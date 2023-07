Tout savoir sur les assurances pour vélo électrique

Les assurances (vol et/ou dommages) pour vélo à assistance électrique (VAE) sont multiples et variées, et parfois un peu alambiquées. À quoi servent-elles ? Sont-elles obligatoires ? Combien coûtent-elles ? Ce dossier explicatif répond à toutes ces questions et tente de transmettre quelques réflexes importants à avoir.

En 2022, le prix moyen d’un vélo électrique tournait autour des 2000 euros . C’est ici un montant considérable que vous investissez dans un moyen de transport pratique, écologique et ludique. Il est donc logique d’y prendre soin, mais aussi parfois de le protéger face aux menaces extérieures que sont les vols ou autres dégradations.

C’est à ce moment qu’interviennent les assurances pour vélos à assistance électrique, que l’on ne compte plus vraiment. Le marché s’est fortement consolidé dans un contexte où les ventes de VAE ont explosé parallèlement à une pratique du vélo en forte hausse. Ici, l’offre et la demande ne se cherchent plus, car elles se sont déjà trouvées. L’une des solutions est d’investir dans un traceur GPS pour votre vélo.

Ce dossier cherche à déblayer le terrain des assurances, en abordant quelques grandes notions toujours bonnes à connaître. Nous nous attelons également à comparer plusieurs offres, pour vous donner une idée des grilles tarifaires pratiquées selon le niveau de couverture sélectionné. Vous pouvez aussi consulter notre dossier complet pour bien choisir son vélo électrique au moment de l’acte d’achat. Si vous cherchez à savoir comment entretenir votre monture, vous vous prodiguons aussi quelques conseils.

Notre vidéo sur les assurances pour vélo électrique

L’assurance pour vélo électrique est-elle obligatoire ?

Les questions bêtes n’existent pas. Et il est tout à fait légitime de se poser cette fameuse question avant l’achat d’un vélo à assistance électrique. La réponse est simple, claire et précise : non, assurer son vélo électrique n’est pas obligatoire, à condition que votre monture ne dépasse pas les 250 W de puissance, pour une vitesse maximale limitée à 25 km/h grâce à l’assistance.

Pour les engins équipés d’un moteur supérieur à 250 W ou dont la vitesse peut dépasser les 25 km/h, une assurance est requise, prévient le service public. Dans le cas d’un vélo électrique respectant les bonnes conditions, il faut être en mesure de « réparer les dommages que vous causez aux autres » en cas d’accidents.

Pour cela, « vous pouvez souscrire à une garantie responsabilité civile », indique le site service public. Cette dernière est « notamment incluse dans les contrats multirisques habitation ». Elle couvre par ailleurs les membres de la famille vivant sous le même toit, comme les enfants. Avec ça, les dommages faits à autrui sont couverts.

Si vous n’avez aucun contrat multirisque habitation prenant en charge la garantie responsabilité civile, vous pouvez alors en avoir directement auprès d’un assureur.

Doit-on assurer un speedbike ?

Comme expliqué dans notre dossier dédié, un speedbike appartient à la catégorie des cyclomoteurs et non à celle des vélos à assistance électrique. Comme chaque cyclomoteur, donc, un speedbike doit être assuré. Deux documents sont obligatoires pour rouler avec : un certificat d’assurance (aussi surnommé papillon vert) et une attestation d’assurance (la fameuse carte verte).

De quoi protège l’assurance pour vélo électrique ?

Les assurances pour vélo électrique peuvent couvrir de multiples dommages selon l’offre que vous choisissez. Chaque assureur propose généralement des formules différentes, couvrant soit le vol d’un côté, soit les dommages matériels et l’usure de l’autre, ou soit les deux. Forcément, les prix diffèrent pour chaque forfait.

Globalement, les compagnies d’assurance couvrent plusieurs types de vols : le vol de vélo par effraction (s’il était dans un local, par exemple), le vol par agression, le vol à l’extérieur lorsque le cycle électrique est attaché à un poste fixe. On vous conseille tout de même de bien vérifier les détails de l’offre, c’est important.

La couverture des dommages matériels peut être large : accessoires (selle, porte-bagages), dommages à la batterie, vandalisme, incendie et explosion, usure de certains composants et pièces (dérailleurs, batterie). Comme nous l’abordons plus loin dans ce dossier, certaines assurances garantissent une couverture mondiale.

La Fédération française du cyclotourisme couvre de son côté un grand nombre de dommages corporels, des frais médicaux et chirurgicaux à l’étranger au rapatriement à domicile en passant par le transport sanitaire ou le rapatriement, pour ne citer qu’eux. Mais nous ne cesserons de le rappeler : pensez à bien regarder les garanties du contrat.

Bien comprendre les assurances pour vélo électrique

Pour vous donner quelques clés en main, nous avons sélectionné trois assurances pour vélo électrique qui nous paraissent intéressantes. La première d’entre elles se nomme Heptster.

Hepster, la simplicité avant tout

Lancée en France en avril 2022, l’assurance Hepster fait dans la simplicité et l’efficacité. Son site est très intuitif et permet en quelques clics d’évaluer le montant de votre assurance selon le prix de votre vélo électrique, les dommages couverts (trois offres au total) et avec ou sans franchise.

Vous le verrez par vous-mêmes lors de vos recherches : la franchise est monnaie courante dans les contrats d’assurance et peut différer selon le dommage. Avec Hepster, la simplicité est une nouvelle fois de mise : si vous avez opté pour l’option avec franchise, alors à chaque sinistre, il faudra payer un montant équivalent à 10 % du prix du vélo assuré pour pouvoir profiter de l’assurance.

L’avantage, c’est que le coût mensuel de votre contrat est moins onéreux qu’une offre sans franchise. Nous le verrons un peu plus loin dans le dossier, mais la différence tarifaire est non négligeable.

Comme conseillé préalablement, s’intéresser aux petites lignes du contrat vous permet d’en apprendre davantage sur les conditions du contrat et autres petites pirouettes commerciales. Pour cela, rien de plus simple que de consulter les fiches d’information des produits d’assurance, qui regorgent d’éléments importants.

Avec Hepster par exemple, et en cas de vol, il convient d’attacher son vélo avec un antivol homologué par la FUB (Fédération française des usagers de la bicyclette) au moins de niveau 2, ou certifié SRA (Sécurité et Réparation automobile). Par ailleurs, la preuve d’achat de l’antivol doit être conservée pour prouver l’utilisation dudit antivol.

De toute évidence, l’assureur est dans son droit de vous demander « une preuve d’achat ou d’une autre justificatif indiquant la date et le prix d’achat du vélo électrique auprès d’un revendeur », peut-on lire.

Plusieurs dommages sont également exclus des garanties : dommages causés par la rouille ou l’oxydation, l’usure des pneus, freins et des chaînes ou encore les dommages causés par une utilisation commerciale, pour ne citer qu’eux.

Si l’usure de la batterie est prise en charge, Hepster donne des précisions importantes à connaître à ce sujet : cette garantie est valable uniquement si la batterie délivre moins de 50 % de la capacité spécifiée par le fabricant. Ce qui est relativement rare, même après plusieurs années d’utilisation.

Hepster n’impose aucune condition de souscription, ou presque, relative à la date d’achat de votre vélo électrique. Vous pouvez souscrire à l’un de ses contrats 1 mois, 3 mois ou 1 an après votre achat. En revanche, si votre cycle date d’il y a plus de 3 ans, « un délai d’attente de 6 semaines s’applique » après la souscription, avant que la couverture d’assurance ne soit active.

Étonnement, aucun pourcentage de vétuste n’est mentionné dans le contrat. Pensez tout de même à leur demander si leur offre vous intéresse. Quant au montant remboursé, il correspond à la valeur (à neuf) du prochain VAE que vous souhaitez acheter, dans la limite tarifaire de votre premier vélo électrique.

Exemple : vous possédez un cycle branché acheté 2000 euros, mais vous vous le faites voler. Si vous souhaitez en racheter un autre, alors Hepster vous rembourse le montant de l’achat. Si ce dernier est de 1600 euros, l’assurance vous versera 1600 euros. En revanche, si votre nouveau joujou coûte 2400 euros, soit un tarif plus élevé que votre premier vélo, alors Hepster ne garantit pas un remboursement total mais se limitera à 2000 euros.

La Fédération française du cyclotourisme : bien choisir son offre

La Fédération française du cyclotourisme propose elle aussi plusieurs offres d’assurance intéressantes. En y adhérant, trois formules annuelles vous seront proposées :

Mini Braquet à 20 euros par an : responsabilité civile, recours et défense pénale ;

Petit Braquet à 22 euros par an : mini braquet + accident corporel, assurance rapatriement, dommages au casque, dommages au cardiofréquencemètre ;

Grand Braquet à 72 euros par an : petit braquet + dommages aux vélos, dommages aux équipements vestimentaires, dommages aux GPS (smartphone exclu), ou encore décès suite à un accident et invalidité IPP.

La formule Grand Braquet couvre, en dommages, votre vélo à hauteur de 1500 euros. Il faut en revanche souscrire à une option supplémentaire payante pour se protéger des vols — là aussi dans la limite de 1500 euros.

Cette option prend en charge le vol par agression, en tous lieux, ainsi que le vol à l’extérieur d’un local et uniquement s’il était attaché à un poste fixe via un antivol. Attention, car des petits éléments s’ajoutent à l’ensemble : l’assurance applique un pourcentage de vétusté de 8 % par an, jusqu’à 70 % maximum.

Autrement dit, si votre vélo électrique dérobé a été acheté il y a 1 an pour la somme de 1000 euros, alors le remboursement maximal sera de 920 euros, puisqu’un pourcentage de vétusté de 8 % (soit 80 euros dans cet exemple) a été appliqué. Cette règle intervient après que vous ayez déboursé une franchise de 100 euros.

La Fédération de cyclotourisme va encore plus loin avec une garantie Vol et Dommages, là aussi en complément de la licence Grand Braquet. En plus de la garantie vol susmentionnée, cette formule couvre :

Un dommage qui résulte d’un accident de circulation sans tiers ;

Un dommage qui résulte d’une collision avec ou sans tiers identifié ;

Un dommage qui résulte du transport sur ou à l’intérieur d’un véhicule privé ;

Surtout, les limites financières ne se cantonnent plus à 1500 euros, mais grimpent jusqu’à 10 000 euros. Le pourcentage de vétusté ainsi que la franchise restent les mêmes.

En revanche, ces offres se basent sur l’année civile et cesse de fonctionner chaque 31 décembre. Le guide d’assurance de la fédération précise : les garanties « seront automatiquement maintenues jusqu’au 28/02 [de chaque année] sous réserve du renouvellement de la licence auprès de la Fédération et du paiement de la cotisation correspondante ».

Matmut, une formule unique mais avec des options

La Matmut est une assurance généraliste connue par le grand public. Elle se positionne également sur le créneau des vélos électriques. Et encore une fois, il convient de bien scruter les petites lignes du contrat pour comprendre les avantages et les inconvénients de sa proposition.

Une seule formule est proposée par la Matmut : l’assurance 2R Liberté. Ce pack global couvre les équipements de protection (casque et gants)… seulement s’ils ont été détériorés suite à un accident entraînant des blessures. Et ce dans une limite de 200 euros. Aucune franchise n’est appliquée dans ce cas.

Sont aussi pris en charge : l’assistance juridique liée au bien, vol avec effraction d’un local privé, vol avec agression, incendie, attentat (uniquement en France), catastrophes naturelles ou technologiques. Comme vous pouvez le constater, le vol en tous lieux n’est ici pas disponible. Matmut propose une option payante pour en profiter, ce qui est dommage.

Par ailleurs, le vol avec effraction d’un local privé – qui garantit aussi le vol des accessoires dans ce cas – revêt certaines conditions : le local en question doit être fermé avec une serrure comportant deux points d’ancrage, ou un seul si la porte est équipée d’un verrou à clé. Déposer plainte fait aussi partie des démarches pour se faire rembourser.

De son côté, le vol en tout lieu ne garantit pas les accessoires fixés sur le vélo électrique. Aussi, et afin que l’assurance fonctionne, vous devez impérativement attacher votre vélo avec un antivol mécanique de type U agréé SRA ou homologué par la Fédération française des Usagers de la Bicyclette Niveau « 2 roues ».

Il faut enfin l’attacher à un point fixe par le cadre et déposer plainte pour que l’assureur accepte de vous rembourser. Pour finir, vous devez être en mesure de fournir un justificatif d’achat de l’antivol à une date antérieure à celle du sinistre. Bref, encore une fois, nous vous conseillons fortement de consulter les conditions d’un contrat avant de le signer.

La Matmut fixe quelques autres règles importantes à connaître : pour s’assurer chez elle, le vélo électrique doit être acheté neuf sous les 60 derniers jours auprès d’un professionnel, et pour un montant supérieur à 500 euros. Sur ce dernier point, vous n’avez pas trop de soucis à vous faire vu les tarifs appliqués et le prix moyen d’un VAE en France.

Autre point essentiel : l’assurance de la Matmut a une « date de péremption ». Par exemple, si vous n’optez pas pour la garantie optionnelle liée aux dommages corporels, alors « le contrat est résilié et cesse de produire ses effets à l’échéance annuelle suivant le cinquième anniversaire de la date d’achat neuf du vélo assuré ».

En cas de souscription à ladite garantie optionnelle, seuls les dommages corporels et d’équipements sont maintenus après la fameuse date. La garantie vol avec effraction, dommages accidents et l’assistance juridique disparaissent.

Le taux de vétusté est un élément primordial à consulter. D’autant plus que celui de la Matmut est relativement élevé à partir de la seconde année suivant votre achat. La première année, aucun pourcentage de vétusté n’est appliqué.

1re année : absence de vétusté ;

2e année : 20 % ;

3e année : 30 % ;

4e année : 40 % ;

5e et 6e année : 50 %.

Par exemple, si votre vélo acheté il y a deux ans a coûté 2000 euros, et qu’un petit malin s’est amusé à le dérober, le remboursement de la Matmut atteint les 1600 euros. Ici, le taux de vétusté appliqué est de 20 %, soit un total de 400 euros. Dès la 5e année, la somme remboursée se limitera à 1000 euros.

Par ailleurs, le document mis en ligne par l’assureur ne mentionne aucune limite de prix au niveau du remboursement, là où d’autres assureurs vont en fixer. Problème : la franchise n’est elle non plus pas indiquée. Pour la connaître, il faut effectuer une simulation de devis.

La franchise est alors 150 euros pour tous les préjudices, sauf pour les équipements, l’assistance juridique, les événements naturels (franchise de 380 euros), les catastrophes naturelles (franchise légale) et les catastrophes technologiques.

La Matmut s’engage à vous couvrir en France, à Monaco, en Suisse, en Norvège, en Islande, au Royaume-Uni, ainsi que dans tous les pays de l’Union européenne.

Les tarifs des assurances pour vélo électrique

Forcément, le prix de l’assurance joue sur votre décision finale. Nous allons donc ici comparer les offres d’Hepster, de la Fédération française du cyclotourisme et de la Matmut, en se basant sur des critères identiques : VAE à 2000 euros, vol en tous lieux (quitte à cocher l’option payante), dommages matériels et montant de la franchise.

Débutons par Hepster, qui se limite à trois offres. Celle qui nous intéresse dans ce comparatif est la plus complète et onéreuse : dommages matériels, usures et vol. Avec cette formule et sans aucune franchise, le montant à payer s’élève à 142,29 euros par an, soit une somme mensuelle de 12 euros.

Avec la franchise — 10 % du prix du vélo, soit 200 euros à chaque sinistre –, l’assurance vous prélève 113,40 euros par an, soit 9,45 euros par mois.

Du côté de la Fédération française du cyclotourisme, une cotisation annuelle de 40 euros est nécessaire pour y adhérer pour un adulte de plus de 25 ans. La formule Grand Braquet, qui nous intéresse le plus ici, coûte ensuite 72 euros à l’année, soit un total 112 euros. Au mois, cela revient à 9,30 euros.

Attention cependant : comme expliqué plus haut, la formule Grand Braquet n’inclut pas la garantie vol. Il faut pour cela payer une option complémentaire de 20 euros annuels. Au total, cela revient donc à 132 euros à l’année, pour 11 euros le mois.

Une autre option complémentaire est également proposée : la garantie dommage + vol. Dans ce cas, le calcul est plus complexe puisqu’il prend en compte l’ancienneté du vélo électrique. Pour cet exemple, nous conservons le prix de 2000 euros de notre cycle, qui, dans l’idée, a été acheté il y a moins d’un an.

À partir de ces informations, et après la formule mathématique délivrée par la Fédération, le montant de cette garantie est de 100 euros par an, soit 8,30 euros par mois. Ajoutés à la licence Grand Braquet, cela revient à un total de 19,30 euros par mois. Sans oublier la franchise de 100 euros.

Chez Matmut, la simulation de devis en ligne vous demande de fournir quelques informations clés : achat auprès d’un professionnel ou non, achat sous les 60 jours, prix, marque, modèle, pour les déplacements professionnels ou non et enfin la ville. L’assureur vous délivre alors un devis.

Avec un vélo de 2000 euros, Matmut vous facture 16,63 euros par mois. En ajoutant le vol en tous lieux – que nous intégrons volontairement dans nos calculs – à 4,40 euros par mois, la note s’élève à 21,03 euros par mois, soit 252,36 euros par an. Le tout, comme indiqué précédemment, avec une franchise de 150 euros en cas de vol.

Tableau récapitulatif avec les critères suivants : vélo électrique à 2000 euros, garantie des vols en tous lieux, dommages matériels et avec franchise.

Hepster FFVélo Matmut Prix du vélo 2000 € 2000 € 2000 € Tarif mensuel avec franchise 9,45 € 19,30 € 21,03 € Franchise 200 € 100 € 150 €

Pour récapituler

Les principaux enseignements à tirer de ce dossier sont les suivants : d’un, une assurance pour vélo électrique n’est absolument pas obligatoire. De deux, les assurances proposent généralement plusieurs formules qui vous couvriront plus ou moins, parfois avec des options complémentaires payantes.

De trois, et c’est probablement le point le plus important, plongez-vous dans les contrats d’utilisation d’assurance. Cela peut certes être barbant, mais ces documents regorgent d’informations qui vous permettront de mieux comprendre l’offre à laquelle vous souhaitez souscrire.

Souvent, les petites lignes d’un contrat permettent de découvrir quelques pirouettes commerciales toujours bonnes à savoir. Nous avons par ailleurs énuméré seulement trois assureurs dans ce dossier, mais il en existe bien d’autres sur le marché. Pensez juste à appliquer nos quelques petits conseils pour chacun d’entre eux.

