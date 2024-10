Une première chez Intersport : voici le Crossover GT, un vélo électrique avec transmission automatique qui fait tout à votre place

Intersport a levé le voile sur son tout premier vélo électrique équipé d’une transmission automatique à trois vitesses. Son nom ? Le Nakamura Crossover GT, un VTC attendu en avril 2025 pour le prix de 2099 euros. Présentation.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

C’est lors d’un événement dédié à la presse que Frandroid a pu découvrir les trois prochaines grandes nouveautés d’Intersport – ou plutôt de sa marque de cycle Nakamura – en matière de vélos électriques. Ainsi avons-nous pu découvrir le pliable électrique Flexy Boost et une version améliorée du Crossover V.

L’autre nouveauté exhibée par l’ancienne tricolore est une première dans le groupe : un VAE équipé d’une transmission automatique. Son nom ? Le Nakamura Crossover GT. « Il va prendre la place du Nakamura XA, qui va sortir du catalogue », nous prévient Michel Phaff, en charge de toute la gamme vélo chez Intersport.

Une transmission automatique à 3 vitesses

Ladite transmission automatique est fournie par Bafang et propose un total de trois vitesses. « Chaque vitesse bascule à 12 puis 18 km/h », précise l’intéressé. « C’est le premier chez Nakamura, mais ce n’est certainement pas le dernier. Pour nous, l’automatisation est l’une des clés de l’avenir », se projette notre interlocuteur.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Une transmission automatique offre des avantages certains : une conduite clé en main, où l’utilisateur n’a pas à se soucier des vitesses à passer. Qui plus est avec le mode Smart, qui adapte la puissance l’assistance aux besoins du pilote, quelque soit la typologie de terrain. « Une fois qu’il est activé, le vélo gère tout », résume Michel Phaff.

Gros débattement

Le tout est propulsé par le moteur central E-Power Max d’un généreux couple de 100 Nm. De quoi booster comme il se doit ce VTC électrique qui veut à la fois jouer sur le côté sport, mais avec le maximum de confort possible. Pour ce faire, Intersport a notamment intégré une fourche RockShox de 120 mm de débattement.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

N’occultons pas la tige de selle Suntour NCX, qui « accompagne les mouvements du corps », explique Michel Phaff. « Au bout de quelques kilomètres, tu ne la sens plus et tu ne sens plus les chocs ». Les roues sont quant à elles chaussées sur des pneus Schwalbe Green Marathon de 27,5 pouces, associées à des jantes Mach 1.

L’absence de porte-bagages pourrait étonner. En lieu et place, se trouvent deux porte-sacoches capables de supporter 7 kg chacune. Intersport nous explique ce choix : « On a voulu un vélo plus racé, pas trop encombré. C’est plus un choix design qui a été fait, par rapport à un porte-bagages classique ».

Des feux pour toute une gamme

Michel Phaff nous évoque des nouveaux freins Tektro. « En fait, on a travaillé sur le guidage de la durite qui est presque parallèle au cintre. Du coup, tu peux ajouter un panier à l’avant très facilement ».

Et d’enchaîner : « Le nouveau feu Hermans MR4 de 40 lux que vous voyez ici, c’est le feu qu’il y aura sur tous les Crossover de Nakamura ».

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

La batterie amovible de 460 Wh fournit quant à elle une autonomie de 80 km avec le mode Smart. Plus largement, le cadre croisé à l’événement n’est pas le modèle définitif, même s’il s’y rapproche beaucoup. Ce faisait, difficile pour Intersport de nous communiquer un poids global précis, même si une fourchette de 25 kg nous a été évoquée à l’oral.

Prix et disponibilité

La Nakamura Crossover GT sera disponible en avril 2025 au prix très attractif de 2099 euros, en coloris unique (gris) et en trois tailles (S, M et XL).