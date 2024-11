Le nouveau vélo électrique très abordable d’Intersport coûte déjà 400 € de moins lors de l’avant-première du Black Friday

L’avantage des événements comme le Black Friday, c’est que vous pouvez vous permettre de vous offrir un produit d’ordinaire trop cher. Ainsi, le vélo électrique Nakamura Crossover Native S LTD passe à 799,99 euros au lieu de 1 199 euros.

Nakamura Crossover Native S LTD // Source : Frandroid

L’avantage d’un vélo électrique comme ce Nakamura Crossover Native S LTD, c’est que vous pouvez vous déplacez rapidement, écologiquement et sans effort puisqu’il fait (presque) tout pour vous. Le top si votre travail ou vos commerces sont loins, mais pas trop non plus. Il suffit d’enfourcher votre Nakamura, d’allumer le moteur et en quelques coups de pédale, vous êtes à destination. Avec le Black Friday, vous pouvez tester ce modèle pour 799,99 euros alors qu’il coûte normalement 1199,99 euros.

Les avantages du Nakamura Crossover Native S LTD

Autonomie jusqu’à 60 km (en fonction des conditions d’utilisation)

Un vélo électrique idéal pour les débutants, pour découvrir

Des roues de 28″ pour aller sur tous les chemins

Un VTC électrique bien équipé et accessible

Le Nakamura Crossover Native S LTD est conçu avec un cadre en aluminium qui abrite une batterie de 375 Wh intégrée, délivrant jusqu’à 60 km d’autonomie. Le moteur de 45 Nm en position arrière, combiné aux 7 vitesses Shimano, assure une assistance efficace en milieu urbain, malgré quelques limitations pour les trajets sur terrains vallonnés. Les roues de 28″ et la suspension avant ajoutent confort et stabilité à chaque sortie.

Côté sécurité, ses freins hydrauliques à disque apportent un freinage fiable, même sous la pluie. Son porte-bagages supporte jusqu’à 27 kg, ce qui s’avère pratique pour transporter des charges légères. Cependant, l’autonomie reste restreinte pour les utilisateurs intensifs, et le capteur de pédalage pourrait manquer un peu de fluidité. Malgré tout, il reste idéal pour les trajets quotidiens en ville, avec un bon rapport qualité-prix.

De bonnes performances pour un usage quotidien

Le Nakamura Crossover Native S LTD se dote d’un afficheur LED minimaliste, pour une gestion de l’assistance sans complications inutiles. Sa batterie modeste de 375 Wh limite l’autonomie à environ 40 km en usage intensif, mais permet de couvrir les trajets domicile-travail sans encombre. Le cadre ouvert facilite la montée et la descente, appréciable pour un usage quotidien en tenue formelle ou décontractée. Et avec sa garantie à vie sur le cadre, il se révèle fiable pour une utilisation modérée.

Malgré ses limitations en puissance et autonomie, le Nakamura Crossover Native S LTD reste une option compétitive pour les budgets restreints, avec des fonctionnalités adaptées aux déplacements urbains réguliers. Si vous êtes un utilisateur débutant ou occasionnel, particulièrement en terrain plat, vous allez là une bonne opportunité de découvrir l’univers des vélos électriques.

Pour vous aider à vous y retrouver dans la jungle des vélos connectés, nous vous proposons de consulter notre guide d’achat consacré aux meilleurs vélos électriques testés dernièrement.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.