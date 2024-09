Pour la route ou l’aventure, ces 2 nouveaux vélos électriques français de Look ont de quoi vous combler

Look poursuit l’évolution de sa gamme de vélos électriques avec une mise à jour significative de son modèle E-765. Son cadre carbone est destiné aussi bien à la route qu’au gravel. Ces nouvelles versions se distinguent par une réduction notable du poids, tout en améliorant l’autonomie.

Crédit : Look

Dans son communiqué de presse, Look présente les nouveautés du E-765. Cette version améliorée du VAE du constructeur français utilise la technologie 3D Wave. En d’autres termes, le cadre en carbone du Look E-765 a des sections aplaties au niveau des haubans. Une spécificité lui permettant une meilleure filtration des vibrations et une bonne transmission de la puissance, et ceux même sur des chemins gravel accidentés.

Pour l’emmener dans des environnements calmes et réculés, le E-765 accepte des pneus avec des sections de 42 à 45 mm.

Un kilo de gagné

L’objectif de Look était de maintenir le poids de ses vélos électriques autour des 13 kg ! Une masse lui permettant de rester parmi les vélos électriques légers.

Les ingénieurs ont du selectionner avec soin les élements du E-765, notamment le moteur électrique. Il est motorisé par le Fazua Ride 60. Ce moteur développe 60 Nm de couple et offre un pic de puissance à 350 W, tout en restant sous les 2 kg.

Crédit : Look

Une autonomie adaptée à l’aventure

Pour vous offrir une bonne autonomie capable de vous suivre dans de longues sorties, Look a installé une batterie de 430 Wh. Le vélo peut désormais parcourir jusqu’à 120 km avec une assistance, même sur des terrains présentant un dénivelé de 1 500 mètres. Il est alors possible de suivre n’importe quel groupe de cyclistes du mercredi après-midi ou du dimanche matin, sans craindre la panne de batterie.

Toujours dans une recherche de réduire le poids, le marque installée à Nevers à fait le choix de fixer la batterie au cadre, sans possibilité de la démonter pour la charge. Cela évite de devoir penser une trappe et un support spécifique plus lourd.

Une version gravel

Le E-765 Gravel Apex est taillé pour les chemins. Avec son équipement, il veut dévorer les chemins à grande vitesse. Ce modèle robuste pèse 13,7 kg en taille M. Un poids contenu pour un gravel électrique. Look le propose à partir de 6 990 €. Un tarif bien moins onéreux que le Scott Solace Gravel eRide !

Équipements du Look E-765 Gravel 2024

Cadre : carbone HM avec système de flexion 3D Wave

Fourche : carbone HM optimisée pour les vélos électriques

Pédalier : SRAM Apex 1X 42T

Freins : SRAM Apex

Dérailleur avant : SRAM Apex 1X

Dérailleur arrière : SRAM APEX

Cassette : SRAM PG 1231 11-44T

Moteur : Moteur Fazua Ride 60

Batterie : batterie fixe de 430Wh

Roues : Fulcrum E-Racing 900

Pneus : Hutchinson Touareg 40mm

Crédit : Look

Et une version pour la route

Le modèle E-765 Optimum Rival ETAP AXS 1x est conçu pour la route. Le poids en taille M est annoncé à 12,8 kg. Cette version E-765 Optimum est proposée à partir de 8 490 €.

La version Optimum du Look E-765 pensée pour la route. Crédit : Look

Équipements du Look E-765 Optimum 2024

Cadre : carbone HM avec système de flexion 3D

Fourche : carbone HM optimisée pour les vélos électriques

Pédalier : SRAM Rival1X 44T

Freins : SRAM Rival Etap

Dérailleur avant : SRAM Rival ETAP AXS

Dérailleur arrière : SRAM Rival ETAP AXS

Cassette : SRAM XG 1251 10- 44T 12sp.

Moteur : Moteur Fazua Ride 60

Batterie : batterie fixe de 430Wh

Roues : LOOK E-R50D carbone 50mm

Pneus : Hutchinson Sector 32mm