur le marché européen ?

Si l’on sait que les Chinois sont particulièrement actifs sur le marché des voitures électriques, ils le sont aussi dans le domaine des VAE. Le constructeur chinois de moteurs, Ananda, renforce son implantation en Europe avec un centre d’appels. Une première symbolique pour cet acteur, qui souhaite manifestement renforcer sa position sur le Vieux continent.

Vous ne connaissez pas Ananda ? Pourtant, vous avez certainement déjà vu une partie de leurs produits, notamment sur les vélos électriques de Nakamura. Le moteur Naka E-Power est en effet développé en collaboration avec la marque chinoise.

Ananda est un constructeur de moteurs ambitieux, misant sur des produits accessibles pour accroître ses volumes de vente. Pour renforcer son implantation en Europe, Ananda vient d’inaugurer un centre d’appels local.

Un centre d’appels aux Pays-Bas

L’une des craintes lorsqu’on achète un produit venant de l’étranger nécessitant un suivi, comme un moteur de vélo électrique, est de se retrouver sans interlocuteur en cas de panne.

Ananda

Ananda semble conscient de ce problème et a annoncé dans un communiqué de presse la création d’un centre d’appels à Arnhem, aux Pays-Bas. Selon la marque, l’objectif de ce centre est de « rationaliser la communication et fournir aux détaillants un accès direct au support« . Ce dispositif permettra également de réduire la charge de travail des marques de vélos ayant opté pour les moteurs Ananda, puisqu’elles n’auront plus à faire l’intermédiaire entre le client et le constructeur en cas de problème avec le moteur.

Un service multilingue

Bien qu’établi aux Pays-Bas, ce centre d’appels ne fonctionne pas uniquement en néerlandais. Bien sûr, les employés pourront utiliser la langue régionale, mais Ananda met en avant un service multilingue maîtrisant également l’anglais, l’allemand et le français. C’est donc de bon augure pour nous.

Pour cela, Ananda présente Annika de Vree, qui sera responsable du centre d’appels et servira de premier point de contact. En tant que responsable de ce service de support, Annika de Vree parle le néerlandais, l’anglais et le français, des atouts qui semblent avoir été déterminants pour lui confier la direction du centre d’appels. Elle sera épaulée de Bastiaan Thijs maîtrisant, lui l’allemand.

« Diriger le nouveau centre d’appels européen d’Ananda est une formidable opportunité. Mon objectif est de garantir que chaque détaillant reçoive une assistance rapide et précise dans sa langue locale, créant ainsi des liens plus solides et des partenariats durables » Annika de Vree, responsable du centre d’appels Ananda.

Annika de Vree, responsable du centre d’appels Ananda // Source : Ananda

Ananda promet « des réponses plus rapides à leurs questions« , permettant ainsi aux distributeurs de répondre rapidement à leurs clients.

Désormais bien implanté en Europe, Ananda a de solides chances de concurrencer des marques importantes comme Bosch ou Fazua. Avoir des filiales continentales pour la distribution et l’après-vente de produits tend à accroître la confiance des distributeurs.