Ado dévoile les Air 28 Pro et Air 20 Pro : deux vélos électriques chinois qui misent sur le rapport qualité-prix

Le constructeur de vélos Ado revient avec deux modèles corrigés, ses deux modèles phares profitent de plusieurs améliorations.

Choisir un vélo électrique d’une marque chinoise peut parfois susciter des craintes, notamment lorsqu’il est vendu directement depuis la Chine. Cependant, Ado se démarque en créant une marque dédiée avec un choix restreint de quatre modèles seulement, tout en proposant des prix plus attractifs que ceux pratiqués sur le marché français. Et là, ils reviennent en force avec deux nouveaux modèles : l’Air 28 Pro et l’Air 20 Pro. Ces versions améliorées des Air 28 et Air 20 ont été conçues en tenant compte des retours des utilisateurs. Une bonne démarche.

Un pliable et un VTC

L’Air 20 Pro est un vélo électrique pliable, parfait pour être transporté facilement dans les transports en commun. Son guidon peut être rabattu et il est équipé d’un éclairage, de garde-boue en aluminium et d’un porte-bagages arrière en fer. Une fourche à suspension a également été ajoutée pour une conduite « plus douce et confortable ».

L’Air 28 Pro est un vélo électrique plus classique, un VTC, qui n’est pas pliable. Il dispose d’un porte-bagages avec des supports pour sacoches, de garde-boue en aluminium et d’un éclairage. Une fourche à suspension est également présente pour une meilleure absorption des chocs. Un des gros changements sur ces deux modèles est le changement du moteur, avec un moteur Bangfang, et toujours une courroie.

Parmi les principales améliorations apportées à ces nouveaux modèles, on retrouve :

Un moteur à moyeu à engrenages Bangfang, remplaçant le précédent moteur monovitesse Mivice ;

Des garde-boue en aluminium, remplaçant les garde-boue en plastique ;

Une suspension de fourche avant ;

Un porte-bagages arrière en fer.

L’Ado Air 20 Pro est vendu à 1799 euros, dès le 11 mars, l’air 28 Pro est à 1899 euros. Ado vend également une batterie supplémentaire de 201,6 Wh, qui permet d’atteindre plus de 150 km d’autonomie en théorie. Il y a aussi la possibilité de mettre un écran couleur plus grand, 3,5 pouces.

