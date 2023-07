Les panneaux de signalisation à connaître en vélo

Les panneaux pour vélo sont multiples et omniprésents lors de nos déplacements. Que vous soyez cyclistes ou automobilistes, il est important de bien les connaître, les comprendre et surtout bien les respecter. Ce dossier vise donc à récapituler l’ensemble des panneaux de signalisation routière dédiés aux cycles.

Assurer une bonne cohabitation entre cyclistes, automobilistes et motards nécessite de respecter des règles et les panneaux de signalisation routière présents partout sur nos trajets. Les vélos et vélos électriques ne sont pas épargnés. Bien les connaître, c’est à la fois se protéger soi et les autres. Et ne pas les respecter peut par ailleurs entraîner des sanctions.

Les panneaux dédiés aux cyclistes

Ce dossier vise à lister et expliquer l’ensemble des panneaux imaginés pour les cyclistes. Certains d’entre eux sont d’une extrême évidence, d’autres un peu moins. Surtout, ce petit éclaircissement peut s’avérer utile pour les usagers n’ayant obtenu leur code de la route, et pour qui la signification des panneaux peut être moins intuitive.

Autorisation de griller le feu rouge, à une condition

En temps normal, il est interdit pour un cycliste de griller un feu rouge, sous peine de récolter une amende de 135 euros. Le non-respect de l’arrêt au feu orange entraîne également une contravention de 35 euros. Il n’empêche, un panneau en particulier outrepasse cette règle et vous octroie le droit de continuer votre route à un feu rouge.

Il s’agit du panneau « tout droit » ou « tourne à droite », comme le nomme le site du gouvernement. De forme triangulaire et entouré d’un liseré rouge, il accueille en son centre un cycle jaune accompagné d’une flèche indiquant une direction : soit tout droit, soit à droite, à titre d’exemple. D’autres directions peuvent être indiquées. Ce panneau est placé au niveau des feux tricolores.

Si vous le croisez en tant que cycliste, c’est que vous êtes autorisés à poursuivre votre chemin selon la direction indiquée, même en cas de feu rouge. En revanche, vous devez systématiquement céder le passage aux piétons, ainsi qu’aux véhicules qui bénéficient d’un feu vert.

Panneau d’interdiction

Il est de forme ronde, avec une couronne interne rouge et un pictogramme de vélo en son cœur : ce panneau est probablement l’un des plus connus de tous. Si vous le voyez au début d’une rue, sur une zone spécifique ou avant un tunnel, c’est que les vélos sont interdits de circuler ici même.

Vous n’avez d’autres choix que de rebrousser chemin et trouver un autre itinéraire pour arriver à bon port. Aussi nommé panneau B9B, il est systématiquement installé au niveau des accès pour autoroutes et voies rapides, sur lesquelles une vitesse minimale légale (80 km/h sur autoroute) est imposée.

Panneau d’obligation

A contrario

du panneau d’interdiction, le panneau circulaire à fond bleu et frappé d’un pictogramme de vélo en son centre revêt un caractère obligatoire : si vous le croisez, vous êtes dans l’obligation de circuler sur la bande ou la piste cyclable aménagée à cet effet et qui se trouve logiquement sur votre chemin.

Connu sous la nomenclature B22a, ce panneau interdit aux piétons de s’arrêter ou de circuler sur ladite voie. Le même panneau barré d’une bande rouge (B40) met fin à la restriction… mais il peut être complété par un autre panneau qui ne vous contraint pas de rouler sur la piste cyclable, mais vous le conseille chaudement (voir le panneau suivant).

Panneau de recommandation

Il est cette fois-ci de forme carrée, mais toujours avec un fond bleu et un logo vélo au milieu. Pour reprendre les termes du gouvernement, ce panneau (codifié C113) correspond à une « bande ou piste cyclable conseillée et réservée aux cycles ». Apparu en 2002, il n’indique pas une obligation, mais une recommandation.

Il reste en revanche exclusif aux cycles et proscrit aux autres usagers. Mais si vous le souhaitez, circuler aux côtés des automobilistes est envisageable. Le même panneau affublé d’une bande diagonale rouge (C114) indique la fin de section jusqu’ici concernée.

Double-sens cyclable

De par sa dénomination, ce panneau (C24a) est relativement simple à comprendre : si vous le croisez au début d’une rue, c’est que les vélos ont droit d’y circuler en double sens, même si aucune piste cyclable n’a été aménagée pour et que la rue est en sens unique (sens interdit) pour les voitures. En revanche, les automobilistes et scooters se cantonnent, eux, à l’unique sens en vigueur sur ladite voie.

Zone de rencontre

Si vous pénétrez dans une zone dite de rencontre, matérialisée par un panneau (B52) aux divers pictogrammes (piéton, voiture, vélo et vitesse limitée), c’est que tout ce petit beau monde est autorisé à se déplacer dans ladite zone. Attention cependant, plusieurs petites règles sont à connaître pour éviter de se faire réprimander.

D’un, les piétons ont la priorité. Il convient donc de les laisser passer si l’un d’entre eux souhaite traverser par exemple. La vigilance est donc de mise. De deux, la vitesse est limitée à 20 km/h. C’est un point important, puisqu’un vélo électrique est en mesure de filer à une allure maximale de 25 km/h grâce à l’assistance.

Dans ce cas, faites attention à votre allure et à votre cadence de pédalage. Enfin, une zone de rencontre est à double sens cyclable. Vous n’avez donc aucune contrainte pour rouler dans un sens ou dans un autre.

Panonceau de catégorie cycle

Ne l’appelez pas panneau, mais panonceau : ce petit rectangle affublé d’un vélo (nommé M4d1) complète en fait un panneau de signalisation en indiquant que la voie est également autorisée aux cycles. Dans l’exemple du gouvernement, il s’agit d’une voie réservée aux transports en commun, qui est donc également ouverte aux vélos.

Sens interdit… sauf pour les cyclistes

Un autre exemple de panonceau existe. Il s’agit du « Sauf vélo », le vélo étant représenté par un cycle, placé juste en dessous d’un panneau sens interdit. Cette règle est très simple à comprendre : la voie est interdite à tous les usagers de la route, excepté aux cyclistes. Aussi, un marquage au sol pour les vélos peut accompagner cette signalisation.

Signalisation d’une voie verte

Apparu en 2008, le panneau de signalisation d’une voie verte (codifié C115 et C116) est réservé aux piétons, aux cavaliers (quand il est complété par le panonceau M4y) et aux véhicules non motorisés. On pourrait croire que les vélos électriques sont proscrits, mais ce n’est pas le cas, eux que l’on qualifie officiellement de « cycle à pédalage assisté ».

Le même panneau barré d’une bande rouge signifie que la zone n’est plus réservée aux usagers cités précédemment : il est donc probable que vous croisiez des véhicules motorisés ensuite.

Débouché de cyclistes

Le panneau de débouché de cyclistes (A21) ne s’adresse pas vraiment aux cyclistes en eux-mêmes, mais plutôt aux automobiles et motards. Il indique qu’un cycliste peut survenir de la droite ou de la gauche, d’une piste ou d’une bande cyclable, à une distance de 150 mètres en campagne ou de 50 mètres en agglomération.

La vigilance à privilégier pour éviter toute surprise et autre mésaventure.

Le feu mixte piéton-cycle

Le 5 juillet 2022, un arrêté a été publié dans le Journal officiel pour intégrer dans le Code de la route une nouvelle signalisation pour les cyclistes : il s’agit du feu mixte piéton-cycle, qui intervient lorsqu’une piste cyclable est parallèle est à un passage piéton au moment de traverser une voie.

Dans ce cas, le feu « intègre un visuel de vélo rouge ou vert à l’image du ‘bonhomme rouge’ ou ‘bonhomme vert’ pour indiquer aux cyclistes qu’ils doivent respecter le feu piéton », explique le gouvernement. Ce dispositif avait préalablement été testé à Strasbourg.

Priorité aux véhicules d’urgence

Si un véhicule d’urgence (SAMU, pompier, gendarmerie, police) est plein intervention — c’est-à-dire que leurs avertisseurs sonore et lumineux sont activés –, vous devez lui laisser la priorité. Dans ce cas-là, et comme le rappelait la police nationale sur Twitter, franchir un feu rouge ou un stop n’est pas considéré comme une infraction.

L’exemple cité dans leur message Twitter concerne les voitures, mais il vaut aussi pour les vélos. Ces derniers ont par nature un gabarit moins imposant, il est donc aussi possible, dans ce cas de figure, de simplement monter sur le trottoir pour laisser passer les secours.

[PREVENTION] Un véhicule d’urgence (pompier, police, gendarmerie, samu…) dont les avertisseurs sonores et lumineux sont actionnés, est prioritaire ! Facilitez-leur le passage. Un jour vous pourriez en avoir besoin ! pic.twitter.com/MjclheaC8K — Police nationale 14 (@PoliceNat14) October 1, 2018

Pour aller plus loin

Chez nos voisins allemands, un nouveau panneau a fait son apparition en 2020 pour mieux protéger les cyclistes et les scooters. Il interdit aux automobilistes de doubler ce type de deux-roues. Sur la voie concernée, est donc considéré comme dangereux et interdit d’effectuer un tel dépassement.

Une telle idée est intéressante sur certaines portions de route où l’on considère le cycliste comme vulnérable et plus en danger face à ce type de manœuvre. En France, ce type de règle existe mais reste encore au stade expérimental dans la plupart des cas : Strasbourg (en 2017), Bordeaux (en 2018) ou encore Dijon (en 2019) ont notamment fait des essais.

Cela s’appelle une « vélorue ».

