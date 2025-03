Voici le tout premier VTT électrique Lidl : un prix imbattable, des performances de folie

Après avoir révélé la troisième génération de son vélo électrique urbain, Lidl s’attaque au segment plus technique du VTT électrique. Voici donc le « Crivit tout-terrain », qui se paie une fiche technique sur le papier très haut de gamme… à un prix franchement dérisoire.

Decathlon et Intersport doivent-ils trembler face à la nouvelle offensive de Lidl sur le terrain du vélo électrique ? On aurait facilement tendance à répondre par la positive au regard du nouveau VTT électrique lancé par l’enseigne discount, répondant au nom de « Crivit tout-terrain ». Son rapport équipement-prix est tout simplement dément.

Débutons par le prix : 1699 euros. Une somme qui pourrait paraître élevée au premier abord, mais qui est en fait très contenue compte tenu de la fiche technique du VTTAE. Déjà, le vélo tout terrain électrique de Lidl embarque un moteur central Mivice X700 d’un couple gargantuesque de 100 Nm. En termes de dynamisme, ça envoie du lourd.

Capteur de couple : à quoi ça sert ?

Ensuite, cette motorisation est accompagnée d’un capteur de couple. À ce tarif, c’est relativement rare pour le souligner. Le capteur de couple est généralement l’apanage de vélos électriques plus haut de gamme. Il est possible d’en croiser à cette tranche tarifaire, mais quitte à se répéter, ce n’est pas commun.

Quel est l’avantage d’un capteur de couple ? Et surtout, comment agit-il sur le comportement du vélo ? C’est simple : avec, l’assistance électrique est transmise de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. En découle un agrément de conduite plus agréable, naturel et vif. Vous ne faites qu’un avec le vélo, en quelque sorte.

Trois modes d’assistance sont proposés à l’utilisateur : Eco, Tour et Race. En sus, un bouton Boost – le même que sur les Crivit urbains – permet de goûter à un boost de puissance durant 20 secondes. L’auteur de cet article utilise un Lidl Crivit urbain depuis presque un an, et apprécie fortement cette fonction sur des côtes bien raides, par exemple.

L’autonomie n’a pas été sacrifiée : ce Crivit tout-terrain embarque une généreuse batterie amovible de 709 Wh, capable de fournir 120 km d’autonomie en mode Eco. Forcément, avec le mode Race, cette valeur chute drastiquement. Le temps de charge de l’accumulateur grimpe quant à lui à 6h à peine.

Des composants standardisés

Côté mécanique, Lidl n’a pas forcément fait de concession : la transmission Shimano Cues à 10 vitesses est classique mais très efficace, et surtout rassurante. Les composants Shimano sont en effet ultra standardisés : en cas de pépin technique, n’importe quel vélociste pourra vous venir en aide.

La fourche suspendue impressionne également : une SR Suntour « XCM34 Boost » d’un énorme débattement de 130 mm. Encore une fois, SR Suntour est un classique sur le segment du VTT : ce fabricant taïwanais équipe de nombreuses marques et propose des pièces que l’on retrouve facilement en boutique.

Lidl a de nouveau fait appel à Shimano en ce qui concerne les freins : des freins à disque hydrauliques MT200, très répandus sur les vélos urbains, et accessoirement réputés pour leur efficacité. On retrouve enfin des pneus Maxxis Rekon de 27,5 pouces en taille M, et 29 pouces en taille L et XL, avec une section de 2,4 pouces.

Trois tailles, pour tous les utilisateurs

Le vélo se décline en trois tailles, qui s’adressent à des utilisateurs différents :

M : 154 – 170 cm (25,8 kg)

L : 166 – 188 cm (26,3 kg)

XL: 182 – 200 cm (26,4 kg)

Encore une fois, Lidl frappe très fort avec ce Crivit tout-terrain. Sur le papier, il n’y a franchement aucune fausse note particulière. Les choix sont judicieux et pertinents, avec des composants et des technologies que l’on a l’habitude de croiser sur des vélos électriques plus haut de gamme. On en vient presque à se demander comment ce vélo électrique peut être rentable pour Lidl.