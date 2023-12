On a testé la veste vélo Decathlon Btwin 540 : être visible avec du style

La veste vélo Decathlon Btwin 540 est passée entre nos mains le temps de quelques semaines. Que vaut-elle au guidon d’un cycle, mais aussi à pied dans les rues de Paris ? Répond-elle à ses promesses de visibilité et d’imperméabilité ? Réponse dans ce test.

Après avoir testé la parka vélo Decathlon disponible au prix de 70 euros – qui nous a globalement convaincus -, Frandroid enchaîne avec une seconde veste là aussi taillée pour les cyclistes. La « VESTE PLUIE VELO VILLE VISIBILITÉ NUIT 540 HOMME VERT », de son nom complet sur le site de l’enseigne tricolore, sortie cette année.

Nous l’avons porté plusieurs semaines durant, à vélo électrique, à pied, sous la pluie et en plein soleil. Sa promesse ? Améliorer votre visibilité de nuit grâce à ses multiples bandes réfléchissantes, tout en garantissant un niveau d’imperméabilité minimum. Voici notre essai.

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Taille, coloris et garantie

Faisons le tour des informations clés avant de rentrer dans le vif du sujet. En premier lieu, cette veste BTWIN 540 coûte la somme de 80 euros. Une version « hiver » est aussi disponible pour un tarif de 90 euros. Notre modèle testé n’est pas unisexe, mais une version pour les hommes. Un équivalent pour les femmes existe.

Déclinée en taille S, M, L, XL et 2XL, la BTWIN 540 est disponible en coloris vert foncé et noir (bleu foncé et rouge pour le modèle femme), le tout garanti 2 ans. N’hésitez pas à vérifier sa disponibilité en magasin pour aller l’essayer, afin de trouver la taille optimale pour votre morphologie. Pour ma part, j’ai hérité d’une taille M du haut de mes 175 cm.

Design et praticité

A contrario de la parka Decathlon, la BTWIN 540 opte pour une coupe mi-longue et légèrement cintrée. Le bout de la veste tombe à environ 10-13 centimètres en dessous de ma ceinture, ce qui a le mérite de bien protéger le haut du corps dans son ensemble. La veste étant suffisamment souple, je n’ai jamais senti la moindre gêne et d’effet étriqué qui entraverait ma liberté de mouvement.

D’un point de vue purement subjectif, cette veste Decathlon parvient à avoir son petit style, tout en faisant dans la sobriété. J’ai apprécié la porter tant à vélo qu’à pied et l’associer aux divers articles de ma garde-robe. La firme tricolore parvient à rendre un vêtement dit de visibilité en un produit de la vie quotidienne qui ne gâche pas votre look. Pour certains et certaines, les bandes réfléchissantes pourraient vous faire tiquer.

Bonne nouvelle : les deux poches latérales zippées sont parfaitement placées pour que vos mains tombent dessus de la manière la plus naturelle possible – ce qui n’était pas le cas de la parka. Elles sont en revanche moins profondes, mais restent suffisamment grandes pour accueillir un portefeuille et un smartphone dans une même poche, sans aucun souci. Aucune poche intérieure n’est proposée.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Quelle fut notre surprise – pour le moins agréable – de découvrir de grandes ouvertures zippées sous les bras afin d’aérer vos aisselles selon vos besoins. Elles sont assez faciles d’accès, même en roulant : je n’ai en tout cas pas rencontré de difficultés particulières à les ouvrir et fermer durant un trajet. En bref, il n’y a pas besoin de se contorsionner, mais juste à savoir maîtriser son vélo à une main.

Le bout des manches est également très bien pensé : la partie supérieure est volontairement plus longue pour apporter une forme de continuité et de jonction entre votre poignet et votre main. Cette dernière profite ainsi d’un petit « surplus » protecteur toujours bienvenu. On pourrait croire que la manche est trop longue, mais non. En revanche, elle peut gêner si vous souhaitez consulter votre montre.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

À l’inverse, la partie inférieure bénéficie d’un cordon de serrage interne qui cintre l’ensemble de la manche à votre bras. Et ce afin d’éviter que trop d’air ne circule dans votre manche. C’est tout bête, mais Decathlon pense au petit détail qui fait la différence au moment de porter le vêtement.

Globalement, cette Btwtin 540 ne fait de fausses notes particulières en matière de design et de praticité. Confortable, elle jouit même de bonnes finitions et d’une glissière très bien placée à mi-hauteur pour fermer en toute simplicité la fermeture éclair.

Protection, imperméabilité et visibilité

La BTWIN 540 est vendue comme une veste censée renforcer votre visibilité. Pour ce faire, le groupe mise sur des bandes réfléchissantes placées tout autour de votre taille – elles sont donc visibles même avec un sac à dos -, au niveau de vos poignets et sur la capuche. L’idée étant d’être vu à la fois par les personnes devant et derrière vous.

Évidemment, les bandes réfléchissantes ne sont utiles que la nuit. Et afin qu’elles réfléchissent, une source lumineuse doit les viser. C’est à ce moment-là que l’effet réfléchissant fait son effet.

Ce type de vêtement doit par ailleurs être certifié. La BTWIN 540 est certifiée Équipements de Protection Individuelle (EPI) de catégorie 2 (sur trois catégories au total). La seconde catégorie a été pensée pour vous protéger de risques intermédiaires et de lésions graves. Cela entraîne un certain nombre de responsabilités pour le fabricant.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les EPI de catégorie 2 et 3 doivent ainsi faire l’objet d’un examen afin d’évaluer leur conformité par un Organisme Notifié Européen. Sans ça, il ne peuvent être mis sur le marché. La veste de Decathlon a quant à elle été examinée par l’organisme SGS Fimko Oy, située en Finlande, qui s’est basée sur la norme française NF EN17353 effective depuis 2021.

Cette norme « spécifie les exigences relatives aux équipements de visualisation améliorée sous forme de vêtements ou de dispositifs capables de signaler visuellement la présence de l’utilisateur », peut-on lire sur l’AFNOR.

Après ce bref aparté, entrons dans le vif du sujet. Outre l’efficacité apparente des bandes réfléchissantes – des proches m’ont à plusieurs reprises confirmé leur efficience -, la BTWIN 540 bénéficie d’un traitement déperlant qui permet de faire glisser l’eau sur la surface, ainsi qu’un indice d’imperméabilité de 15 000 mm sur l’échelle de Schmerber.

Cette valeur est considérée comme bonne. Nous n’avons pas d’outils techniques pour en attester, mais nos différentes expériences sous la pluie nous ont rassurés. Nous avons à la fois roulé sous une pluie fine durant environ 20 minutes, et une pluie plus intense a pied, durant une dizaine de minutes. Sans que la moindre goutte ne traverse le vêtement.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La veste profite en outre d’un col protecteur qui remonte bien jusqu’en haut du menton : un petit scratch est là pour le fixer. Cela apporte une bonne protection à votre cou si vous n’avez pas d’écharpe ou de tour de cou.

La capuche récolte aussi de bons points : d’un, les multiples réglages – via des cordons latéraux et arrière – permettent de bien la serrer à votre tête. De deux, elle est suffisamment grande pour la faire passer par-dessus votre casque. De trois, sa petite visière offre une protection anti-pluie intéressante pour vos lunettes et votre front. Ce qui n’était pas le cas de la Parka.

Enfin, porter un casque audio avec sa capuche ne pose aucun problème : vous ne sentirez aucune compression particulière au niveau de votre crâne ou du casque. Un seul petit bémol peut néanmoins être relevé : la capuche peut parfois « s’agglutiner » sur votre gauche. Cela peut en conséquence légèrement gêner votre visibilité.

Conseils de stockage et d’entretien

Decathlon prodigue quelques conseils intéressants en matière de stockage et d’entretien. Déjà, il est préférable de stocker la veste sur un cintre afin de préserver la qualité des bandes réfléchissantes.

Concernant le lavage en machine, faites-le à 30° grand maximum. Dans tous les cas, le revêtement imperméable en prendra un coup, à tel point que sa valeur chutera de 15 000 mm à 5000 mm après lavage. C’est un élément à prendre en compte. Le blanchiment, le séchage en tambour, le repassage et le nettoyage à sec sont clairement déconseillés.

Pour quelle saison et à quelle température ?

Comme la parka, cette BTWIN 540 est avant tout faite pour l’automne et le printemps, voire l’hiver si les températures sont clémentes. C’est un vêtement adapté aux températures avoisinant les 10 degrés, voire un peu en dessous si vous multipliez les couches. J’ai par exemple effectué des trajets de 20 minutes à 8 degrés, avec un sous-pantalon, des gants, un pull, une sous-veste et la veste Decathlon, à vélo électrique. Sans avoir froid.

Évidemment, votre niveau de frilosité et le type de vélo peut influer votre température corporelle. Un vélo musculaire demande en effet plus d’effort qu’un VAE, ce qui aura tendance à vous donner plus chaud. Sous les 5 degrés, cette BTWIN 540 risque de vous donner quelques frissons, d’autant plus que la sensation de froid est exacerbée à vélo avec la vitesse.

Un bilan global très satisfaisant

Difficile de prendre à défaut cette veste Decathlon BTWIN 540, tant elle accumule les bons points. Sa promesse ? Vous rendre plus visible auprès des autres usagers grâce à ses bandes réfléchissantes. Objectif tenu. En bonus, elle dispose d’un indice d’imperméabilité décent qui remplit son job sur des trajets de 20 minutes et plus, que ce soit sous une pluie faible et modérée.

Avec son look sobre, mais efficace, la BTWIN 540 sait manier style et praticité, avec ses deux poches latérales qui tombent très naturellement sous vos mains. Même chanson pour la capuche, réglable au possible et affublée d’une petite visière capable de bien protéger votre front et vos lunettes – pour ceux qui en ont. En bonus, des ouvertures zippées placées sous les aisselles permettent de les aérer en cas de coup de chaud. C’est bien pensé.

Hormis la longueur des manches – pensée pour légèrement protéger vos mains – susceptible d’obstruer votre montre et la capuche qui peut parfois légèrement bloquer votre visibilité arrière, il n’y a pas grand-chose à reprocher à cette veste urbaine de 80 euros.