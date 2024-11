En plus d’un petit prix, ces nouveaux gants vélo Decathlon ont été précisément pensés pour l’automne

Les nouveaux gants « Mid-Season 900 Waterproof » de Decathlon – lancés sous sa marque Van Rysel – font leur apparition sur le catalogue en ligne de l’enseigne française. Au menu du jour : imperméabilité, résistance contre les températures automnales et fonction tactile.

Source : Decathlon

L’arrivée de l’automne puis de l’hiver est bien souvent l’occasion de mettre à jour ou se constituer un petit attirail d’équipement contre le froid : veste d’hiver, surpantalon contre la pluie, écharpe, cache-oreilles et sans oublier l’indispensable pour tout cycliste qui a l’habitude de beaucoup rouler, les gants.

Entre 5 et 15 degrés

Via sa marque Van Rysel, Decathlon vient tout juste de lancer une nouvelle paire de gants vélo spécifiquement pensée pour l’automne, voire un peu l’hiver, elle qui protège contre les températures oscillant entre 5 à 15 degrés. Pour les plus frileux et frileuses d’entre vous, pas sûr que vos menottes soient tout à fait au chaud une fois les 5 degrés atteints.

Source : Decathlon

Les « Mid-Season 900 Waterproof », de leur nom, ont la particularité d’être imperméables. « L’imperméabilité de ce gant a été testée pendant 2 heures sous une pluie artificielle de 60L/h/m² (fort orage). La construction à 3 couches avec une membrane au milieu est donc imperméable », assure l’enseigne tricolore.

Petit prix et 7 tailles

Deux autres atouts peuvent être soulignés : sa capacité tactile, qui vous permet d’utiliser votre smartphone – à l’arrêt de toute évidence – si besoin, et une paume antidérapante toujours rassurante. L’autre gros avantage, c’est son prix modeste : 30 euros seulement, disponible en 7 tailles (du 2XS au 2XL) et en unique coloris noir fumé. Le tout est évidemment garanti 2 ans.