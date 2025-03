Le premier VTT électrique de Lidl, mise à jour critique sous Android 16 à installer sans tarder et un bug embêtant de Google Play – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 19 mars : Lidl qui lance son premier VTT électrique, une mise à jour essentielle pour les Pixel sous Android 16 et le casse-tête des mises à jour des services Google Play. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

VTT électrique de Lidl : haute performance à prix réduit

Lidl vient de lancer son premier VTT électrique, le « Crivit tout-terrain », à un prix très compétitif de 1699 euros. Ce vélo offre des spécifications haut de gamme incluant un moteur central, un capteur de couple pour une assistance électrique plus naturelle, trois modes d’assistance, et une batterie amovible. On vous le décrit dans les moindres détails.

Installez rapidement cette mise à jour pour Android 16

Les utilisateurs des Google Pixel sous Android 16 sont priés d’installer une mise à jour critique. Dénommée bêta 3.1, elle corrige plusieurs bugs sévères de la bêta 3, tels que le blocage de l’application Paramètres, des oscillations de luminosité de l’écran, une décharge excessive de la batterie, et des fuites de mémoire. Ces problèmes affectent principalement les séries Pixel 6 à Pixel 9. Google travaille encore sur la stabilité de cette version, avec des bugs résiduels signalés par les utilisateurs.

Le bug irritant des mises à jour fantômes des services Google Play sur Android

Voici un problème récurrent sur les appareils Android : une notification insistante demandant la mise à jour des Google Play Services qui ne se réalise pas alors qu’on y répond. Ce bug, nommé la « mise à jour fantôme », affecte plusieurs versions des Google Play Services sans raison apparente et semble toucher de manière aléatoire certains utilisateurs. Malgré les tentatives de résolution comme vider le cache ou réinitialiser les données, aucune solution définitive n’est proposée et Google n’a pas encore réagi officiellement.