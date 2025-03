Le Pixel 8 Pro est à prix cassé, les Nothing Ear (2024) sont à -35 % et le nouveau VAE Lidl est déjà en promo — les deals de la semaine

Si vous n’avez pas pu consulter les bons plans de cette semaine, voici ce que vous avez ratĂ© : le Pixel 8 Pro est Ă prix cassĂ©, les Nothing Ear (2024) n’ont jamais Ă©tĂ© aussi peu chers et le nouveau vĂ©lo Ă©lectrique de Liddl est en promotion.Â

Cette semaine, comme à notre habitude, nous avons publié de nombreux bons plans. Si vous n’avez pas eu le temps d’y jeter un coup d’œil, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées depuis ce lundi 3 mars et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Le Google Pixel 8 Pro est en cours de déstockage chez la Fnac et Darty, un excellent photophone à un super prix

Google Pixel 8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le Google Pixel 8 Pro, un smartphone toujours recommandable

Les 7 ans de mises à jour, une vraie bénédiction !

Des performances en photo qui décoiffent

Un design et un OS qui frĂ´lent la perfection

Quand il est sorti en octobre 2023, le Google Pixel 8 Pro Ă©tait vendu 1099,99 euros. Aujourd’hui, on le trouve Ă seulement 459 euros chez Bouygues Telecom, via 80 euros d’ODR. Il faut choisir l’option « Sans forfait ».

Il est aussi disponible en promotion Ă 499 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Les Ă©couteurs Nothing Ear (2024), notĂ©s 9/10, n’ont jamais Ă©tĂ© aussi peu cher sur Amazon

Les Ă©couteurs Nothing Ear (2024). // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Les points forts des Nothing Ear (2024)

Des Ă©couteurs confortables avec un design attrayant

Un son puissant et équilibré

Une ANC très bien maîtrisée

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet des Nothing Ear.

LancĂ©s Ă 149 euros, les Nothing Ear (2024) sont actuellement affichĂ©s Ă 99 euros sur Amazon. C’est mĂŞme le prix le plus bas constatĂ© sur la plateforme pour ces Ă©couteurs.

Lidl baisse dĂ©jĂ le prix de son nouveau vĂ©lo Ă©lectrique abordable avec 100 km d’autonomieÂ

Les points forts du Crivit Y.3

Un cadre en aluminium ouvert

Un couple de 40 Nm, parfait pour la ville

Une autonomie de 100 km avec le mode Eco

LancĂ© Ă 1 599 euros, le vĂ©lo Ă©lectrique Crivit Y.3 avec courroie de Lidl est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 299 euros chez Lidl. Et c’est sans compter les aides de l’État et des collectivitĂ©s locales qui peuvent vous permettre de rĂ©duire encore un peu plus la facture.

Sachez que le modèle Crivit Y.3 dotĂ© d’une transmission Shimano est lui aussi moins cher actuellement : Lidl l’affiche Ă 1 399 euros au lieu de 1 699 euros. D’autres rĂ©fĂ©rences de la gamme sont Ă©galement en promotion.

Sosh frappe fort et rivalise enfin avec les meilleurs forfaits du marché avec cette offre

Nouveau forfait Sosh :

150 Go de 5G sur le rĂ©seau d’Orange

25 Go depuis l’Europe et les DOM

Appels et SMS/MMS illimités

En ce moment le nouveau forfait de Sosh est Ă 14,99€/mois pour 150 Go de 5G sur le rĂ©seau d’Orange.

