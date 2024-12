Xiaomi 14T Pro dans un pack pas cher, le Samsung Galaxy A16 déjà en promo et un TV Philips 4K 65″ Ambilight à prix bas — les deals de la semaine

Si vous n’avez pas pu suivre les nombreux bons plans publiés récemment, voici un récap des meilleurs deals encore dispo : le Xiaomi 14T Pro est à un prix bien bas, le nouveau Samsung Galaxy A16 est déjà en promo et on trouve un TV Philips 4K Ambilight de 65 pouces à un super prix sur Amazon.



Ça y est, c’est le week-end, et si vous n’avez pas eu l’occasion de suivre les offres de cette semaine, pas d’inquiétude. Pour vous aider à rattraper tout cela, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Darty fait une offre bien généreuse sur le nouveau Xiaomi 14T Pro, avec une montre connectée offerte

3 bonnes raisons de craquer pour le Xiaomi 14T Pro

Une puissance digne d’un smartphone premium

De très bonnes photos de jour

Design et écran séduisants

Au lieu de 901 euros, le Xiaomi 14T Pro (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 751 euros chez Darty. De plus, une montre connectée Xiaomi Watch 2 (d’une valeur de 149,99 euros) est offerte.

Le tout nouveau smartphone abordable de Samsung est d’ores et déjà en promotion

Samsung Galaxy A16 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Ce qu’il faut savoir sur le Samsung Galaxy A16 4G

Une dalle Amoled de 6,7 pouces

Six ans de mises à jour !

Une puce MediaTek Helio G99

Lancé à 219 euros, le Samsung Galaxy A16 4G est aujourd’hui disponible en promotion à 189 euros chez RED by SFR.

Amazon brade ce récent TV Philips 4K Ambilight de 65 pouces à un super prix, le tout livré avant Noël

Philips Ambilight 65PUS8109 // Source : Amazon

Qu’est-ce qu’on apprécie de ce TV Philips 65PUS8109 ?

Son grand écran de 65 pouces avec Ambilight

Sa compatibilité 4K, HDR, HDR10+ et Dolby Atmos

Ses fonctionnalités gaming : HDMI 2.1, VRR et ALLM

Si le téléviseur Philips 65PUS8109 se vendait à 1 099 euros au lancement sur Amazon, en ce moment, on le trouve à seulement 616 euros. Notez que le prix le plus bas sur les 30 derniers jours était de 649 euros. Enfin, la livraison est garantie avant Noël !

Free mobile fait encore mieux que pour le Black Friday avec son forfait 5G Série Free

Que propose ce forfait Série Free ?

140 Go de 4G ou de 5G en France métropolitaine

25 Go de 4G depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

En bonus : l’application TV OQEE gratuite

Actuellement, la Série Free 140 Go, en 4G ou en 5G est proposée à 8,99 euros par mois pendant un an. Par la suite, c’est le forfait Free 5G de 350 Go à 19,99 euros par mois (ou 9,99 euros par mois pour les abonnés Freebox Pop) qui prendra sa place automatiquement. Ces deux forfaits sont évidemment sans engagement.

