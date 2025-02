Voici les nouveaux Oppo Reno 13 : 3 smartphones pour 3 fois plus de plaisir de 330 à 800 euros

Oppo lance trois nouveaux smartphones, les Reno 13 5G, Reno 13 Pro 5G et Reno 13 F 5G. Les modèles de cette nouvelle série partagent plusieurs points commun malgré des prix allant de 330 à 800 euros.

Oppo Reno 13 Pro 5G // Source : Oppo

Oppo continue sa (re)conquête du marché européen qu’il avait quitté pendant un an. Le constructeur annonce trois nouveaux smartphones en France :

Oppo Reno 13 5G ;

Oppo Reno 13 Pro 5G ;

Oppo Reno 13 F 5G.

Nous avons d’ailleurs déjà testé l’Oppo Reno 13 Pro.

Trois téléphones portables qui appartiennent à la même gamme et se positionnent sur trois segments tarifaires bien différents. Notez par ailleurs qu’ils arborent des designs très similaires en étant ornés de reflets à l’arrière qui se veulent inspirés « par les ailes gracieuses des papillons ».

Malgré des différences esthétiques ici et là, chaque modèle a droit à un bloc photo rangé dans le coin supérieur gauche de la face arrière et ne dépassant pas beaucoup en relief. En outre, on retrouve aussi un poinçon sur le haut de chaque écran.

Oppo Reno 13 Pro 5G // Source : Oppo

Côté durabilité, les trois nouveaux smartphones misent aussi sur une triple certification IP66 (forts jets d’eau toutes directions), IP68 (immersion) et IP69 (résistance aux jets à haute pression). Toujours pour assurer une bonne longévité, ils auront tous droit à au moins 5 ans de mises à jour majeures d’Android et 6 ans de patchs de sécurité. Ils embarquent ColorOS 15 (Android 15) en sortie de boîte. Dans la liste des points communs, les noms des smartphones indiquent explicitement la compatibilité avec le réseau 5G.

N’oublions pas non plus quelques fonctions d’intelligence mises en avant pour améliorer la retouche photo et la productivité.

Oppo Reno 13

Commençons par nous intéresser au modèle le plus « classique » de la gamme, l’Oppo Reno 13 5G. Il a droit à un écran Amoled de 6,59 pouces en Full HD+, certifié HDR10+ et profitant d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 60 à 120 Hz. La marque promet une luminosité maximale de 1600 nits en HDR. La dalle est par ailleurs protégée par du verre Gorilla Glass 7i.

Le téléphone pèse 181 grammes et offre des dimensions de 157,9 × 74,73 mm ave une épaisseur variant de 7,24 à 7,29 mm selon le coloris choisi. Notez que l’Oppo Reno 13 se nippe à l’arrière d’une couche de verre « Panda Glass » avec « revêtement sablé scintillant » pour la version blanche et un « revêtement mat » pour le modèle bleu. Le cadre est en aluminium.

Oppo Reno 13 5G // Source : Oppo

L’Oppo Reno 13 classique est animé par un Dimensity 8350 (4 nm) de MediaTek associé à 12 Go de RAM. Pour la photo, comptez sur trois caméras arrière :

capteur principal Sony LYT-600 de 500 Mpx et de 1/1,95 pouce (f/1,8), équivalent 26 mm ;

ultra grand-angle de 8 Mpx, (f/2,2), équivalent 15 mm ;

capteur de profondeur de 2 Mpx (f/2,4) pour aider au mode portrait.

Oppo Reno 13 5G // Source : Oppo

À l’avant, la caméra selfie profite d’une définition de 50 Mpx (f/2,0).

L’Oppo Reno 13 profite d’une batterie de 5600 mAh compatible avec une charge sans fil SuperVOOC de 80 W en filaire. On descend à 55 W maximum si vous passez par un chargeur universel en Power Delivery.

Oppo Reno 13 Pro 5G

L’Oppo Reno 13 Pro 5G reprend les bonnes bases du Reno 13 classique et pousse quelques caractéristiques plus loin pour être un cran plus sophistiqué.

Soulignons ainsi un écran un peu plus grand de 6,83 pouces. Toujours Amoled, Full HD+, HDR10+, 120 Hz adaptatif et avec une luminosité maximale de 1600 nits en HDR et du verre Gorilla Glass 7i. Oppo a notamment affiné les bordures autour de l’écran sur ce modèle en particulier pour qu’elles soient toutes comprises entre 1,60 et 1,62 mm.

Oppo Reno 13 Pro 5G // Source : Oppo

Notez aussi des dimensions de 162,73 × 76,55 × 7,55 mm pour afficher 195 grammes sur la balance. Le toucher au dos est mat pour la version graphite et réfléchissant pour le coloris violet. Dans les deux cas, le verre à l’arrière est « doublement renforcé » tandis que le cadre est assez logiquement en aluminium ici aussi.

La puce embarquée reste le Dimensity 8350 couplé à 12 Go de RAM, mais la partie graphique est un peu plus musclée grâce à un meilleur GPU.

C’est surtout sur la partie photo que l’Oppo Reno 13 Pro 5G va chercher son titre de « Pro » avec plus de polyvalence. Il profite en ainsi d’un capteur principal Sony IMX890 de 50 Mpx et 1/1,56 pouce (f/1,8), équivalent 24 mm.

Oppo Reno 13 Pro 5G // Source : Oppo

À cela s’ajoute un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) équivalent 15 mm et surtout un téléobjectif x3,5 de 50 Mpx (f/2,8) équivalent 80 mm. Celui-ci est capable de proposer un zoom numérique x120.

Vous avez toujours une caméra selfie de 60 Mpx (f/2,0) sur ce modèle. Côté batterie, la capacité est un peu plus costaude avec 5800 mAh. La recharge rapide maximale varie toujours de 80 à 55 W selon si vous utilisez un chargeur SuperVOOC de la marque ou une solution Power Delivery universelle.

Oppo Reno 13 F 5G

Passons à l’Oppo Reno 13 F 5G, le smartphone le plus abordable de cette série. Voici les éléments pricipaux à retenir.

Oppo Reno 13 F 5G // Source : Oppo

Écran Amoled de 6,67 pouces, Full HD+, 120 Hz adaptatif, pic à 1200 nits.

162,2 x 75,05 x 7,82 ou 7,86 mm ; 192 grammes.

Finition en plastique à l’arrière et sur le cadre.

Snapdragon 6 Gen 2 et 8 Go de RAM (12 Go de RAM pour le modèle appelé Reno 13 FS 5G).

Trois caméras arrière : capteur principal de 50 Mpx (f/1,8), équivalent 27 mm ; ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2), équivalent 16 mm ; capteur de profondeur de 2 Mpx (f/2,4).

Caméra selfie de 32 Mpx (f/2,45).

Batterie de 5800 mAh compatible charge SuperVOOC 45 W (13,5 W avec un chargeur tiers Power Delivery).

Oppo Reno 13 F 5G // Source : Oppo

Les fonctions IA

Oppo met en avant plusieurs fonctions propulsées par l’intelligence artificielle. Le constructeur évoque ainsi l’option Livephoto IA qui « minimise les chutes de cadre tout en améliorant la netteté de l’image ». Pour la retouche photo, vous pouvez aussi vous tourner vers AI Motion qui utilise l’IA générative pour animer des clichés et les transformer en vidéos de 3 secondes. Voici la promesse : « en ajoutant des effets de micro-mouvement ou des animations en accéléré à des photos fixes telles que des ciels étoilés ou des rues animées, AI Motion peut transformer n’importe quelle photo en une Livephoto dynamique ».

Oppo Reno 13 5G // Source : Oppo

L’IA intervient aussi pour rattraper des photos floues ou éliminer des reflets disgracieux. On la retrouve aussi pour l’aspect productivité dans l’application Documents qui peut résumer des textes et extraire intelligemment des graphiques de vos documents. Vous pouvez aussi profiter d’un assistant pour mettre en forme vos notes et changer le style d’écriture de votre texte. De son côté, l’assistant IA pour les notes affine la mise en forme, développe le contenu et propose des variations stylistiques. Oppo évoque aussi une boîte à outils offrant « des vérifications orthographiques en temps réel, des traductions et des suggestions de texte dans plusieurs langues via la barre latérale ».

Prix et date de sortie des Oppo Reno 13, Reno 13 Pro et Reno 13 F

Voici les prix à retenir pour la série des Oppo Reno 13.

Oppo Reno 13 F

Oppo Reno 13 F (8/256 Go) : 329,90 euros.

Oppo Reno 13 FS (12/512 Go) : 399,90 euros.

Ce modèle et sa variante seront disponibles en France à partir du 14 mars. Une offre de lancement du 14 mars au 15 avril permet de recevoir une paire d’écouteurs sans fil Enco Buds 2 Pro sur la boutique officielle d’Oppo ou d’une remise immédiate de 30 euros via les autres canaux de distribution.

Oppo Reno 13

L’Oppo Reno 13 (12/256 Go) est annoncé au prix conseillé de 599,90 euros et il sera disponible dès le 7 mars. Son offre de lancement, allant jusqu’au 24 mars, permet de profiter d’une remise de 70 euros et d’un chargeur SuperVOOC sur la boutique de la marque.

Oppo Reno 13 Pro

Comptez sur un tarif officiel de 799,90 euros pour l’Oppo Reno 13 Pro (12/512 Go), disponible également le 7 mars. Jusqu’au 24 mars, vous pouvez avoir une remise de 100 euros et un chargeur SuperVOOC sur le site marchand d’Oppo ou une remise de 120 euros chez Fnac-Darty et Boulanger.