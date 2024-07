Test du Ado Air 28 : le vélo électrique abordable qui fait mouche

L'Ado Air 28 est une option séduisante dans le paysage des vélos électriques urbains abordables. Il parvient à offrir une expérience de conduite agréable et des fonctionnalités intéressantes à un prix très correct.



Le moteur, bien que suffisant pour la plupart des trajets urbains, peine réellement dans les montées plus raides. Cela peut s'avérer problématique pour les utilisateurs vivant dans des zones vallonnées. De plus, la procédure de retrait de la batterie pour la recharge est un peu complexe, ce qui peut devenir frustrant au quotidien. L'autonomie, bien que correcte, peut se révéler insuffisante pour ceux qui envisagent de longs trajets ou un usage intensif.



Un point crucial à considérer est le service après-vente. Ado est une marque basée à Shenzhen, en Chine, ce qui peut soulever des inquiétudes quant à la rapidité et à l'efficacité du support client. Cependant, il est rassurant de noter que l'entreprise est présente sur le marché depuis quelques années maintenant et semble investir des efforts considérables pour s'imposer et satisfaire sa clientèle. De plus, ses produits sont désormais commercialisés chez Decathlon via la market place, si cela peut vous rassurer.