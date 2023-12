Comment retrouver son vélo volé ? Notre guide ultime pour maximiser ses chances

Près de 17 000 vols de vélos ont eu lieu en 2022 en agglomération parisienne. Ce chiffre nous vient tout droit de la Préfecture de police et illustre parfaitement ce fléau. Mais que faire lorsque l’on est soi-même victime d’un vol de vélo ? À qui s’adresser ? Qui contacter ? Quelles sont les démarches ? Nous répondons à toutes vos questions dans ce dossier complet.

Le vol de vélos est un véritable fléau dans notre pays. En 2022, 16 645 vols de vélos électriques et musculaires ont été recensés pour la seule agglomération parisienne. C’est presque deux vélos volés toutes les heures. C’est beaucoup et malheureusement, ce phénomène peut toucher n’importe qui. Mais alors, que faire lorsque l’on est soi-même victime d’un vol de vélo ? Qui doit-on contacter ? Quels sont les bons réflexes à avoir ? Frandroid vous guide dans ce dossier complet.

Que faire en cas de vol de vélo : le déclarer à la police

C’est le premier réflexe à avoir dans le cas où vous êtes victime d’un vol de vélo. Pour faire une déclaration et déposer plainte, la police a mis en place un service de prise de rendez-vous en ligne : Rendez-vous police

La préfecture, que nous avons contactée, invite également à déposer une Pré-Plainte en ligne (PPEL) accessible depuis le lien suivant : Pré-Plainte. La Pré-Plainte facilitera le dépôt de plainte le jour du rendez-vous.

Ce jour-là, il faudra se munir d’un certain nombre de documents pour être en mesure de déposer sa plainte. Une carte d’identité est nécessaire, ainsi que tous les documents facilitant l’identification du vélo volé. La police conseille de se munir de la facture d’achat, du numéro de cadre, d’une ou plusieurs photos de son vélo ainsi que d’éléments caractéristiques facilitant son identification. Plus le dépôt de plainte sera précis et complet, plus vous aurez de chance de retrouver un jour votre vélo.

En plus du numéro de cadre, votre vélo peut disposer d’un marquage Bicycode. Ce dernier est obligatoire depuis le 1er janvier 2021 sur tous les vélos neufs achetés en France. Si ce n’est pas le cas, il est fortement conseillé de le faire quel que soit le type de vélo que vous possédez. Ce marquage est essentiel pour lier un vélo à son propriétaire. Dans certains cas, le vélo peut être laissé à l’abandon par son ravisseur, et si la police le retrouve, le numéro Bicycode facilitera considérablement la recherche de son propriétaire.

Déclarer le vol sur Bicycode

Pour enregistrer son vélo, il faut se rendre sur le site suivant : Mon compte Bicycode. Une fois votre compte créé, vous pourrez ajouter votre vélo et ainsi le référencer sur le site. Pour mettre toutes les chances de son côté, il est recommandé d’ajouter le plus d’informations possible concernant son vélo : la facture d’achat, une photo du vélo, et tout autre document qui aiderait à le retrouver.

En cas de vol, en plus de la plainte déposée auprès de la police, n’hésitez surtout pas à déclarer votre cycle comme volé sur votre compte Bicycode. La plateforme vous invitera à ajouter, dans la déclaration de perte, le numéro de la plainte effectuée auprès de la police.

Le statut de votre vélo enregistré sur votre compte Bicycode passera alors à « volé ». Ce nouveau statut permettra d’empêcher des tentatives de revente illicite ou de recel. En effet, toute personne disposant du code d’identification du vélo pourra vérifier son statut sur le site Asso Apic. Par exemple, le vélo que nous avons consulté dans la capture d’écran ci-dessous est au statut « en service » et nous pouvons donc l’acheter sans être inquiétés.

Si votre vélo est retrouvé, vous serez notifié directement depuis votre compte Bicycode. Déclarer la perte ou le vol de son vélo sur son compte Bicycode est donc fortement conseillé pour avoir une chance de retrouver son bien et surtout éviter à un acheteur de seconde main de se faire arnaquer en achetant un modèle dérobé.

Comment se faire rembourser un vélo volé ?

Après avoir porté plainte auprès de la police, déclarer le vol à son assurance est indispensable. Il faut le faire rapidement pour être sûr d’avoir le droit à une indemnisation au cas où le vélo n’est jamais retrouvé. Les assurances remboursent généralement le vélo rapidement pour que vous soyez en mesure de le remplacer et ainsi, pouvoir vous déplacer à nouveau.

Même si vous n’avez pas souscrit d’assurance spécifique pour votre vélo, certaines assurances habitation, comme celle de la MAIF par exemple, offrent une couverture vélo aussi bien au domicile qu’à l’extérieur du domicile.

L’assurance demandera la facture d’achat du vélo ainsi qu’une copie de la plainte déposée auprès de la police. Les assurances vélo exigent la plupart du temps que le vélo soit attaché à un mobilier fixe comme un arceau avec un anti-vol vélo généralement certifié FUB (Fédération française des usagers de la bicyclette). Dans le cas contraire, l’assurance sera malheureusement en droit de refuser l’indemnisation de votre vélo. Nous avons rédigé un dossier complet concernant les subtilités à connaître sur les assurances pour vélo et vélo électrique.

En fonction de l’âge du vélo et de la couverture souscrite, le montant d’indemnisation est variable. Une franchise peut être exigée par l’assurance et dans ce cas, son montant sera déduit du remboursement du vélo. Relire les conditions de son assurance est indispensable pour savoir si vous êtes éligible à un remboursement et connaître le montant de ce dernier.

Déclarer le vol sur des sites spécialisés et réseaux sociaux

Déposer une plainte auprès de la police et déclarer le vol du vélo sur le site de Bicycode constituent le minimum syndical. D’autres moyens existent pour tenter de retrouver son vélo. Des sites spécialisés dans la recherche de biens comme « vélo perdu » ou encore « cpasperdu » augmentent les chances de retrouver son bien.

Sur le site « vélo perdu », de nombreuses montures volées sont référencées. Les utilisateurs du site qui ont retrouvé un vélo peuvent rechercher son propriétaire. Le site possède également un compte X (anciennement Twitter) sur lequel les annonces de vélos volés sont postées.

Le site « cpasperdu » recense tout type d’objets perdus, dont des vélos. L’intérêt est donc moins évident que pour le site « vélo perdu », spécialisé dans les vélos. Néanmoins, publier une annonce sur le site ne coûte rien et pourrait déboucher sur une bonne surprise. En effet, plus votre vélo sera référencé, plus il sera visible sur les plateformes spécialisées dans la perte d’objets, et plus vous aurez de chances de le retrouver.

D’autres solutions peuvent être envisagées. Poster un message sur les différents réseaux sociaux est aussi un moyen de retrouver son vélo. X (anciennement Twitter) peut être une bonne plateforme dans cette situation. Un tweet concernant votre vélo volé peut être relayé rapidement par les utilisateurs du réseau et en particulier par des associations de cyclistes comme Paris en Selle par exemple. Facebook aussi peut constituer un bon relais de communication.

Faire marcher le GPS si le vélo en dispose

Si votre vélo est équipé d’un système GPS, alors ce paragraphe vous concerne. Et si vous n’en avez pas, il y a de fortes chances qu’il vous intéresse.

Quelques statistiques existent aujourd’hui concernant les vélos dits connectés. Celles que nous avons pu recueillir sont catégoriques : chez Decathlon par exemple, le taux de récupération des cycles équipés d’une puce GPS atteint les 91 %. Même son de cloche chez Gaya qui vend exclusivement des vélos connectés : le 3/4 des vélos Gaya volés sont retrouvés. Ce taux atteint même les 94 % chez Cowboy.

Chez des marques comme Voltaire ou encore Iweech, le constat est similaire. La plupart des vélos Courcelles, équipés d’un GPS, sont retrouvés grâce à leur système de géolocalisation. Et côté Iweech, les vols sont rares grâce aux systèmes d’alarme et de géolocalisation présents. La conclusion est donc sans appel : un vélo équipé d’un système de géolocalisation a bien plus de chances d’être retrouvé qu’un vélo qui n’en est pas pourvu et sera également moins sujet au vol, surtout si ce dernier dispose également d’une alarme.

Dans le cas où votre vélo est équipé d’un système GPS, vous pouvez le géolocaliser grâce à l’application fournie par le constructeur. Par exemple, la marque Gaya a développé une application disponible sur iOS et Android, sur laquelle il est possible de géolocaliser son vélo. Voltaire, sur son modèle Courcelles ou encore Iweech, disposent aussi d’une application pour géolocaliser leur vélo. Ces applications peuvent également offrir des fonctionnalités supplémentaires : par exemple, bloquer l’assistance pour rendre le vélo inopérant.

Ces marques ne sont pas les seules à commercialiser des vélos connectés. Les deux-roues équipés de moteurs Bosch disposent aussi d’un système de géolocalisation, à condition qu’ils soient équipés du Smart System. Ce dernier offre des fonctionnalités similaires à celles d’un vélo connecté. Attention cependant, la puce GPS est la plupart du temps en option. Si l’option est bien présente, géolocaliser son biclou sera possible grâce à l’application eBike Flow.

Dernier point : la police accepte, si elle estime qu’il existe une possibilité non négligeable de retrouver le vélo, de partir à la recherche de ce dernier. Sur X, les récits de personnes montant à bord d’une voiture de police pour suivre la géolocalisation de leur cycle sont nombreux. L’intérêt pour la police est de prendre le voleur en flagrant délit et ainsi procéder à son arrestation. Et sans aller jusqu’à monter dans une voiture de police, la présence d’un traceur GPS sur le vélo motive les forces de l’ordre à retrouver ce dernier.

Cet article de Challenges « L’improbable histoire de mon vélo volé retrouvé par la police grâce à un tracker GPS » en est un parfait exemple. Il relate l’histoire d’un journaliste victime du vol de son vélo équipé d’un tracker GPS. En donnant les informations de connexion de son dispositif GPS à la police, cette dernière a envoyé une équipe de la BAC qui alors retrouvé le vélo de la victime. Le journaliste, sceptique quant à l’efficacité d’un tel dispositif sur un vélo, a aujourd’hui changé d’avis.

Stalker les plateformes de vente

Un stalker, c’est une personne qui surveille la vie d’une autre personne sur Internet. Officiellement et historiquement, c’est un mot connoté plutôt négativement. Pour un vol de vélo, stalker est plutôt considéré comme une vertu et une fois encore, l’objectif est de maximiser les chances de retrouver son bien.

Le premier site référence dans le domaine et qui n’est plus à présenter, c’est Leboncoin. C’est devenu un incontournable pour la vente de produits de seconde main. De nombreux vélos sont référencés sur ce site et le vôtre pourrait en faire partie. Consulter les annonces et rechercher par mot-clé votre vélo représentent un travail consommateur en temps, mais qui peut porter ses fruits.

L’autre site à consulter, connu aussi pour sa plateforme de revente, c’est Facebook Marketplace. Là encore, pas de solution miracle, mais de la recherche, de la persévérance et surtout du temps.

Des groupes sur Facebook – le réseau social cette fois-ci, et non la marketplace – sont très actifs dans la recherche de vélos volés. Citons, par exemple, le groupe Vélos volés Paris/Banlieue très actif. Certains groupes liés à des associations comme Paris En Selle par exemple peuvent aussi être d’une grande aide.

La vidéo du Parisien « Il est moins cher car il est un peu abîmé » : comment j’ai piégé le voleur de mon vélo démontre que stalker sur ce type de plateformes et solliciter de l’aide sur des groupes consacrés au vol de vélos fonctionnent à condition d’y consacrer du temps. Dans cette vidéo, la journaliste du Parisien, victime d’un vol de vélo, a retrouvé ce dernier en vente sur Leboncoin.

Une amie à elle a alors contacté le vendeur pour convenir d’un rendez-vous, mais c’est la journaliste et des policiers en civil qui s’y sont rendus. Dans ce cas, la police accepte, en se rendant une heure avant le rendez-vous au commissariat, de vous y accompagner et ainsi procéder à l’arrestation du voleur pris alors en flagrant délit de recel de vélo volé.

Contacter les associations de vélo

C’est l’un des autres leviers qui, là encore, peut aider à retrouver son vélo. Les associations sont très actives sur les réseaux et sont en capacité de mobiliser leurs troupes en nombre pour vous aider à rechercher votre produit.

Citons l’association Paris en Selle, mais également MDB. L’entité « MDB Boulbi », l’une des antennes locales de l’association basée à Boulogne-Billancourt, est très active sur le réseau social X.

Ces associations militent pour augmenter la place du vélo dans nos villes et nos campagnes. Elles sont disposées à aider tout cycliste dans le besoin et relayeront, auprès de leur communauté, l’annonce de la perte de votre vélo.

Pour résumer

Se faire voler son vélo est un crève-cœur et un vrai handicap au quotidien. Si le vélo est encore considéré par certains comme un véhicule de loisir, il est aujourd’hui pleinement ancré dans la mobilité et notre quotidien que ce soit pour des personnes célibataires ou en couple, pour des familles, et de plus en plus, pour des professionnels.

Ce n’est pas uniquement une tendance puisque les politiques augmentent leurs investissements dans les mobilités durables dont le vélo en est le porte-étendard. L’état finance notamment un « plan vélo et marche 2023-2027 » à hauteur de 2 milliards d’euros. Le vélo est donc devenu, en l’espace de quelques années seulement, un acteur incontournable de la mobilité urbaine et peu à peu périurbaine.

Pour autant, un des freins majeurs au développement du vélo est le vol. Les chiffres donnent le tournis avec 16 645 vélos volés sur l’année 2022 en agglomération parisienne. La tendance sur 2023 ne semble pas s’inverser avec, sur les 9 premiers mois de l’année, 12 280 vols de vélo, selon les données que la Préfecture de police nous a fournies.

L’objectif de cet article est de vous transmettre le maximum d’outils et de réflexes pour maximiser les chances de retrouver votre monture chapardée. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’une plainte auprès de la police n’est pas une simple formalité, mais une étape indispensable. Non seulement, c’est avec cette plainte que vous pouvez espérer revoir un jour votre vélo, mais aussi réclamer une compensation, si les conditions sont remplies, auprès de votre assurance.

Le dépôt d’une plainte contribue également aux statistiques publiées par les préfectures de police. Pour que de futurs financements soient débloqués pour lutter contre ce fléau, il est indispensable de fournir des éléments tangibles dont les statistiques fournies par la police font partie.

Le marquage est aussi un élément clé pour prévenir le vol du vélo. Son efficacité n’est plus à démontrer et c’est le moyen le plus efficace pour lier un vélo à son propriétaire. Non seulement le marquage sert à la restitution du vélo à son propriétaire s’il est retrouvé, mais il est également utile pour prévenir son recel.

Stalker les sites de reventes et faire appel à des groupes Facebook et des associations spécialisées dans le vélo peuvent aussi être des outils efficaces. Les sites comme Leboncoin sont des plateformes de revente utilisées par les voleurs pour refourguer leur bien volé. Et certains groupes et associations constituent un excellent relais auprès d’une grande communauté de cyclistes toujours encline à aider un cycliste dans le besoin.

Enfin, les systèmes connectés, et notamment l’installation d’un GPS, ne sont pas de simples gadgets, n’en déplaise à leurs détracteurs. D’après les statistiques fournies par quelques constructeurs (Gaya, Cowboy, Decathlon, etc.), les vélos munis d’un GPS sont très souvent retrouvés. Un système d’alarme, en complément de la géolocalisation, est un bon moyen de prévenir le vol de son engin.