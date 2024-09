Intersport lance un nouveau vélo électrique très abordable qui s’attaque frontalement à Decathlon

Avec son nouveau vélo électrique Nakamura Crossover Native S LTD, Intersport renforce son offre entrée de gamme et vient directement concurrencer l’Elops 900E de Decathlon. Présentation.

La France a une chance inouïe de compter pas moins de deux grandes enseignes sportives – Decathlon et Intersport en l’occurrence – capables de proposer des vélos électriques à très bas prix. C’est d’ailleurs grâce à ce binôme que le prix moyen d’un VAE pointe à 1967 euros par chez nous, un coût plus faible que la majorité de nos voisins européens.

Au travers de sa marque Nakamura, Intersport participe toujours plus à cet effort : en témoigne la dernière nouveauté ajoutée à son catalogue en ligne, le Nakamura Crossover Native S LTD. Son prix : 1199,99 euros. Ce modèle vient directement marcher sur les plates-bandes d’un certain Decathlon Elops 900E, mais vient aussi rivaliser avec le Nakamura E-Crossover S.

Porte-bagages MIK et fourche suspendue

En réalité, ce dernier et le Native S LTD partagent beaucoup d’éléments techniques. Faut-il tout de même mettre en exergue quelques différences notables : un porte-bagages MIK HD (27 kg de support) de série pour le nouveau venu du jour, un poids légèrement plus important (23 kg vs 22,5 kg) et des pneus visiblement plus crantés, si l’on se fie aux photos publiées par Intersport – qui ne précise pas la nature du modèle.

Pour le reste, rien ne bouge : le Nakamura Native S LTD s’appuie sur des roues de 28 pouces, un cadre en aluminium, une fourche suspendue d’un débattement de 65 mm toujours bonne à prendre pour le confort, une batterie de 375 Wh (autonomie de 60 km avec le mode Eco), des freins à disque hydrauliques (marque et modèle inconnus) ou encore une transmission Shimano Altus à 7 vitesses.

Placé sur le moyeu de la roue arrière, le moteur Naka Hub One revendique un couple correct de 45 Nm, selon quatre niveaux d’assistance. Sans grande surprise, il est associé à un capteur de rotation et non à un capteur de couple, que l’on retrouve généralement sur des vélos électriques plus onéreux.

Pour rappel, un capteur de rotation fonctionne de la manière suivante : l’assistance est transmise lorsque le capteur détecte une rotation du pédalier. Le ressenti se rapproche d’un effet on/off, avec une légère latence entre le premier coup de pédale et l’arrivée de l’assistance. A contrario, un capteur de couple transmet une aide électrique de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales.

Trois tailles au choix

Un capteur de couple vous offre un comportement électrique plus naturel, plus contrôlé et surtout plus plaisant. Mais quitte à se répéter, il est vraiment très rare de croiser des capteurs de couple sur des VAE à moins de 1500 euros.

Décliné en taille S, M et L, et d’un poids de 23 kg, le Nakamura Native S LTD s’équipe aussi de série d’une béquille et de garde-boue. Assemblé en France, il est actuellement vendu 1199 euros sur le site d’Intersport. Prix qui peut rapidement chuter sous les 1000 euros selon les aides financières auxquelles vous êtes éligible dans votre ville, département ou région.