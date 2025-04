Lidl dévoile un « nouveau » vélo électrique et casse encore plus les prix

Lidl dévoile un nouveau vélo électrique, moins cher, mais avec quelques concessions et notamment l’apparition d’un dérailleur. Voici le Lidl Crivit Classique.

Source : Lidl

Pour une marque de vélos électriques, conserver ses anciens modèles est une manière de démarrer son catalogue avec un ticket d’entrée abordable. On vient de voir cette pratique sur le Moustache Lundi 20, mais même des acteurs low-cost, ou plutôt discount, semblent y céder. Voici donc Lidl, avec sa sous-marque Crivit, décocher un “nouveau” modèle nommé Classique.

Un vélo Lidl Crivit classique passe-partout

Le moment est opportun, puisque la nouvelle génération Y3 et X3 vient de terminer son offre de lancement. Elle passe ainsi à 1 599 euros (ou 1 699 euros en courroie), laissant ainsi la place au Crivit Classique à 1 099 euros.

Source : Lidl Source : Lidl Source : Lidl

Pour ce prix, on retrouve la première génération Y de 2023 avec un cadre identique, mais que l’on reconnait par sa batterie dans le tube de selle. Disponible uniquement en cadre ouvert et couleur noir, ce VAE combine un moteur arrière Ananda M131SD de 40 Nm et une batterie de 355 Wh.

Pas de capteur de couple, ni d’écran

Pour le suivi de la conduite, pas d’écran, mais une console à quelques voyants et des boutons pour changer de mode (3 possibles). Comme tout vélo électrique, la vitesse maximale est de 25 km/h, tandis que la transmission court au travers du dérailleur Shimano Tourney 7 vitesses. Oui, adieu la courroie !

Un composant assez bas de gamme, qu’il faut régler régulièrement et aux passages de vitesses parfois approximatifs. Autre concession pour ce prix d’ami, pas de capteur de couple mais de vitesse, et les freins sont à disques sont mécaniques, des Tektro M280.

Source : Lidl

Toutefois, ce Lidl Crivit Classique intègre un éclairage 40 lux lié à la batterie, tout comme le feu arrière. L’équipement est… classique, via les gardes-boue, la béquille et le (fin) porte-bagages arrière Altran supportant jusqu’à 25 kg. Enfin, le vélo électrique pèse un poids correct de 24 kg, et accepte une charge totale de 120 kg.

Attention au SAV limité Lidl

Méfiance, Lidl ne dispose pas de réseau de partenaires pour une réparation. Le site officiel renvoie vers une page… indisponible, et indique seulement un service de ramassage en cas de problème. Heureusement, les composants sont standards, qu’un vélociste pourra tout à fait réparer ou remplacer.

La garantie du Lidl Crivit Classique est de 2 ans, le minimum légal. Quant à la batterie, elle promet 500 cycles de charge complets, avant de tomber sous un certain seuil (non indiqué, mais généralement entre 70 et 80 %).