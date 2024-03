On a testé le surpantalon vélo de Decathlon : le meilleur ami de vos jambes et chaussures contre la pluie

Le surpantalon Decathlon Btwin 540 anti-pluie est passé entre nos mains - ou plutôt nos jambes et nos pieds - le temps de quelques semaines. L’occasion de le tester à vélo, sur plusieurs trajets pour certains très pluvieux. Pari réussi ? Réponse ici.

Pour se déplacer à vélo musculaire ou vélo électrique quelles que soient les conditions climatiques, un équipement digne de ce nom est nécessaire. À ce petit jeu, Decathlon propose une large gamme d’équipements pensés pour tous les porte-monnaie. Nous avons notamment essayé la veste Btwin 540, ainsi qu’une parka imperméable au possible.

Cette fois-ci, nous nous attaquons non pas à une nouvelle veste, mais à un accessoire conçu pour protéger vos jambes et vos pieds des intempéries. Voici donc le surpantalon Btwin 540, que nous avons essayé plusieurs semaines sous des pluies faibles, moyennes et intenses. Spoiler : vous allez encore plus aimer vous déplacer à vélo.

Informations clés

Avant de rentrer dans le vif du sujet, tâchons de vous présenter les informations clés à connaître. Déjà, ce surpantalon est aussi bien disponible en magasin qu’en ligne. L’avantage de le découvrir dans un point de vente physique est de pouvoir l’essayer, le toucher, le jauger, l’épier. Bref, vous n’aurez pas de mauvaise surprise.

Ce vêtement est disponible en 6 tailles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Nous avons hérité du modèle M, pour un utilisateur mesurant 175 cm. J’aurais tendance à penser qu’il taillait un poil grand, sans que cela ne soit rédhibitoire non plus. Le modèle essayé est par ailleurs une version conçue pour les hommes. Son prix ? 45 euros, pour un poids de 380 grammes et une garantie de 2 ans.

Un design sans saveur, un bon niveau de praticité

Mettons les pieds dans le plat sans plus tarder : le design de ce surpantalon Btwin 540 n’a rien d’une pièce vestimentaire raffiné au look soyeux. C’est brut, simple, noir et sans fioritures. Ne vous attendez pas à pimper votre style comme peut le faire la veste Btwin 540 susmentionnée. Mais après tout, ce n’est pas ce qu’on lui demande non plus, surtout pour son prix. Son but principal est avant tout de vous protéger de la pluie, et non de booster votre élégance.

Ce vêtement est-il pratique ? Oui et non. Oui, dans le sens où ses ouvertures latérales zipables et dezipables vous permettent de l’enfiler et de le retirer avec une relative facilité. De temps à autre, votre chaussure peut se bloquer à l’intérieur de la manche, mais le dégagement offert par les ouvertures résout très rapidement la situation.

Elle se montre en revanche moins pratique pour une raison toute simple : l’absence de poches externes zippées. Cela n’aurait pas été de refus pour y caler son smartphone, des clés ou un porte-monnaie. À la place, je n’ai pas eu le choix que de « fourrer » ma main sous ce surpantalon pour accéder aux poches de mon jean. Moyennement classe et pratique.

En revanche, on apprécie tout particulièrement la ceinture élastiquée qui offre un maintien optimal : je n’ai jamais eu à me plaindre à ce qu’il soit trop serré, ou trop desserré. Le mettre par-dessus un pantalon ne vous compresse pas pour autant le bas du ventre. En termes de confort et de liberté de mouvement, il n’y a donc pas grand-chose à lui reprocher.

Enfin, à l’arrière, une poche disponible à l’intérieur du surpantalon permet de compacter le vêtement – un peu comme un K-Way – si vous souhaitez le ranger dans un sac à dos par exemple. Ce sont ce genre de petites idées toutes simples qui font la différence.

Vos jambes et vos pieds vont vous remercier

La principale mission de ce surpantalon Btwin 540 est de vous protéger de la pluie. L’objectif est-il atteint ? Oui. Nous avons roulé avec par tous les temps : pluie fine, plus modérée et pluie intense, sur des trajets ne dépassant pas les 30 minutes. Son indice d’imperméabilité de 5000 mm – ce qui est assez faible – a tout de même joué son rôle, en particulier sous une pluie fine et modérée.

En arrivant au travail, notre jean était parfaitement sec. Sous une pluie intense, une très légère humidité s’est fait sentir à l’issue du trajet au moment de passer la main à l’intérieur du surpantalon. Rien de dramatique non plus : mon jean n’a jamais été humide pour autant. Nous émettons peut-être une petite réserve en cas de longs trajets dans des conditions climatiques extrêmes.

La cerise sur le gâteau est à mettre au crédit des couvre-chaussures directement intégrés au surpantalon. Très bien pensée, cette protection englobe toute votre basket et se maintient à la perfection grâce à un élastique à caler derrière votre talon. Ce dernier profite même d’une protection sous forme de bavette.

Là encore, ce système est d’une redoutable efficacité. En sus, il vous protège parfaitement face aux éclaboussures des flaques d’eau que vous pouvez traverser par temps pluvieux.

Sachez que des bandes étanches ont été placées sous les coutures pour contrecarrer toute intrusion d’eau à l’intérieur du surpantalon. Un traitement déperlant a aussi été appliqué sur le vêtement. S’il faiblit avec le temps, une simple exposition à la chaleur permet de le réactiver. Decathlon préconise une utilisation du sèche-linge sur un programme doux. Attention en revanche, en cas de lavage à la machine, l’indice d’imperméabilité chuterait considérablement, de 5000 mm à 2000 mm.

Au chapitre de la visibilité auprès des autres usagers de la route, Decathlon n’a pas oublié d’ajouter des bandes réfléchissantes (au niveau des mollets) qui permettent d’être vue à 50 mètres, de nuit, en présence de phares. Enfin, un tissu plus résistant est de mise sur les zones de frottement, notamment au niveau des fesses.

Un surpantalon intemporel

Sans grande surprise, ce surpantalon Btwin 540 se destine aux temps pluvieux, que ce soit en été, automne, printemps ou hiver. De notre côté, nous l’avons testé avec des températures voguant autour des 8 degrés : nous portions un sous-pantalon, un jean et ce surpantalon, s’en ressortir de chauffe particulière. L’été, il pourrait néanmoins vous donner un poil chaud.

En outre, sa capacité à se ranger dans une poche intégrée en fait un excellent allié pour l’emporter avec soi à n’importe quelle période de l’année.

Prix et disponibilité

Le surpantalon Btwin 540 avec couvre-chaussures est disponible sur le site de Decathlon au prix de 45 euros. Un conseil : si vous le pouvez, allez l’essayer en magasin pour dénicher votre taille idéale.