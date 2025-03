Decathlon dégaine un nouveau VTT électrique grand public qui impressionne par son rapport équipement-prix très alléchant

Pourtant lancé à « seulement » 1699 euros, le nouveau VTT électrique Decathlon Stilus Off Road opte tout de même pour un moteur central de 110 Nm de couple, une fourche suspendue d’un débattement de 120 mm et des freins à disque hydrauliques Shimano éprouvés et suffisants pour la pratique auquel il prétend.

Source : Decathlon

Nouveau VTT électrique en vue chez Decathlon, comme nous l’apprend le catalogue en ligne de l’enseigne française qui accueille un certain Stilus Off Road. Sa grande force ? Proposer un rapport équipement-prix très intéressant : pour 1699 euros, cette machine se paie en effet certaines caractéristiques que l’on pourrait attribuer à du haut de gamme.

Moteur central et gros débattement avant

Déjà, il est relativement rare à moins de 2000 euros de croiser un moteur central – et donc associé à un capteur de force – d’un couple gargantuesque de 110 Nm. Il s’agit ici du modèle Star Union. Aussi, ce VTTAE semi-rigide hérite d’un débattement avant très généreux de 120 mm grâce à une fourche suspendue SUNTOUR XCM 32.

Les freins à disque hydrauliques Shimano MT200 – disques de 180 mm – tendent aussi à rassurer. C’est un modèle de frein très courant sur les vélos électriques urbains, qui ont prouvé à maintes reprises leur efficacité. D’aucuns pourraient penser que cette itération ne suffirait pas à la pratique du VTT, mais ce Stilus Off Road n’est pas non plus une machine de l’extrême.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

Decathlon précise en effet que son VTTAE est avant tout conçu pour les randonnées tout-terrain, sur des parcours peu techniques et avec un dénivelé modéré. Et d’ajouter qu’il ne convient pas à la pratique de l’Enduro et du DH (Downhill, soit de la descente). De ce fait, les freins Shimano MT200 nous paraissent plus que convenables.

Trois tailles et poids contenu

La principale concession faite par Decathlon se situe au niveau de la transmission : il s’agit d’un système Microshift à 9 vitesses, associé à des pneus CST de 29 pouces et une tige de selle fixe, et non télescopique. La batterie revendique quant à elle une capacité de 504 Wh, mais aucune autonomie précise n’est donnée.

Cadre en aluminium, écran TFT couleur, 5 modes d’assistance, garantie de 2 ans sur le cadre, cintre et potence : voilà pour le reste des informations à retenir. Le Decathlon Stilus Off-Road est décliné en trois tailles :

S : 22,4 kg

M / L : 22,6 kg

XL : 22,8 kg