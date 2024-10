Le vélo électrique phare d’Intersport débarque dans une nouvelle version améliorée avec un rapport qualité-prix toujours aussi alléchant

Le Nakamura E-Crossover V, considéré comme le vélo électrique phare de la gamme d’Intersport, fait peau neuve. Une toute nouvelle version nous a ainsi été présentée, avec plusieurs améliorations apportées au niveau des pneus, de la fourche suspendue, du porte-bagages et du moteur.

C’est lors d’une journée dédiée à la presse que Frandroid a pu découvrir trois nouveautés Intersport dans le domaine du vélo électrique. Outre un tout nouveau pliable lancé en 2025 à un prix vraiment abordable, l’enseigne tricolore met aussi à jour le vélo électrique phare de sa gamme Nakamura, j’ai nommé le E-Crossover V (2025).

Toujours plus de confort

Il y a deux ans déjà, nous avions pu tester en profondeur la première version du cycle. Cette seconde itération apporte plusieurs améliorations bienvenues, à commencer par la fourche suspendue dont le débattement passe de 60 à 120 mm. C’est un gros gap, et cela permettra d’amortir toujours plus les chocs et les aspérités de la route.

« On a aussi souhaité le rendre plus cossu », nous indique Michel Phaff, en charge de toute la gamme vélo chez Intersport. « Avant, c’était un vélo avec des roues de 28 pouces. On s’est donné comme objectif de la rendre plus confortable, avec des pneus de 27,5 pouces mais avec une largeur de 2,5 pouces ».

Comment passer à côté de la selle à ressort, large et tout confort en apparence. Notons aussi l’intégration d’un nouveau phare avant, un Hermans MR4 (40 lux) relativement réputé dans le milieu, et l’arrivée d’un porte-bagages compatible MIK. Très pratique, donc, pour y caler vos sacoches ou un siège arrière.

Un nouveau moteur au menu

Tous ces changements tentent en réalité de répondre à de nouvelles exigences observées chez la clientèle. À la différence de la période post-Covid où le grand public s’est rué sur les vélos électriques, le marché se comporte aujourd’hui différemment : l’achat est plus réfléchi, et le confort de conduite est bien souvent un critère d’achat qui revient.

Niveau moteur, un changement a aussi été opéré : exit le Naka E-Power Mid et son couple de 80 Nm, place au Naka E-Power One et son couple de 70 Nm. Certes, le couple est plus faible, mais les équipes d’Intersport ont tenu à se montrer rassurantes : « La puissance, en pic, est meilleure », nous a-t-on indiqué sans plus de précision.

Prix et disponibilité

L’ensemble de ces nouveautés impacte naturellement le poids de l’engin : 25 kg, contre 23,5 kg sur son prédécesseur. Ce qui reste encore correct eu égard aux prestations que ce E-Crossover V veut proposer. Transmission Shimano Altus à 8 vitesses, freins à disque hydrauliques Shimano MT200, batterie 460 Wh : voilà pour le reste des informations à retenir.

Le plus important reste le prix : 1699 euros, soit 100 euros de plus que l’actuelle version. Ce Nakamura E-Crossover V débarquera sur le catalogue d’Intersport en avril 2025, en taille S, M et L, et uniquement en cadre ouvert.