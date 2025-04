Voici le premier vélo électrique qui se recharge en USB-C : pourquoi c’est une révolution 

Les vélos électriques ne sont pour l’instant pas soumis à une norme concernant les chargeurs, comme c’est le cas pour les smartphones. Pourtant, Ampler Bike vient de présenter deux modèles capables de se recharger via USB-C, et c’est une excellente idée.

Chaque moteur électrique de VAE possède son propre chargeur, souvent équipé d’un transformateur lourd et encombrant. Pour remédier à ces contraintes, Ampler Bike a choisi d’équiper ses deux nouveaux vélos d’une prise USB-C comme l’explique Electrek, permettant de recharger la batterie du moteur.

L’USB-C, il fallait y penser

Et si votre chargeur d’ordinateur portable pouvait aussi recharger votre vélo ? Ce serait bien plus simple ! C’est justement ce que propose Ampler Bikes avec ses modèles Nova et Nova Pro.

Une prise USB-C est intégrée sur le tube de selle, près du boîtier de pédalier. Ces vélos sont conçus pour être rechargés avec un chargeur d’ordinateur portable de 140 watts, permettant une recharge rapide : la batterie de 336 Wh atteint 100 % en seulement trois heures.

Ampler Bike Nova

Fini le chargeur lourd et encombrant à transporter lors de vos déplacements. Il devient possible de recharger son vélo au bureau avec son chargeur d’ordinateur ou même d’emprunter un chargeur à un ami en cas de batterie vide avant de rentrer chez soi.

Le port USB-C est parfaitement intégré au vélo, sans aucun élément proéminent, et un opercule le protège de l’humidité et de la poussière.

Autre avantage : ce port fonctionne dans les deux sens. Il peut recevoir de l’électricité pour recharger la batterie, mais aussi en fournir à d’autres appareils, comme un smartphone. Une fonction pratique lors de longues sorties nécessitant un GPS pour la navigation.

Une directive européenne prévoit d’imposer la recharge par USB-C dès 2026 pour les appareils électroniques. Cependant, il reste incertain que les fabricants de vélos adoptent cette norme.

Pourtant, selon Ampler Bike, généraliser l’USB-C pour la recharge de tous les appareils électroniques permettrait d’éviter chaque année 11 000 tonnes de déchets liés aux chargeurs dans le monde.

Deux modèles en USB-C et légers

L’autonomie des Nova et Nova Pro est annoncée entre 50 et 100 km, avec un poids démarrant à 16,6 kg.

Le Nova est équipé de jantes de 27,5 pouces, de freins à disque hydrauliques Alhonga, d’un dérailleur arrière Microshift à 9 vitesses et d’un moteur Ampler de 250 W développant 45 Nm, intégré dans la roue arrière. Son poids est de 17,4 kg, pour un prix annoncé à 2 990 euros. Cinq coloris sont disponibles pour le cadre : Rock Green, Glacier, Latte White, Pistachio et Soft Plum.

Ampler Bike Nova

Le Nova Pro se positionne sur un segment plus haut de gamme. Il reprend le même moteur, mais se distingue par une transmission améliorée avec un dérailleur Shimano Deore à 10 vitesses et des roues de 28 pouces. Les freins à disque hydrauliques sont également signés Shimano Deore. Cette version est proposée à 3 490 euros, avec une déclinaison équipée d’une courroie Gates CDX à 3 590 euros. Quatre coloris sont disponibles : Matte Black, Champagne, Ruby Red et Graphite.

Ampler Bike Nova Pro

Les commandes sont ouvertes depuis le 1er avril, avec des livraisons prévues pour juin. Tous les modèles sont disponibles en trois tailles (S, M ou L) ainsi qu’en versions cadre haut ou cadre bas. Chaque vélo est équipé d’un éclairage avant et d’un cadre en aluminium intégrant le passage des câbles. Conçu pour accueillir de nombreux accessoires, il fait des Nova et Nova Pro des vélos polyvalents et adaptés à tous les usages.