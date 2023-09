Cette veste Decathlon abordable et imperméable est très attrayante pour le vélo

Decathlon renouvelle l’une de ses vestes de pluie pour vélo, la Btwin 540, qui promet une imperméabilité à la pluie ainsi qu’une bonne visibilité auprès des automobilistes. Le tout pour la somme de 80 euros.

L’achat d’un vélo ou vélo électrique précède bien souvent l’acquisition de plusieurs accessoires ou équipements toujours utiles pour vos trajets. Que ce soit des sacoches pour transporter vos effets personnels, un casque pour mieux se protéger, des phares puissants pour voir et être vues ou encore des vêtements adaptés à tout type de météo.

Dans cette dernière catégorie, Decathlon possède un vaste catalogue en la matière. La marque préférée des Français a par ailleurs renouvelé l’une de ses vestes de pluie, la Btwin 540 en version homme et femme, étiquetée comme une nouveauté sur le site de la marque – et repérée par le site Transition Vélo.

Traitement déperlant

La veste Btwin 540 cherche à vous protéger au mieux des intempéries durant vos déplacements. Pour ce faire, elle profite de deux traitements : un traitement déperlant pour commencer – sans fluor, indique Decathlon sur son site – que l’on retrouve à la surface du tissu. Conséquences : l’eau glisse dessus.

L’enseigne tricolore prodigue quelques conseils pour réactiver cet effet déperlant en cas « d’usure » avec le temps : il suffit de passer sa veste au sèche-linge sur un programme doux pour que tout redevienne comme avant. Des petits tips toujours bon à savoir pour maximiser l’efficacité de son vêtement.

Le deuxième traitement consiste à rendre cette veste imperméable : l’eau ne peut ainsi pas pénétrer la matière. Même l’assemblage de la veste a été pensé pour, puisque la pluie ne pourra s’infiltrer dans les trous de couture grâce à des bandes d’étanchéité placées sous les coutures. Habile.

Comme l’explique le groupe, l’imperméabilité possède son propre indice : le mmH2O, soit la pression exercée par une colonne d’eau. « Plus ce nombre est grand, plus le tissu est imperméable », peut-on lire.

Une très bonne imperméabilité sur le papier

Pour cette Btwin 540, la valeur atteint les 15 000 mmH2O. On considère les 20 000 mmH2O comme une excellente protection. Ici, c’est donc tout à fait satisfaisant pour une pratique urbaine, et plus si affinités, le tout au sec.

Quant aux éléments de sécurité, il faut compter sur plusieurs bandes réfléchissantes placées à des endroits différents sur la version de la veste (homme ou femme). Pour les hommes, les bandes sont situées au niveau des poignées, sur la capuche et tout autour de votre taille. Même chose pour la veste femme, mais avec une bande supplémentaire au niveau de la ceinture abdominale.

Selon Decathlon, cette couche de sécurité apporterait une visibilité à 360° à une distance de 50 mètres de nuit, pour les phares de voiture. À noter enfin que cette veste est faite de polyester recyclé afin de lui garantir une empreinte carbone la plus faible possible. La Btwin 540 est vendue 80 euros sur le site de Decathlon.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).