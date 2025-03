Voici les prix de la Smart #5 et c’est une très bonne surprise pour ce SUV électrique qui se recharge en 15 minutes

La Smart #5 arrive enfin officiellement en Europe. On connaît enfin les prix (c’est une bonne surprise) ainsi que les caractéristiques techniques de ce nouveau SUV qui devient clairement un sérieux concurrent pour le Tesla Model Y en France.

Smart #5

Smart passe à la vitesse supérieure avec la Smart #5, un SUV familial 100 % électrique qui marque une montée en gamme pour la marque. Design affirmé, technologie embarquée de pointe et performances supérieures aux références du segment : ce modèle pourrait bien secouer le marché des SUV premium électriques en Europe.

Pour aller plus loin

Je suis monté à bord du Smart #5 électrique, et je suis prêt à vendre ma Tesla Model 3

Précisons que nous avons pu monter à bord de cette voiture électrique, et vous retrouverez notre avis dans cet autre papier dédié.

Découvrez également ce premier avis en vidéo.

https://youtu.be/n__vu2n53nE

Un design robuste et sophistiqué

Avec la Smart #5, la marque quitte le monde des voitures électriques compactes (les Smart #1 et Smart #3) pour s’attaquer au segment des gros SUV familiaux. Avec en ligne de mire, la Tesla Model Y.

Smart #5 Premium et Summit

Sa silhouette musclée, avec des porte-à-faux réduits et des lignes épurées, lui confère une allure moderne et dynamique. On ne peut pas s’empêcher à penser à des inspirations puisées chez Land Rover et Jeep. Le toit panoramique, les portes sans cadre et les poignées de porte affleurantes renforcent son caractère.

À l’avant comme à l’arrière, les signatures lumineuses à LED apportent beaucoup de charisme à l’auto. On la remarquera clairement dans la nuit, et on saura en un coup d’œil de quel modèle il s’agit. Les grandes jantes de 19 ou 20 pouces renforcent également la stature imposante de la voiture.

Smart #5 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Côté gabarit, la Smart #5 affiche une longueur de 4,695 mètres (10 centimètres de moins qu’un Tesla Model Y), une largeur de 1,92 mètre (hors rétroviseurs) et une hauteur de 1,70 mètre. Son empattement de 2,90 mètres lui permet d’offrir une habitabilité généreuse dans l’habitacle, bien supérieure aux précédents modèles de la marque comme on peut le voir sur les photos de l’habitacle.

Smart #5 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

La Smart #5 n’est clairement pas un poids plume, avec 2,2 tonnes sur la balance pour la version la plus légère, et jusqu’à 2 370 kg pour la plus lourde.

Un intérieur spacieux et premium

L’habitacle de la Smart #5 mise sur une ambiance résolument moderne et haut de gamme, avec la petite touche Mercedes qui va bien sur les dessins et matériaux utilisés.

L’espace à bord profite pleinement du long empattement, avec une hauteur sous plafond confortable (merci le toit panoramique en verre, et la hauteur de la voiture) et des sièges arrière chauffants dotés d’un dossier réglable électriquement. À l’avant, ils sont chauffants et ventilés.

Les finitions en bois de chêne, la sellerie en cuir et l’éclairage d’ambiance personnalisable sur 256 couleurs (LED RGB) renforcent l’atmosphère premium du véhicule.

Smart #5 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

On profite également d’un excellent volume de chargement. À l’avant, un frunk de 72 litres en version propulsion et 47 litres en transmission intégrale permet d’entreposer du petit matériel (valise cabine, sacs à dos, etc.), tandis que le coffre arrière offre une capacité de 630 litres (en intégrant le sous-coffre de 110 litres) jusqu’au plafond, extensible à 1 530 litres une fois les sièges rabattus.

Smart #5 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Le TV Xiaomi TV A Pro 55 2025 DÉJÀ en promotion La dernière génération de TV Xiaomi est déjà à son prix le plus bas. Qualité d’image exceptionnelle avec QLED 4K HDR, son Dolby Atmos, Google TV… Elle a tout d’une grande, sauf le prix.

Tesla réussit à faire mieux avec la Model Y : 854 litres à l’arrière et 117 litres pour le coffre avant, mais c’est très rare dans le segment.

De nombreux espaces de rangement sont disséminés dans l’habitacle, avec pas moins de 34 compartiments prévus pour optimiser le rangement.

Le rayon de braquage est annoncé à 11,2 mètres, une bonne valeur pour le segment.

Des moteurs puissants et une recharge en 15 minutes

Reposant sur la plateforme SEA du chinois Geely, commune à de nombreuses voitures comme la Zeekr 001 ou la Volvo EX30, la Smart #5 se décline en plusieurs configurations.

En propulsion, elle embarque un moteur arrière développant entre 340 et 363 chevaux pour 373 Nm de couple. Les versions les plus musclées adoptent une transmission intégrale à double motorisation, offrant jusqu’à 594 chevaux (et 646 Nm de couple) et une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,9 secondes contre respectivement 6,9 et 6,5 secondes pour les versions propulsion.

Smart #5 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Grâce à sa technologie 800 volts, la Smart #5 bénéficie d’une recharge ultra-rapide. Smart annonce 18 minutes pour le 10 à 80 % avec une puissance de 400 kW, mais selon nos informations, la voiture est capable de grimper à 420 kW (4C) et de ne mettre que 15 minutes sur l’exercice. Comme ce qui est annoncé en Chine.

Attention toutefois, la petite batterie se limite à 150 kW de puissance, et réclame 30 minutes pour passer de 10 à 80 %.

La Smart #5 est justement proposée avec deux types de batteries : une version 76 kWh brut (74,4 kWh net) en lithium-fer-phosphate (LFP, sans cobalt), permettant de parcourir jusqu’à 465 km (sur le cycle d’homologation WLTP), et une version 100 kWh brut (94 kWh) en nickel-manganèse-cobalt (NMC), offrant jusqu’à 590 km d’autonomie en propulsion, et 540 km en version double moteurs.

Smart #5 Summit

Ce qui signifie des consommations élevées. Elles sont données à 18,4 kWh / 100 km en incluant les pertes d’énergie liées à la recharge. C’est beaucoup. L’aérodynamisme y est surement pour quelque chose, avec un Cx élevé à 0,3.

La petite batterie se limite à une recharge en courant alternatif de 11 kW, contre 22 kW pour les versions à grande batterie.

Smart #5 Summit

Attention : la pompe à chaleur, très utile en hiver pour améliorer l’autonomie, n’est disponible qu’à partir de la finition Premium, et indisponible en option pour les finitions plus abordables.

Un concentré de technologie embarquée

À bord, on retrouve un affichage tête haute en réalité augmentée de 25,6 pouces, complété par un combiné d’instrumentation de 10,3 pouces et deux écrans OLED de 13 pouces, un pour le conducteur et un autre pour le passager. Le deuxième écran de 13 pouces n’est pas présent sur toutes les finitions.

L’interface, qui tourne avec une puissante puce AMD Ryzen V2000, profite de l’affichage 3D du moteur graphique Unreal Engine. Ce qui assure, selon Smart, une navigation fluide et réactive. On retrouve aussi un assistant vocal intelligent, notamment pour avoir un accès simplifié aux commandes du véhicule. On ne sait pas si DeepSeek sera intégré aux voitures européennes, puisque l’annonce concerne pour le moment uniquement la Chine.

Les aides à la conduite sont nombreuses, avec notamment la conduite semi-autonome de niveau 2 (régulateur de vitesse adaptatif et centrage dans la voie) et une vue à 360 degrés pour les manœuvres de stationnement (qui peuvent se faire de manière automatique aussi).

Smart #5 Summit

Les audiophiles apprécieront le système audio Sennheiser, avec 9 haut-parleurs en version de base, et 20 haut-parleurs (en surround 7.1.4) avec une puissance de 1190 watts à partir de la finition Premium.

Cinq finitions différentes, toutes options (ou presque)

Smart décline son SUV en cinq finitions distinctes, comme avec ses autres voitures. L’entrée de gamme, baptisée Pro, mise sur l’essentiel avec un équipement déjà plutôt complet et un seul moteur (le moins puissant). La Pro+ monte en gamme en intégrant une batterie de plus grande capacité, un moteur plus puissant et surtout, la recharge à 400 kW.

Avec la Premium, Smart ajoute de nombreux équipements comme la pompe à chaleur, l’affichage tête haute, le système audio Sennheiser, le second écran 13 pouces pour le passager (qui peut regarder des vidéos), les sièges chauffants et ventilés, ou encore les phares à LED matriciels.

Smart #5 Summit

Pour les amateurs de dynamisme, la Pulse reprend la base de la Pro+ mais avec une transmission intégrale à deux moteurs, un mode de conduite tout-terrain et des suspensions optimisées pour un comportement plus sportif.

Enfin, la Summit Edition, qui reprend la base de la Premium s’adresse aux aventuriers (ou ceux qui rêvent de l’être) avec un équipement spécifique pour le hors-piste, à condition de payer un supplément. Elle intègre, en accessoires, une galerie de toit, un attelage de remorque électrique (pour tracter 1,6 tonne) et un pack off-road comprenant une protection renforcée sous la caisse, des phares à LED à installer sur le toit et une échelle sur le côté.

Smart France nous indique toutefois que ces équipements sont en attente d’homologation pour l’Europe. Des équipements qui font clairement penser au Land Rover Defender.

Smart #5 Summit

Dommage, car de nombreux équipements disponibles en Chine (suspension pneumatique, vidéoprojecteur, siège passager inclinable à 120°, LiDAR, etc.) ne sont pas disponibles en Europe. Sûrement pour éviter de faire grimper la facture, surtout avec les 28,8 % de taxes d’importation, puisque la voiture est fabriquée en Chine.

Elle est toutefois dessinée en Allemagne, puisque Smart est désormais une coentreprise à 50/50 entre Mercedes et le groupe Geely.

Pro Pro+ Premium Pulse Summit Edition Transmission RWD RWD RWD AWD AWD Puissance (kW) 250 267 267 432 432 Couple (Nm) 373 643 643 643 643 Batterie (kWh) 76/74.4 100/94 100/94 100/94 100/94 Autonomie WLTP (km) 465 590 590 540 540 Consommation (kWh / 100 km) 18,5 18,4 18,4 19,9 19,9 0-100 km/h (s) 6.9 6.5 6.5 4.9 4.9 Vitesse max (km/h) 200 200 200 200 200 Charge DC max (kW) 150 400 400 400 400 Charge AC max (kW) 11 22 22 22 22 Temps recharge DC 10-80% (min) <30 15 15 15 15 Poids à vide (kg) 2200 2260 2345 2370 2370 Volume coffre (L) 630 630 630 630 630 Volume frunk (L) 72 72 72 47 47 Volume max coffre (sièges rabattus) 1530 1530 1530 1530 1530 Prix 46 600 € 51 600 € 56 100 € 56 100 € 57 600 €

Prix et disponibilité en France

En France, la Smart #5 sera proposée à partir de 46 600 euros pour la version Pro. Les finitions intermédiaires, Pro+ et Premium, seront affichées à 51 600 euros et 56 100 euros, tandis que les versions plus performantes, Pulse et Summit Edition, atteindront respectivement 56 100 euros et 57 600 euros.

Les premières commandes ouvriront en avril 2025 en Allemagne, suivies d’un lancement en France en juin, avec des livraisons prévues dès l’été 2025.

Une version hybride rechargeable devrait arriver par la suite, tout comme une version Brabus plus puissante, comme c’est le cas en Chine.