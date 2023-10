Ce vélo électrique pliant biberonné au carbone est l’un des plus légers du marché

Le Carbo, un nouveau vélo électrique pliant fabriqué en carbone, sera disponible à partir du 1er novembre 2023 en édition limitée. Ce modèle se distingue par son poids très contenu de 13,3 kg, susceptible de plaire à de nombreux citadins en quête d’un VAE compact et léger.

Les vélos électriques pliants ont du mal à se faire une véritable place dans le paysage du cycle français. Une récente étude d’UFC-Que Choisir mettait d’ailleurs en exergue des chiffres intéressants à ce propos : 43 % des participants seulement se sont dits être très satisfaits de leur VAE pliant… et 35 % n’en rachèteraient pas un.

Parmi les critères importants à respecter aux yeux des consommateurs, le poids du cycle : 37 % des votants auraient souhaité un modèle plus léger. C’est typiquement à cette problématique que souhaite répondre le Carbo, un tout nouveau vélo électrique pliant disponible à partir du 1er novembre 2023, peut-on voir sur le site officiel du constructeur – qui a aussi beaucoup communiqué dessus sur ses réseaux sociaux.

Entre 13,3 et 15,5 kg selon la version

Cet engin se distingue en effet par son poids maîtrisé de 13,3 kg, dans sa version X. Pour ce faire, le Carbo s’appuie sur un matériau réputé pour sa légèreté, mais aussi son coût onéreux, le carbone. Une version S est également au programme, avec un poids de 15,5 kg. Le binôme partage la même fiche technique, à l’exception de leur transmission.

Le Carbo X opte pour une courroie en carbone et un système single speed, contre une transmission – un peu trop entrée de gamme à notre goût – Shimano Altus M370 à 9 vitesses pour le Carbo S. Pour revenir au poids, le Carbo X fait partie des meilleurs élèves du marché. En témoignent les quelques exemples listés ci-dessous :

Pour le reste, le Carbo a des atouts techniques à faire valoir, comme ses freins à disque hydrauliques Tektro HD-E350, un capteur de couple associé à un moteur arrière, des pneus de 20 pouces Schwalbe Big Apple ou encore une batterie Samsung (36V, 6,7 Ah) revendiquant une autonomie de 30 à 60 km selon les modes d’assistance – 5 au total, avec un mode Walk.

Sous les 3000 euros

Pour le plier et le rendre le plus compact possible, une sécurité magnétique a été imaginée par les ingénieurs du projet, selon lesquels la manœuvre en elle-même ne prendrait que quelques secondes. À vérifier lors d’un essai en conditions réelles, évidemment.

Lancé en édition limitée (100 exemplaires pour débuter), le Carbo est livré en Europe sous 2 à 5 jours. Une garantie de 5 ans est appliquée sur le cadre, contre 2 ans sur les autres composants électroniques. Le Carbo X (13,3 kg) est lancé à 2699 euros, soit 100 euros de plus que le Carbo S (2599 euros, 15,5 kg).