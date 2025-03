Lidl lance 4 nouveaux vélos électriques à petit prix avec une nouveauté inédite

La troisième génération de vélos électriques Lidl est là : voici les Crivit X.3 et Y.3, tous les deux déclinés en cadre haut et cadre bas. Mais surtout, cette nouvelle fournée accueille une version dotée d’une courroie d’un côté… et une autre équipée d’une transmission Shimano à 9 vitesses. Une première pour les VAE de l’enseigne.

Chaque année depuis 2023, Lidl met en vente une fournée limitée de ses vélos électriques connus sous la gamme Crivit. L’an passé, Frandroid était parvenu à se procurer un Crivit X.2, que nous avions testé le temps de quelques semaines. D’ailleurs, c’est un modèle que l’auteur de cet article utilise depuis presque un an déjà – un avis plus global est donné à la fin de cet article.

Une version avec transmission

Ce millésime 2025 accueille donc les Crivit X.3 et Y.3, qui « innovent » pour l’occasion. Au total, quatre modèles sont proposés au catalogue : les X.3 (cadre fermé) et Y.3 (cadre ouvert) équipés d’une courroie Gates et d’une unique vitesse, comme leur prédécesseur. Mais aussi des X.3 et Y.3 dotés d’une transmission Shimano Cues U400 à 9 vitesses.

C’est la grosse nouveauté inédite de ce nouveau cru : la possibilité de choisir entre un single speed forcément moins polyvalent – mais qui a l’avantage d’avoir une courroie plus silencieuse et moins salissante -, et une version qui hérite d’une chaîne, d’un dérailleur et de vitesses qui offrent forcément plus de latitude au niveau de votre braquet.

Les Crivit X.3 (courroie et transmission) s’adressent à des utilisateurs plus grands : entre 170 et 195 cm. On espère néanmoins que Lidl a retravaillé la géométrie de la potence et du guidon. Sur le X.2, un véritable inconfort était présent à cause d’une posture très allongée et marquée par un positionnement du bas du corps très en arrière.

Un capteur de couple encore présent

Les Crivit Y.3 (courroie et transmission) se destinent quant à eux à un public mesurant entre 160 et 190 cm. Pour le reste, rien ne les distingue plus que ça : leurs fiches techniques sont parfaitement identiques, et ressemblent d’ailleurs comme deux gouttes d’eau à celles de leur prédécesseur – sauf pour les versions transmission évidemment.

La bonne nouvelle, c’est que le capteur de couple est ici renouvelé : avec, l’assistance électrique est transmise de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. Cela offre une conduite plus naturelle et plus maîtrisée qu’avec un capteur de rotation. Le capteur de couple équipe généralement des VAE plus haut de gamme que ça.

Autre différence : sur le X.2, la batterie amovible n’était autre que le tube de selle en lui-même. Cela ne semble plus être le cas ici : l’accumulateur a visiblement été calé directement derrière le tube de selle, et reste amovible pour plus de praticité. Après tout, pourquoi pas. La présence du mode Boost (20 secondes) – un appui long sur le bouton des modes – fait plaisir à voir, tant il est utile sur les côtes.

Voici le reste de la fiche technique :

Batterie : 355 Wh

Autonomie : jusqu’à 100 km avec le mode Eco

Moteur : moyeu arrière, Mivice M080

Couple : 40 Nm, amplement suffisant pour la ville

Capteur de couple

Accessoires de série : porte-bagages, sonnette, garde-boues, support smartphone SP Connect, compartiment caché pour placer un Smart-Tracker

Pédales avec surface antidérapante et réflecteurs

Freins à disque hydrauliques Shimano MT200

Pneus : Schwalbe Big Ben, 27,5 pouces

PX5

Poids : 23 kg

Des prix de lancement très intéressants

Quid des prix ? Pour son lancement, Lidl applique des promotions très intéressantes :

Crivit X.3 et Y.3 avec courroie : 1599 euros au lancement, 1299 euros en promotion.

Crivit X.3 et Y.3 avec transmission Shimano : 1699 euros au lancement, 1399 euros en promotion.

Notre avis sur ces nouveaux vélos électriques

Voilà presqu’un an que l’auteur de cet article utilise un vélo électrique Lidl, le Crivit X.2 plus précisément. Hormis la position de conduite très moyenne en raison d’un train avant mal conçu, je n’ai pas grand-chose à reprocher à ce modèle. Au contraire : avec le temps, je me suis habitué à cette posture, qui ne me gène plus outre mesure.

La version single speed que je conduis est par ailleurs très agréable en ville : suffisamment puissante pour les faibles cotes, sans que le braquet ne soit trop rigide. Et en cas de difficulté, le mode Boost fait toute la différence. Bref, c’est un vélo électrique plus que satisfaisant, et rassurant au niveau des freins et de son autonomie.

Une bonne affaire selon nous

En promotion, les nouvelles versions 2025 ont donc un réel intérêt pour quiconque cherche un vélo électrique à petit prix. Et pour celles et ceux qui recherchent un poil plus de polyvalence, l’itération avec la transmission Shimano – un composant standard et facile à faire entretenir auprès d’un vélociste – est une alternative intéressante. Bref, Lidl frappe fort.