Le premier vélo électrique Intersport à boîte automatique est disponible : confort et performances à prix très alléchant

Le nouveau VTC électrique Nakamura Crossover GT à boîte auto permet à Intersport de monter en gamme en termes de confort et de performances, sans tarif prohibitif pour autant. Le modèle présenté en octobre dernier est aujourd’hui officiellement disponible.

Source : Intersport

Sorti en 2022, le Nakamura E-Crossover XV est toujours le vélo électrique Intersport tout-chemin le plus haut de gamme aux côtés du le XA (cadre haut). Renommé et amélioré en Crossover XV puis décliné en série limitée « Native LTD« , ce modèle va partager le catalogue avec un nouveau cousin, disponible dès aujourd’hui. Il s’agit du Nakamura Crossover GT, que la marque française nous avait dévoilé en octobre, en compagnie d’autres nouveautés.

Boîte auto, confort et couple géant

Ce VTC vise moins le trekking que les Crossover XV et XA, n’ayant pas un dérailleur Shimano à nombreuses vitesses. Ce vélo opte plutôt pour une boîte automatique à 3 vitesses Bafang, une première chez Intersport, et qui dans le moyeu de roue arrière.

Cette transmission veut faciliter la conduite en ville, le tout avec un confort qui s’annonce excellent : fourche avant Rockshox (c’est aussi inédit pour un VTC de la marque) avec un débattement de 120 mm et tige de selle suspendue type parallélogramme SR Suntour NCX. Ca promet.

Le moteur, identique au Crossover XV, est le coupleux Naka Power Max (100 Nm), de quoi évoluer dans les territoires vallonnés avec aisance, incluant un mode automatique nommé « Smart ». La batterie est également de même capacité, soit 460 Wh et environ 55 km d’autonomie en mode maximum (80 km en éco).

Un Nakamura Crossover GT à un prix d’ami ?

Polyvalent donc, ce VTC électrique Nakamura Crossover GT chausse des roues 27,5 pouces aux gros pneus Schwalbe Green Marathon (2,35 pouces de large soit 60 mm de large). De quoi rouler sous la pluie et sur les chemins sans trop d’appréhension !

Les garde-boues protégeront des éclaboussures, les freins hydrauliques rassureront, tandis que l’éclairage puissant (40 lux) devrait permettre de circuler la nuit hors agglomération, mais pas de porte-bagage classique.

Le VTC électrique propose en lieu et place un porte-sacoche sur le garde-boue arrière, supportant jusqu’à 10 kg, avec pour compensation un porte-bagages avant possible en option (photo).

Au catalogue depuis ce 13 mars 2025, le Nakamura Crossover GT est lancé au prix de 2 099,99 euros. Il est décliné en 3 tailles S, M et L, mais en un seul coloris gris. Ce vélo électrique est assemblé, comme tous les autres Intersport, dans l’usine MFC de Machecoul (Loire-Atlantique).