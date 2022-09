Cette étude montre à quel point la pratique du vélo a explosé en France depuis le Covid

Vélo & Territoires a publié une nouvelle étude relative à la pratique du vélo en France en 2022. L’association compare également ses chiffres avec ceux de 2019. Une tendance se confirme : depuis le Covid, beaucoup de choses ont changé.

Dans les grandes villes, il suffit de jeter un œil sur les pistes cyclables pour se rendre compte à quel point le vélo (et le vélo électrique) a été adopté par une pléthore de nouveaux utilisateurs depuis le Covid-19. Paris en est un illustre exemple. Et pour mieux refléter cette tendance, une étude menée par Vélo & Territoires apporte toute une série de chiffres intéressants.

Le travail mené par l’association se base sur un échantillon national de 297 compteurs dispatchés partout en France. Son bulletin – le troisième de l’année 2022 – met par ailleurs en exergue quelques comparaisons avec 2019, considérée comme l’année de référence avant la crise sanitaire.

La ville en première ligne

Plus concrètement, la fréquentation vélo a augmenté de 11 % par rapport à 2021, entre le 1er janvier et le 4 septembre. En moyenne, les compteurs enregistrent 1299 passages de cyclistes sur le territoire français. Mais force est de constater que de véritables disparités existent entre les villes et la campagne.

L’espace urbain connaît en effet la plus importante hausse – toujours par rapport à 2021 – : +14 %. Alors que les chiffres tendent à se stabiliser en milieu périurbain (-1 %) et rural (0 %). L’étude n’hésite donc pas à tempérer la croissance globale, puisque les grandes agglomérations en sont la principale raison.

« Ces volumes pèsent lourdement dans l’analyse nationale et tendent à masquer la stagnation de la fréquentation observée en milieux périurbains et ruraux. Milieux dans lesquels sont enregistrés, en moyenne, respectivement 229 et 138 passages par jour et par compteur », peut-on lire.

Paris en tête

Dans ces deux milieux, le nombre de passages quotidiens est en moyenne cinq fois et dix fois plus faible qu’en ville. Il suffit d’ailleurs de jeter un œil à au site compteurs.parisenselle pour se rendre compte à quel point Paris, par exemple, est un véritable terrain de jeu pour les cyclistes.

Sur le boulevard de Sébastopol, la piste cyclable la plus utilisée de la capitale, la fréquentation moyenne quotidienne s’élève à 11 552 depuis le début de l’année. Lundi 12 septembre, 17 099 passages ont été recensés. Cela montre à quel point les grandes agglomérations ont tendance à booster les chiffres.

Vélo & Territoires compare également ses données avec celles de 2019. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’un énorme fossé existe entre aujourd’hui et il y a trois ans. La fréquentation cyclable a bondi de 33 %, dont 38 % en milieu urbain, 15 % en milieu périurbain et 16 % en milieu rural.

Changement de paradoxe

On le savait déjà, mais la crise sanitaire a considérablement changé nos modes de déplacement : les usagers ont voulu fuir les transports en commun plus propices à la propagation du Covid-19, les pistes cyclables se sont multipliées (même si les efforts en la matière doivent se poursuivre) pour donner envie aux citadins de franchir le cap et les aides financières ont été maintenues voire renforcées.

La ville de Paris reflète le mieux ce phénomène, puisque la pratique du vélo a augmenté de 71 % entre 2019 et septembre 2022. Constat similaire à Dunkerque Grand Littoral Agglomération (+ 43 %) ou encore le Grand Annecy (+ 39 %).

