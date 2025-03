Boulanger n’a pas attendu longtemps pour baisser le prix de l’Oppo Reno 13 F et sa configuration équilibrée

L’Oppo Reno 13 est sorti avec deux dĂ©clinaisons : le modèle Pro et le modèle F/FS dont il est question ici et que vous retrouvez Ă seulement 301,99 euros sur Boulanger, contre 329,90 euros normalement.

Avec les Reno 13, Oppo couvre une large gamme de prix, allant de 330 Ă 800 euros. Ces smartphones ont Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©s et sont sortis fin fĂ©vrier 2025, avec trois modèles sur le marchĂ© : l’Oppo Reno 13 classique, la version Pro et la version F/FS. La rĂ©duction de 28 euros s’applique Ă la version F, avec 8+256 Go de mĂ©moire. La version FS, elle, est un peu plus chère mais a le double de batterie : 12+512 Go. Deux configurations mĂ©moires, deux rĂ©fĂ©rences, mais le reste de la fiche technique est strictement identique.

Les points forts de l’Oppo Reno 13 F/FS

De bonnes performances en gaming

Une autonomie supĂ©rieure Ă une journĂ©e d’utilisation

La qualité de son écran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz

L’Oppo Reno 13 F dont il est question ici est sorti Ă 329,90 euros. Vous le retrouvez Ă 301,99 euros chez Boulanger.

Un smartphone aux lignes épurées

L’Oppo Reno 13 F affiche un design sobre et Ă©lĂ©gant, avec des tranches plates et des angles arrondis. On regrette un peu que l’Ă©cran ne soit pas incurvĂ©, mais sa surface de 6,67 pouces avec une densitĂ© de 394 ppp et un taux de rafraĂ®chissement adaptatif jusqu’à 120 Hz est vraiment agrĂ©able. Il s’agit en plus d’une dalle AMOLED qui affiche de la Full HD+ pour profiter de belles images, aussi bien en jeu que devant vos films et sĂ©ries. Le dos en plastique arbore une finition mate agrĂ©able au toucher, mĂŞme si elle retient facilement les traces de doigts.

Avec un poids de 192 g il reste confortable en main, surtout qu’il ne mesure que 162,2 x 75,05 x 7,76 mm. Pour bien fonctionner, il utilise le processeur Snapdragon 6 Gen 1, une puce que vous retrouvez dans le realme 12 Pro ou encore l’Honor Magic7 Lite. Des smartphones bien notĂ©s et saluĂ©s pour leurs performances, il est donc normal que ça se rĂ©percute ici, mĂŞme s’il ne s’agit que de la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de mĂ©moire. Ce qui, pour un usage classique, est amplement suffisant.

L’Oppo Reno 13 F embarque une batterie bien gĂ©nĂ©reuse

L’un des points forts de l’Oppo Reno 13 F, c’est sa batterie de 5800 mAh qui permet d’avoir une autonomie supĂ©rieure Ă une journĂ©e, et ce, mĂŞme si vous jouez pas mal dessus. Par exemple, le visionnage d’un film de 2h30 avec le volume et la luminositĂ© Ă 50% consomme 11% de batterie. 9% si vous jouez 30 minutes Ă Genshin Impact. Heureusement, la charge rapide 80W permet de le faire repasser Ă 100% en moins de 50 minutes si vous avez le chargeur compatible, mĂŞme si celui-ci n’est pas fourni (pour respecter la lĂ©gislation europĂ©enne).

Un autre point important quand on parle de smartphone, c’est son bloc photo. DĂ©jĂ , notez qu’il ressort un peu et crĂ©e un dĂ©sĂ©quilibre quand vous le posez Ă plat, ce qui est gĂŞnant quand on tape un message. Sinon, vous profitez d’un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx. Le rĂ©sultat est bon, mais sans plus, ce qui est raccord avec son placement tarifaire. Idem pour la camĂ©ra frontale de 32 Mpx. Vous aurez de bonnes photos, mais pas au niveau d’un photophone.

Vous pouvez en apprendre plus sur l’Oppo Reno 13 F en lisant le test complet de l’Oppo Reno 13 FS, une version identique avec le double de RAM et de ROM.

