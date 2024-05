On a testé le nouveau vélo électrique de Lidl : un grand vélo, mais un grand problème

Lidl a lancé deux nouveaux vélos électriques au printemps 2024 : les Crivit Urban E-Bike Y.2 et Crivit Urban E-Bike X.2, identiques en tous points, sauf leur géométrie de cadre. Nous avons pu tester le second nommé. Voici notre verdict.

Que Lidl se lance dans le vélo électrique, ce n’est pas nouveau. La marque discount s’était déjà illustrée en juin 2023 avec les Crivit Urban E-Bike X et Y premiers du nom. Moins d’un an plus tard, leurs successeurs presque éponymes – Urban E-Bike X.2 et Y.2 – ont pris le relais à un tarif moins agressif, 1699 euros en France.

À ce prix, le Crivit Urban E-Bike X.2 – celui que nous avons testé – a des atouts intéressants sur le papier : courroie, moteur Mivice, freins à disque hydrauliques ou encore batterie dans le tube de selle. En pratique, qu’est-ce que ça donne ? Réponse dans ce test complet.

Fiche technique

Modèle Lidl Crivit Urban E-Bike X.2 Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 250 watts Nombre d'assistances 3 Autonomie annoncée 100 km Temps de recharge annoncé 210 min Batterie amovible Oui Bluetooth Non GPS Non Écran Non Poids 21 kg Couleur Noir Poids maximal supporté 140 kg Phares Oui Feu arrière Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle acheté par Humanoid, l’éditeur de Frandroid.

Design

Qui dit Lidl, dit look au rabais ? Détrompez-vous, l’enseigne de distribution marque des points avec un vélo électrique réussi sur le plan esthétique. Même les finitions ont été soignées, avec un joli travail de polissage des soudures. Ayez en tête que certaines marques allemandes ne prennent pas la peine de le faire, aussi bien sur des VAE à 2000 ou plus de 4000 euros. On apprécie l’effort de Lidl.

Décliné en deux coloris noir ou vert, le Crivit Urban E-Bike X.2 est la version qui hérite d’un cadre fermé. Officiellement, il se destine aux utilisateurs mesurant entre 170 et 195 cm. Officieusement, je ne l’ai pas du tout trouvé à ma taille du haut de mes 175 cm, même avec la selle baissée presque au plus bas. Mais nous y reviendrons plus tard.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Celles et ceux qui souhaitent un modèle plus petit peuvent se rabattre sur le Crivit Urban E-Bike Y (utilisateurs entre 160 et 190 cm), dont le cadre ouvert facilite grandement l’enjambement du vélo. Ce dernier pèse d’ailleurs entre 20 et 21 kg, ce qui est correct pour un VAE urbain. Il bénéficie en outre d’un très bon « rayon de braquage », puisque rien ne bloque la rotation du guidon. Pratique, pour faire demi-tour dans un espace exigu.

Logée dans le tube de selle, la batterie évite de lui donner un aspect trop massif. C’est généralement le cas lorsque l’accumulateur s’invite dans le tube de cadre inférieur. Sa longueur permet en outre de le caler facilement dans un ascenseur de grande taille, en diagonale. Pour les tout petits ascenseurs parisiens, il faudra être plus rusé.

Un quasi sans-faute sur l’équipement

Le Crivit Urban E-Bike X.2 embarque un attirail d’équipement complet pour les déplacements urbains auxquels il est destiné. En réalité, Lidl réalise ici un petit sans faute qu’il est difficile de prendre en grip. Le seul petit bémol concerne le porte-bagages de la marque Atran (27 kg de support), incompatible avec la norme MIK très pratique et répandue. Il faut se contenter d’un système de fixation AVS.

La marque de la sonnette n’est pas précisée, et ce n’est finalement même pas si grave tant elle se montre efficace : d’un, elle tombe naturellement sous mon pouce, de deux, elle génère une alerte sonore puissante qui permet de très bien communiquer avec les autres usagers de la route (cyclistes, piétons, scooters).

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

À l’arrière, deux feux indépendants ont été installés : l’un d’entre eux bénéficie d’une fonction-stop de la marque Büchel, qui augmente la luminosité du phare au moment de freiner grâce à la présence d’un accéléromètre. Là encore, cela tend à optimiser la communication visuelle avec les cyclistes situés derrière vous. Un gage de sécurité supplémentaire, surtout de nuit.

J’ai particulièrement été étonné par la puissance du phare avant. Une nouvelle fois, difficile de mettre la main sur la marque et le modèle en question. Mais ce feu réglable latéralement et horizontalement est un allié efficace dans les zones urbaines peu éclairées. C’est suffisamment rare pour le souligner, surtout sur un modèle vendu sous les 2000 euros.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Outre la certification IPX5 qui le protège des jets d’eau – en clair, il peut rouler sous la pluie -, ce Lidl électrique profite de garde-boue efficaces qui ne m’ont jamais fait faux bond. Ils ne sont d’ailleurs pas du tout branlants grâce à un bon système de fixation. Une béquille réglable complète cette palette d’équipements.

En bonus, un support pour smartphone SP-Connect a été ajouté sur le guidon : il suffit ensuite d’installer une coque compatible sur votre téléphone pour l’accrocher et profiter de Google Maps par exemple.

Technologies embarquées

S’il y a bien un domaine où Lidl a joué la carte de la simplicité, c’est celui des technologies embarquées. Le Crivit Urban E-Bike X.2 fait dans la sobriété la plus extrême. Cela plaira aux usagers cherchant un vélo électrique clé en main qui fonctionne à l’aide d’un simple bouton, mais peut-être un peu moins aux férues de données et adeptes des applications.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ici, il n’y a donc ni écran, ni commande déportée sur le guidon, ni application, ni système de sécurité. Mais alors, à quoi a-t-on le droit ? À un affichage LED rond directement intégré sur le tube supérieur. Appuyez quelques secondes sur le seul et unique bouton, et le vélo électrique s’allume. Inversement pour l’éteindre – ou bien attendez 5 minutes sans y toucher.

Un système de couleurs vous indique quel niveau d’assistance vous utilisez :

Cercle blanc : aucune assistance

Cercle vert : mode Eco

Cercle bleu : mode Tour (assistance moyenne)

Cercle violet : mode Race

Cercle rouge : mode Boost

Pour jouer avec ces modes, deux boutons (un « + » et un « -») sont placés sous la poignée droite et gauche, respectivement. Simple comme bonjour.

Lidl a tout de même pensé à une petite cachette pour dissimuler un traceur GPS. C’est une idée intéressante eu égard à l’efficacité redoutable de ces dispositifs lorsqu’un vélo est volé. Plusieurs marques nous ont communiqué leur taux de récupération respectif : ils dépassent bien souvent les 90 %.

Cette planque se situe sous le tube de selle : une plaque de revêtement doit être retirée avec une clé Allen de 2 mm – qui est fournie avec le vélo – en retirant deux vis. Nous avons essayé d’insérer deux types de balises : un Airtag et un Smartag. Si le premier s’insère parfaitement, le second est trop gros pour rentrer. Dommage.

Plus globalement, un petit écran n’aurait pas été de refus, ne serait-ce que pour suivre l’autonomie restante du vélo, que ce soit en pourcentage ou en kilomètre. Il faut ici se fier au système de barre qui encercle le bouton principal (cinq barres au total).

Conduite

Mettons de suite les pieds dans le plat. Le Lidl Crivit Urban E-Bike X.2 a un problème de taille, au sens propre comme au sens figuré. Comme expliqué plus tôt dans ce test, ce vélo électrique est destiné à des utilisateurs mesurant entre 170 et 195 cm. Problème : du haut de mes 175 cm, j’ai trouvé ce cycle beaucoup trop grand. Même en baissant la selle au maximum, ou presque.

En fait, ce vélo semble souffrir d’un petit problème de géométrie : la potence est selon nous trop allongée vers l’avant, et le cintre trop bas. Résultats des courses : ma position de conduite très, très allongée et relativement penchée vers l’avant a rendu les trajets diaboliquement inconfortables. Tant au niveau de mon fessier que de mon dos, lequel était systématiquement courbé et étiré.

D’autant plus qu’aucune fourche ni selle suspendue n’est de la partie : le vélo ne filtre aucune aspérité de la route et transfert comme il se doit toutes vibrations. Les pneus Schwalbe Big Ben de 27,5 pouces (50 mm de largeur) ne peuvent malheureusement pas tout encaisser. Vous l’avez compris : le confort n’est pas vraiment son fort, majoritairement à cause de la position de conduite, mais aussi en l’absence de tout composant suspendu.

C’est dommage, car cette problématique a globalement gâché mon expérience. Ceci dit, un collègue mesurant un poil plus de 180 cm a pu lui aussi tester ce modèle. Il semblerait que le vélo soit bien plus adapté à ce type de gabarit. Il n’empêche, la taille moyenne des hommes et femmes en France culmine à 175 et 162 cm, respectivement. Le Lidl électrique convient donc à une cible d’usagers vraiment restreinte.

Un comportement électrique maîtrisé et équilibré

C’est d’autant plus que regrettable, puisque le Crivit Urban E-Bike X.2 offre un comportement électrique remarquable et plus qu’appréciable. Son moteur arrière – un Mivice M080 avec 40 Nm de couple – fonctionne en parfaite harmonie avec le capteur de couple. Pour rappel, un tel capteur permet de transmettre l’assistance électrique de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans pédales.

Conséquences : le vélo est réactif, la conduite naturelle et l’impression de ne faire qu’un avec le cycle est présente. A contrario d’un capteur de rotation, plus long à la détente. Il est rare de croiser un vélo électrique vendu moins de 2000 euros et muni d’un capteur de couple : c’est généralement l’apanage de VAE plus cher.

Tout ce petit beau monde est associé à un système single speed et une transmission par courroie (peu d’entretien, durable et silencieuse). Cela signifie que le Crivit Urban E-Bike X.2 se contente d’une seule et unique vitesse. Le désavantage : il manque forcément d’amplitude et donc de polyvalence par rapport à une transmission dotée de plusieurs rapports. Mais pour la ville, ce n’est pas forcément indispensable.

L’avantage : sa conduite est clé en main, vous n’avez absolument pas à vous soucier des vitesses. Il suffit de pédaler et de profiter de l’assistance électrique. Cette dernière est d’ailleurs puissante et équilibrée : elle vous donne de quoi démarrer sans trop forcer sur les pédales, mais elle apporte aussi ce coup de boost tonique qu’il vous faut pour dépasser un autre cycliste. C’est maîtrisé, réussi et vraiment agréable à conduire.

Concevoir un vélo électrique muni d’une seule vitesse est un risque : le calibrage doit être parfait. Entendez par-là que la résistance dans les pédales doit rester mesurer au démarrage, mais pas trop lâche à haute vitesse. Arrivé à 25 km/h, le Crivit Urban E-Bike X.2 manque peut-être un poil de braquet à mon goût, mais c’est ici du chipotage.

Globalement, l’expérience de conduite est très bonne. Le vélo est facile à piloter et à prendre en main : hormis les problèmes de confort et de position de conduite, on se sent bien dessus, c’est indéniable. Les accélérations et les reprises sont pêchues, et permettent ainsi de s’extraire rapidement du trafic.

Comme expliqué plus haut, le Crivit Urban E-Bike X.2 propose trois modes d’assistance, ainsi qu’un mode Boost en bonus. J’ai majoritairement utilisé le mode Race, idéal pour une conduite dynamique et les dénivelés positifs. Franchir des côtes n’a clairement pas été un souci. Et sur les pentes plus corsées, le mode Boost (il suffit de rester appuyer sur le bouton « + ») offre un bon coup de boost plus que bienvenue durant 20 secondes. Vous sentez le vélo partir. Pour le stopper, relâcher le bouton.

Les modes Tour et Eco sont plus anecdotiques, mais m’ont permis d’économiser quelques pourcentages d’autonomie une fois la batterie presque vide.

Pour terminer, le collier de selle m’a particulièrement enquiquiné durant chaque trajet : il est en effet trop épais, en raison de son système de sécurité. Conséquences : l’intérieur de mes cuisses le frottait systématiquement. Cela doit être encore plus désagréable l’été, en short.

Un vélo maniable, des freins classiques mais efficaces

Le Crivit Urban E-Bike X.2 est un vélo électrique relativement agile : je n’ai pas eu l’impression de manœuvrer un poids lourd que ce soit à basse ou haute vitesse. Faut-il simplement être précis avec le guidon, dont la largeur de 65 cm n’en fait pas un cycle passe-partout. C’était aussi le cas sur le Nakamura E-Crossover V (65 cm), moins sur le Trek FX+ (62 cm), le Cowboy 4 ST (57 cm) ou encore le Jitensha équipé d’un guidon Lowriser (49,5 cm).

Au chapitre de la sécurité, il faut compter sur les sempiternelles freins à disque hydrauliques Shimano MT200, que l’on croise partout. Le freinage est progressif et mordant : c’est globalement rassurant. Même sous la pluie et sur un sol détrempé, je n’ai pas eu de difficultés particulières. Dans tous les cas, il est primordial de baisser sa vitesse moyenne sous la pluie, pour toujours plus anticiper des situations dangereuses.

Autonomie

Le Crivit Urban E-Bike X.2 hérite d’une batterie de 360 Wh située dans le tube de selle. Ce n’est pas courant dans le milieu, mais pas non plus inédit. Les vélos électriques Voltaires ont toujours fonctionné de cette manière, à l’instar du Motto Two ou de l’Ado Air Carbon.

Sans aucune application ni écran pour suivre l’autonomie précise du vélo, nous avons tout simplement recensé chaque trajet effectué avec. In fine, j’ai pu parcourir 40 kilomètres principalement avec le mode Race. En jouant avec le mode Tour ou Eco, vous pourrez plus que probablement dépasser les 50 km. À noter qu’à 10 % restant, l’affichage LED se met à clignoter. Et si la batterie est à sec, les feux sont encore fonctionnels pendant 2h.

À titre de comparaison, le Nakamura E-Crossover V (1699 euros également) revendique un rayon d’action bien supérieur, de 66 km plus précisément. Le Decathlon LD 500 E vendu 200 euros de moins ne démérite pas avec ses 50 km d’autonomie. Le Lidl électrique n’est donc ni mauvais, ni excellent : il est correct.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour ceux et celles qui se le demandent, oui, la batterie est amovible. Mieux, elle est même bien sécurisée. Il n’est pas vraiment possible de vous la faire voler en retirant simplement le tube de selle. Un système de sécurité a bien évidemment été ajouté : pour le déverrouiller, il suffit d’insérer une clé dans le loquet situé sous le collier de selle. Desserrer ce dernier, et tirer l’ensemble selle-batterie pour tout extraire.

Pour brancher le chargeur, il est nécessaire de tourner un quart de tour la bague de sécurité du connecteur. Tout ça est bien pensé et extrêmement simple d’usage. Comptez ensuite 3,5 heures pour une charge complète grâce à un chargeur 3 A. Rapide. La batterie est garantie 2 ans ou 500 cycles de charge.

Prix et disponibilité

Le vélo électrique Lidl Crivit Urban E-Bike X.2 est disponible sur le site officiel de Lidl au prix de 1699 euros. La livraison à domicile est facturée 4,99 euros, tandis qu’un supplément de livraison de 39,99 euros est appliqué à ce produit. Les délais sont estimés à 10 jours ouvrés. L’enseigne discount ne livre pas dans les territoires ni les départements d’outre-mer.

En cas de pépin technique, nous vous conseillons de vous diriger vers un vélociste et toute autre boutique spécialisée. Ce Lidl hérite mine de rien de composants standardisés (freins, courroie, moteur) disponibles en stock et facilement réparables.