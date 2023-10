Samsung Galaxy SmartTag 2 officialisé : on a essayé le nouveau porte-clés qui évite la crise de nerfs

Samsung présente le SmarTag 2, un nouveau porte-clés connecté pensé pour être accroché sur plus d'objets afin de les retrouver facilement à l'aide du smartphone. Nous en avons profité pour vous proposer une rapide prise en main.

AirTag, Tile, Galaxy SmarTag… Les traqueurs prenant la forme de porte-clés sont plutôt à la mode. Et voici que Samsung en remet une couche avec un nouveau produit logiquement appelé Galaxy SmartTag 2. Nous avons pu essayer brièvement cet accessoire conçu pour éviter la montée du sentiment d’angoisse quand on ne retrouve plus un objet important.

Un design plus pratique pour le porte-clés

La grande nouveauté du Samsung Galaxy SmarTag 2 réside dans son design. L’objet assume clairement sa fonction de porte-clés avec un anneau bien plus large. Il devient donc plus pratique de l’accrocher à votre trousseau grâce à un anneau grandement élargi.

Grâce à cette grande boucle, Samsung promet un Galaxy SmartTag 2 capable de s’accrocher partout. Le constructeur ajoute au passage que l’anneau est fait de métal pour une bonne résistance aux chocs en tout genre. À cela s’ajoute une certification IP67 pour rester zen même quand le porte-clés tombe dans l’eau.

À la recherche de mes clés perdues

Il existe deux manières de retrouver un objet auquel on a attaché un Galaxy SmarTag 2 : via une connexion Bluetooth avec une portée de 120 mètres ou par le biais du Galaxy Find Network. Il s’agit d’un réseau exploitant les positions des smartphones Samsung à travers le monde — autant dire qu’il y en a beaucoup, vraiment beaucoup.

Avec cette seconde méthode, vous pouvez théoriquement voir la position de votre bien à l’autre bout du monde, pour peu qu’un utilisateur ou une utilisatrice de smartphones Galaxy soit passé à proximité.

Quoi qu’il en soit, il faudra passer par l’application SmartThings qui profite, pour l’occasion, d’une mise à jour débloquant quelques nouvelles fonctionnalités pour rendre la recherche d’objets plus intuitive.

N’écoutant que mon courage, j’ai testé l’expérience. J’accroche donc le Galaxy SmartTag 2 à mon trousseau de clés et je cache ce dernier derrière un grand vase. Je m’éloigne ensuite d’une dizaine de mètres — étant dans les locaux de Samsung, je ne peux pas vraiment me permettre d’aller bien loin.

Je saisis alors le téléphone appairé au porte-clés connecté et j’ouvre SmarThings. L’interface sous mes yeux propose plusieurs options. Toute la moitié haute de l’écran est occupée par une jauge allant de « faible » à « forte » et qui se remplit à mesure que je me rapproche de l’objet perdu qui hante mes pensées depuis trois secondes.

« Pointez l’arrière de ce téléphone vers l’avant ». Les instructions sont claires, je m’exécute et je peux alors observer une bonne précision de la jauge dans le cadre de ce premier exercice. Dommage cependant que cette interface de base n’affiche pas une flèche pour me guider plus efficacement dans ma noble quête.

Rien de bien méchant en soi puisque pour avoir droit à une flèche pointant dans la direction de mes clés, je peux appuyer sur le bouton « Rechercher avec app. photo ». Cela active une fonction de réalité augmentée. Je pointe le smartphone devant moi et, au travers de l’appareil photo, je peux voir deux chevrons guidant mes pas.

Lorsque je ne suis plus qu’à quelques mètres de l’objet, une animation se déclenche à l’écran avec plusieurs petits points lumineux qui s’agitent et emplissant mon cœur de joie : j’ai retrouvé les clés que je n’avais pas vraiment perdues ! Là aussi, malgré quelques très légers errements le temps que les flèches se positionnent bien à l’écran, j’ai pu profiter d’une bonne précision dans les directions.

Il y a enfin une dernière méthode pour retrouver le Galaxy SmarTag 2 avec l’application SmartThings : faire sonner le porte-clés. Il suffit d’appuyer sur l’icône en forme de note de musique. Facile.

Le bouton du Galaxy SmartTag 2

Au niveau de la tranche inférieure du Galaxy SmarTag 2, on trouve un bouton. Celui-ci est pratique si on a perdu le téléphone. Un clic sur la touche et on fait sonner le précieux cellulaire.

Or, vous pouvez configurer d’autres usages pour cette même touche. Ainsi, il est possible de contrôler certains appareils de la maison via un double appui ou un appui long. Je n’ai malheureusement pas pu essayer cette fonction pendant la découverte du produit.

Enfin, bon à savoir : si quelqu’un trouve un Galaxy SmartTag 2, il peut utiliser le NFC pour scanner le porte-clés et afficher ainsi une fiche de contact sur son smartphone, quel que soit le système d’exploitation utilisé (Android ou iOS).

Prix et date de sortie

Le Samsung Galaxy SmartTag 2 est disponible en blanc ou en noir et coûte officiellement 39,99 euros. Le pack de quatre est à 129,99 euros. Des coques spéciales sont vendues séparément pour mieux protéger l’appareil ou pour le fixer au collier de votre animal de compagnie ou sur votre vélo.

Le Galaxy SmarTag 2 sera disponible le 11 octobre à la vente. Une offre de lancement valable jusqu’à fin novembre permet de recevoir un cinquième traqueur à l’achat du pack de quatre.