Ce vélo pliant électrique impressionne par son poids grâce au carbone

Grâce à son cadre en carbone, le vélo électrique pliant Ado Air Carbon ne pèse que 12,5 kg, sans dégrader la praticité ni les performances qu'il reprend du modèle aluminium.

Le vélo pliant prône la praticité et le multimodal. Naturellement, il a ces dernières années adopté la motorisation électrique. L’inconvénient, c’est qu’un certain nombre de modèles pèsent un certain poids à cause de la batterie et du moteur : ils en deviennent alors moins transportables. Pour y remédier, l’Ado Air Carbon veut marier légèreté et praticité.

30 à 40 % plus léger qu’un modèle classique

Coïncidence, la marque nommée ADO (A Dece Oasis) est bien jeune, elle qui est a été lancée en 2020 à Hong Kong (Chine). Voulant conquérir les principaux marchés mondiaux, elle a récemment dévoilé l’Air 20 puis l’Air 20 Pro, des vélos électriques pliants dotés de roues de 20 pouces. Mais pour contrer leurs poids de 16 à 18 kg, son dérivé ADO Air Carbon atteint lui les 12,5 kg. C’est encore mieux que le Carbo X à 13,3 kg ou le Vello Bike+ en titane (12,9 kg).

Source : A Dece Oasis Source : A Dece Oasis

Pour ce faire, le VAE chinois emploie un cadre en carbone, dont la forme est quasiment identique aux modèles aluminium. Le transporter, même déplié, ne sera pas une contrainte, et ses pédales sont aussi pliantes. Le pliage en deux parties prend environ 5 secondes et la selle sert de poignée de transport. Nous remarquons néanmoins une absence d’accroche capable de bien maintenir les trois parties du vélo, mais un système magnétique serait en préparation.

Toujours dans un souci de légèreté, ce vélo pliant utilise une transmission par courroie, plus légère qu’une chaîne et son dérailleur. Cependant, l’Air Carbon n’a qu’une unique vitesse : pour une utilisation en ville et sur du plat, cela peut faire l’affaire. Mais le manque de polyvalence pourrait rapidement se faire sentir sur des cotes par exemple.

Moteur Bafang et 100 km d’autonomie pour l’Ado Air Carbon

Pour compenser cette monovitesse, le moteur arrière Bafang délivre 35 Nm de couple. C’est inférieur aux 40 Nm de l’Air 20, mais il serait en mesure de gravir des pentes de 20 % et serait plus nerveux selon la marque. En tous cas, le pédalage serait naturel, puisqu’ADO confirme la présence d’un capteur de couple.

Source : A Dece Oasis Source : A Dece Oasis Source : A Dece Oasis

Concernant la batterie, elle est située dans le tube de selle. D’une capacité de 346 Wh, comme l’Air 20 Pro, son autonomie maximale serait de 100 kilomètres. L’écran aussi est identique à celui de l’Air 20 Pro, et apporte en outre une connectivité et une fonction de navigation intégrée.

Un vélo pliant électrique carbone sous les 2 000 euros ?

Ado Air Carbon propose deux coloris, noir et biton blanc/brun, tandis que la taille est unique. Toutefois, les garde-boue ne seront qu’en option, mais en carbone eux aussi. Le prix n’est pas encore connu, mais il sera communiqué lors du coup d’envoi des précommandes sur Indiegogo le 6 mai 2024. Le tarif de lancement est réduit de 40 %, et promis sous les 2 000 euros.

Comme pour tous les VAE de la marque, la disponibilité est uniquement en ligne. La livraison est à domicile à partir de fin juin. Et si vous pensiez que cet Ado Air Carbon avait atteint ses limites de poids, une V2 est déjà en développement. Elle inclura un cintre et une potence en carbone, de quoi faire passer le poids sous 12 kg ?