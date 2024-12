La Xiaomi Redmi Pad Pro bradée dans un pack, un smartphone Oppo à prix bas et la Nvdia Shield TV Pro en promo — les deals de la semaine

Si vous avez loupé les bons plans de la semaine, voilà le récap des meilleures offres : on trouve la Xiaomi Redmi Pad Pro bradée dans un pack, le Oppo Reno 11 F en promo et la Nvidia Shiled TV Pro en baisse.Â

À l’approche de Noël, de nombreuses offres ont été traitées cette semaine, et si vous n’avez pas eu l’occasion de tout suivre, pas d’inquiétude. Pour vous aider à rattraper tout cela, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées depuis ce lundi 16 décembre et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

La Fnac et Darty bradent ce pack Xiaomi Redmi Pad Pro avec clavier pour Noël

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Ce qu’il faut savoir sur la Xiaomi Redmi Pad Pro

Une dalle LCD 2,5K de 12,1 pouces + 120 Hz

Une puce Snapdragon 7s Gen 2

Une batterie de 10 000 mAh

Initialement proposé à 359,99 euros, le pack avec une Xiaomi Redmi Pad Pro (Wi-Fi, 6 Go + 128 Go) et son clavier est aujourd’hui disponible en promotion à 279,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Le prix de ce smartphone Oppo avec écran 120 Hz et charge rapide 67 W est bien plus bas à l’approche de Noël

OPPO Reno 11 F // Source : site officiel

Que propose l’Oppo Reno 11 F ?

Un écran Amoled de 6,7 pouces à 120 Hz

Une puce milieu de gamme efficace

Une batterie de 5 000 mAh couplée à la charge rapide 67 W

Au lieu de 329 euros au lancement, l’Oppo Reno 11 F est actuellement en promotion à 239 euros sur Amazon. Le prix le plus bas sur les 30 derniers jours était de 259 euros.

Amazon baisse de nouveau le prix de la Nvidia Shield TV Pro, une semaine pile-poil avant Noël

Nvidia Shield TV Pro // Source : Nvidia.com

Les atouts de la Nvidia Shield TV Pro

Compatible 4K, Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos

La présence du service GeForce Now

La puissante puce Tegra X1+, toujours aussi performante

Habituellement proposée à 219,99 euros, la Nvidia Shield TV Pro est désormais disponible à 184 euros sur Amazon Le Nvidia Shield TV classique passe quant à lui de 159 euros à seulement 129 euros.

La magie de Noël, c’est aussi ce forfait 5G de 300 Go à moins de 10 €/mois

Que propose ce forfait RED by SFR ?

300 Go de données 5G en France métropolitaine + 33 Go en UE et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités sous certaines conditions

Le réseau de SFR

Actuellement, le forfait 5G 300 Go de RED by SFR est affiché à 9,99 euros par mois. C’est bien sûr sans engagement. Et jusqu’au 6 janvier 2025, l’opérateur offre un abonnement Deezer Duo de 4 mois.

